Лучшие места, где в Киеве ловится карась, а где большие щуки: Фокус вместе с экоэкспертом Андреем Нелипой собрал топ локации для удочки, отдыха и вкусной рыбы.

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Рыбалка в Киеве — это не только способ провести время на природе, но и возможность отдохнуть, расслабиться или даже посоревноваться в спортивном формате. В столице Украины есть множество водоемов, как платных, так и бесплатных, которые привлекают рыбаков разного уровня подготовки. От диких речных берегов до обустроенных рыболовных комплексов — каждый может найти место по душе. Фокус рассмотрел лучшие локации для рыбалки в пределах Киева и его окрестностей. Вместе с президентом ОО "Громада рыбаков Украины" Андреем Нелипой, предлагаем подборку топ мест, которые гарантируют не только улов, но и приятные впечатления.

Платные водоемы Киева: рыбалка с комфортом и без шансов уйти без улова

Для одних рыбалка — это спокойная медитация наедине с природой, для других — повод вырваться на природу с семьей или друзьями. А еще есть те, кто просто хочет уверенного "клюет" вместо часов ожидания у берега. Именно для таких — платные водоемы Киева и области, где все продумано: от уютных беседок и мангалов до гарантированного улова.

Залив "Верблюд" и рыболовная база "Изумрудная" — комфорт в черте города

Если хотите рыбалку без выезда далеко за Киев — вам в залив "Верблюд". Здесь приятно и тем, кто с удочкой, и тем, кто с пледом и книжкой. По словам Андрея Нелипы, условия созданы для всех: есть где посидеть, что поесть и чем развлечь детей.

На базе "Изумрудная" рыбалка легко сочетается с другими активностями:

катание на лодках;

"тихая охота" на грибы в близлежащих лесах;

шашлыки на мангале или жарка только что пойманной рыбы;

уютные беседки для компаний.

Цены — умеренные, атмосфера — как в отпуске. Это место выбирают те, кто хочет не просто рыбалку, а настоящий релакс.

"Белый Камень" (Выдубичи) — для ценителей разнообразия

Еще один рыболовный "оазис" в черте города — водоем "Белый Камень". Бывший советский рыбхоз превратился в локацию с несколькими озерами, каждое из которых специализируется на своем виде рыбы.

"Можно ловить, что по душе — карась, карп, белый амур. Выбор, как в меню хорошего ресторана. Комфортно, удобно, и главное — рыба есть всегда. Это место идеально подходит для тех, кто хочет быстро порыбачить без долгих поисков и получить удовольствие от процесса", — уверяет Андрей Нелипа.

"Адмирал" возле Ирпеня — рыбалка после работы

Небольшое, уютное озеро площадью всего полгектара, зато клюет стабильно. Караси здесь хоть и небольшие — 500-800 граммов — зато вероятность уйти с пустым ведром — почти нулевая. Особенность — пиратский корабль на берегу, что добавляет атмосферности.

"Отличное место, чтобы заскочить после работы на пару часов. Не надо много готовиться — просто приехал и ловишь", — говорит Фокусу эксперт.

"Рыбацкий кордон" (Сосновка, возле Фастова) — природа, уют и вкусный ужин

Этот гранитный карьер поражает масштабом и сервисом. Здесь и рыбалка на любой вкус — от верховодки до карпа, и ресторан с вкусными блюдами, и возможность остаться в гостинице. А еще — опрятная территория с беседками, купальней и охраной.

Идеально для уикенда с семьей — и половить, и поплавать, и отдохнуть как следует.

Волчье озеро — для тех, кто ловит не только рыбу, но и драйв

Здесь регулярно проводятся соревнования, поэтому рыбалка — со спортивным азартом. Озер несколько, рыбы много, отзывы — положительные. Это не просто "отдых", а настоящее испытание навыков и терпения.

"Там каждый заброс — как в игре: выиграешь или нет. Но шанс большой — и это главное", — говорит Андрей Нелипа.

По словам эксперта по рыбалке, платные комплексы лучше всего подойдут и для семейного отдыха, такие как "Изумрудная" или "Рыбацкий кордон", где есть инфраструктура для всей семьи: контактные зоопарки, лошади, зоны для детей. Поэтому пока папа с удочкой — мама и дети не скучают.

Фото иллюстративное. Озеро Мартышев известно своими щуками Фото: Медийная инициатива за права человека

Бесплатные водоемы Киева: дикая рыбалка для романтиков и опытных охотников

Кто сказал, что бесплатно — значит хуже? Если вас привлекает поиск, ощущение свободы и единения с природой — дикая рыбалка именно для вас. Без удобств, зато с азартом и часто — хорошим уловом.

Газопровод (Оболонь) — локация с характером

Одна из самых популярных бесплатных точек. Она расположена вблизи залива "Верблюд" в сторону Северного моста и славится хорошими глубинами. Здесь ловят круглый год — и новички, и бывалые.

"Газопровод — это уже легенда среди киевских рыбаков", — комментирует Нелипа.

Гидропарк — удобно, практично, универсально

Здесь можно ловить и на Десенке, и на Днепре. Рядом — магазины с наживкой, кафе, а сам Гидропарк — и удобно добираться из любого района. Это место подходит как для новичков, так и для опытных рыбаков.

Старая и Новая набережные — для городских рыбаков со спиннингом

Идеально для стрит-фишинга. Выход к фарватеру, хороший клев, доступность — все, что нужно для быстрой рыбалки прямо в центре города.

Эти места удобны для городских жителей, ведь к ним легко добраться пешком или общественным транспортом. Хотя условия здесь минимальные, рыба ловится неплохо, особенно для тех, кто умеет адаптироваться к городским водоемам.

Озера Вербное, Алмазное, Радужное — чисто, близко, атмосферно

Каскад озер Вербное, в частности шестое озеро, считается одним из самых чистых в городе.

"Вербное самое чистое, и это вообще как ихтиологический заказник", — говорит Нелипа.

Здесь регулярно проводят зарыбление, что обеспечивает хороший улов. Кроме того, озера на Виноградаре, в Святошино (пятая просека), Радужное, а также Алмазное и Мартышев популярны среди рыбаков. Последнее известно своими щуками. Эти водоемы удобны тем, что до них легко добраться городским транспортом, а природный антураж позволяет почувствовать себя ближе к природе.

Итог: где ловить — решает настроение

Хотите спокойствие, природу и хороший улов — выбирайте платные водоемы с комфортом.

Хочется приключений, вызова и дикой красоты — вам в Газопровод или Вербный.

Есть только часок после работы — удобно порыбачить на набережной или в Гидропарке.

В любом случае — рыбалка в Киеве доступна на любой вкус и кошелек.

Напомним, Фокус вместе с экоэкспертом Ярославом Козаком собрал три локации для отдыха, где детям будет интересно, а родителям — спокойно.