В Краматорске командиры убили военного: в ГБР рассказали подробности

В заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. В ГБР Фокусу сообщили, что подозреваемых задержали.

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В Краматорске Донецкой области в воинской части был убит военнослужащий 56-й бригады ВСУ Валентин Козлюк. Его жена Лия Мороз сообщила, что к убийству причастны командиры ее мужа. Все произошло из-за того, что он отказался платить им "дань". Об этом она рассказала в своем видеообращении.

Убийство произошло еще в прошлом году, но видео с обращением женщины стали активно распространять сейчас.

Женщина рассказала, что у ее мужа командиры требовали деньги. Он сначала платил, а потом отказался. До убийства он некоторое время находился на реабилитации, но 23 ноября прошлого года вернулся в часть, где его потом застрелили.

До этого Валентин попросил чтобы его семья обратилась в ГБР, и в бюро, по информации друзей семьи военнослужащего, планировали задержание подозреваемых, но до того как это произошло они застрелили Валентина. До убийства мужчина подвергся пыткам.

В подтверждение своих слов жена убитого обнародовала фотографии мужа, сделанные после его смерти, на которых видны следы избиения. Также она продемонстрировала выводы судебно-медицинской экспертизы, где отмечается, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову.

Что говорят в ГБР

Фокус обратился в Государственное бюро расследования относительно того, как продвигается расследование по этому делу. В пресс-службе ГБР сообщили, что подозреваемых задержали.

"В Донецкой области задержали младшего лейтенанта 56-й ОМБр по подозрению в убийстве военнослужащего, который воевал с первых дней войны. Вдова погибшего в своем обращении к общественности сообщила, что конфликт начался после отказа погибшего платить деньги комбату. По данным следствия, после длительных издевательств мужчина был застрелен, а тело пытались скрыть. Полиция задержала подозреваемых, начато уголовное производство по ст. 115 УКУ", — сообщили в ГБР.

Отмечается, что дело убийства военнослужащего Валентина Козлюка расследует Национальная полиция.

Напомним, что в Одесской области будут судить мужчину, который до смерти избил военнослужащего. Полицейские установили, что накануне вечером он отдыхал в одном из заведений Подольска и ушел из него вместе с другим посетителем.