Не довелося будити: харківський бабак Тимко спрогнозував, якою буде весна 2025 року (відео)

Цьогоріч Тимко не спав через теплу зиму та ворожі обстріли. Щоб не завдавати тварині зайвого стресу, передбачення бабака науковці передали з його рідної домівки у степовому стаціонарі Куп'янського району.

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У День бабака 2 лютого свій прогноз на весну зробив у рідному біологічному степовому стаціонарі у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району Харківської області пухнастий провісник Тимко ІІІ. Про те, якими були його передбачення, розповіли в пресслужбі університету.

В університеті повідомили, що Тимко спрогнозував ранній початок весни.

"Він каже, що цього року весна нікуди й не виходила. Вона в нас є і буде. Обов'язково буде весна. Але ще каже, що можуть бути морози невеличкі, і сніжечок ще може вкрити землю. Але весна буде", — слова Тимка "переклав" завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубнік.

Будити Тимка ІІІ не довелося — цього року у День бабака він не спав. Науковці розповіли, що на поведінці тварин відобразилася незвично тепла зима. Сплячці заважали також постійні струси землі через російські обстріли.

"Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку", — пояснили зоологи.

Через ранню активність Тимкові було небезпечно їхати до біостанції Каразінського університету в Гайдарах, тому він зробив прогноз дистанційно зі своєї домівки — біологічного степового стаціонару у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району.

Нагадаємо, 1 лютого ЗМІ писали про дослідження американських учених, які проаналізували здатність бабаків передбачати прихід весни та склали рейтинг хвостатих віщунів за точністю їхніх передбачень. До топу потрапив і Філ із Панксатоні, відомий за фільмом "День бабака" 1993 року з Біллом Мюрреєм.

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