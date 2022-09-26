Харьковский сурок-предсказатель Тимка пережил оккупацию России (фото)

В селе Нестеровка жили около 30 сурков, за ними все время ухаживали два работника лаборатории. Ожидается, что предсказания погоды Тимка даст на биостанции в феврале 2023 года.

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Харьковский сурок-предсказатель Тимка вместе с другими животными пережил оккупацию села Нестеровка Великобурлукской общины Харьковской области. Об этом рассказал "Суспільному" заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина Владимир Грубник.

В Нестеровке при оккупации ВС РФ жили около 30 сурков. Все они чувствуют себя хорошо, отметил завлабораторией.

За сурками все время наблюдали 2 надзирателя — работники лаборатории Владимир и Галина. Сурки жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.

"У Тимки все хорошо, он уже готовится отдыхать", — отметил Грубник.

Предсказаний сурок еще не делал, но Владимир Грубник надеется, что в феврале сурок сделает их на биостанции, как это было каждую зиму до полномасштабного вторжения россиян.

Проблемой для сурков были оставленные хозяевами собаки, которые собрались в стаи и вели себя круче, чем волки, говорил специалист.

"Чудом отбили сурков, живущих в клетках, от собак. Четыре собаки вытаскивают клетку, и еще две пытались разорвать саму клетку, чтобы добраться до зверя и съесть его", — рассказал Грубник.

Выпустить животных было нельзя, ведь они бы не выжили в поле.

"Выпуск сурка из клетки на свободу — это сложный процесс. У нас катастрофически в Украине исчезают угодья, в которых они могут жить в нормальных условиях", — рассказывал ученый.

Напомним, что до войны сурок Тимка предсказал погоду на весну 2 февраля. Животное не увидело своей тени, поэтому, согласно поверью, весна должна была прийти раньше.

Ранее сурку Тимке искали новую партнершу, так как его бывшая умерла после длительной болезни.

В городе Миллтаун в американском штате Нью-Джерси в 2022 году отменили День сурка. Любимый сурок жителей штата, предсказывающий погоду, умер.