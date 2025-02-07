У Краматорську командири вбили військового: в ДБР розповіли подробиці

У висновку судово-медичної експертизи вказано, що смерть військовослужбовця настала внаслідок вогнепального поранення в голову. В ДБР Фокусу повідомили, що підозрюваних затримали.

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У Краматорську на Донеччині у військовій частині було вбито військовослужбовця 56-ї бригади ЗСУ Валентина Козлюка. Його дружина Лія Мороз повідомила, що до вбивства причетні командири її чоловіка. Все сталося через те, що він відмовився платити їм "данину". Про це вона розповіла у своєму відеозверненні.

Вбивство сталося ще минулого року, але відео зі зверненням жінки стали активно поширювати зараз.

Жінка розповіла, що у її чоловіка командири вимагали гроші. Він спочатку платив, а потім відмовився. До вбивства він деякий час перебував на реабілітації, але 23 листопада минулого року повернувся в частину, де його потім застрелили.

До цього Валентин попросив щоб його родина звернулася в ДБР, і в бюро, за інформацією друзів родини військовослужбовця, планували затримання підозрюваних, але до того як це сталося вони застрелили Валентина. До вбивства чоловік зазнав катувань.

В підтвердження своїх слів дружина вбитого оприлюднила світлини чоловіка, зроблені після його смерті, на яких видно сліди побиття. Також вона продемонструвала висновки судово-медичної експертизи, де зазначається, що смерть настала внаслідок вогнепального поранення в голову.

Що кажуть у ДБР

Фокус звернувся до Державного бюро розслідування щодо того, як просувається розслідування у цій справі. У пресслужбі ДБР повідомили, що підозрюваних затримали.

"На Донеччині затримали молодшого лейтенанта 56-ї ОМБр за підозрою у вбивстві військовослужбовця, який воював із перших днів війни. Вдова загиблого у своєму зверненні до громадськості повідомила, що конфлікт розпочався після відмови загиблого сплачувати кошти комбату. За даними слідства, після тривалих знущань чоловіка було застрелено, а тіло намагалися приховати. Поліція затримала підозрюваних, розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ", — повідомили у ДБР.

Зазначається, що справу вбивства військовослужбовця Валентина Козлюка розслідує Національна поліція.

Нагадаємо, що на Одещині судитимуть чоловіка, який до смерті побив військовослужбовця. Поліцейські встановили, що напередодні увечері він відпочивав в одному із закладів Подільська та пішов з нього разом з іншим відвідувачем.