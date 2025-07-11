Декстер, Супермен и лучшая экранизация Кинга: что смотреть в июле в кино и дома

Июль 2025-го подарил киноманам настоящий фейерверк — от зрелищного возвращения динозавров и супергероев до глубоких драм, криминальных триллеров и романтических приключений. Вместе с блогером-кинокритиком Фокус собрал самые интересные кинопремьеры и сериалы июля, которые уже покоряют экраны.

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Июль 2025 года порадовал зрителей настоящим взрывом премьер — от долгожданного "Супермена" до новых сезонов культовых сериалов и громких спин-оффов. Фокус с блогером-кинокритиком Оскаром собрали самое интересное, что уже покоряет экраны и сердца зрителей по всему миру.

Фильмы июля: от динозавров до лучшей экранизации Кинга

Продолжение культового фильма о динозаврах — Мир Юрского периода

Мир Юрского периода: Возрождение — со 2 июля

Продолжение уже культового фильма с динозаврами. На этот раз в главных ролях Скарлетт Йоханссон и Магершала Али, а еще десятки новых гибридных видов динозавров, включая интеллектуализированных хищников и первых амфибийно-водных гибридов.

События разворачиваются после краха парка из прошлой трилогии. Человечество официально запретило клонирование динозавров. Но новая частная организация тайно создает исследовательский центр на отдаленном архипелаге возле Индонезии. Цель — использовать ДНК динозавров для решения экологических проблем (борьба с инвазионными видами, аграрные проекты и т.д.).

Но все как всегда — эксперимент выходит из-под контроля: новые создания оказываются более умными, чем ожидали, они учатся, действуют слаженно и... стремятся вырваться за пределы острова.

Трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение"

"Эта часть — ближе всего к атмосфере оригинального Jurassic Park. Здесь больше страха чем в предыдущих частях, а еще напряженная игра Йоханссон — она как всегда вытягивает. Поэтому всем фанатам динозавров и Скарлетт — смотреть обязательно", — советует блогер-кинокритик.

Возвращение Супермена в кино

Супермен — с 11 июля

Джеймс Ганн все же не определился за какую команду хочет играть — за DC или Marvel. Его "Стражи Галактики 3" получились очень душевными и проникновенными, теперь настал черед "Супермена".

В роли Кларк Кент — Дэвид Коренсвет, которого называют молодым Генри Кавиллом. Однако мировые критики отметили больше Николаса Холта, которой исполнил роль Лекса Лютора. Его назвали "навязчивым, правдиво маниакальным антагонистом".

"Ганн старается возродить DC добавляя в ленту интересный политический подтекст. Однако, местами сюжет провисает и тогда на помощь приходят харизма Холта и искренность Супермена. В общем, всем фанатам героев в трико — смотреть обязательно", — рассказывает Фокусу кинокритик Оскар.

Трейлер "Супермена"

Жизнь Чака — с 17 июля

Один из самых ожидаемых и необычных фильмов июля 2025 года — "Жизнь Чака" с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Основан на новелле Стивена Кинга из сборника "Если кровь течет" и рассказывает о Чаке Кранце, которой внезапно становится известным на весь город, все благодаря приветствию, которое появляется повсюду — на баннерах, радио, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но поговаривают: если он умрет — с ним погибнет весь мир.

Это не типичная экранизация Стивена Кинга, а философская притча: смесь драмы, фэнтези, личного и космического.

Режиссер Майк Флэнеган рассказывал, что это его самый "личный" проект и "антиапокалипсис".

Критики уже называют этот фильм — лучшей экранизацией Кинга последних лет.

Трейлер "Жизни Чака"

Перезапуск "Фантастической 4" начинается с 25 июля

Фантастическая 4: Первые шаги — с 25 июля

Педро Паскаль снимает грязные штаны из сериала "Один из нас" и надевает лосины Мистера Фантастик.

Это новая попытка перезагрузить "Фантастическую 4" но в ретро-футуристическом мире 1960-х.

Учитывая звездных состав (Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бахрач, Джулия Гарнер) кино должно быть хотя бы хорошим, однако пока критики разделились во мнениях: есть сомнения, что лента сможет сделать то, что не удавалось предыдущим "четверкам" — влюбить в себя фанатов супер-геройских кино.

Трейлер "Фантастическая 4: Первые шаги"

Сериалы июля: от снов до романтического безумия

Декстер возвращается

Декстер: Воскресение — с 11 июля на Paramount+

Он возвращается!

Сюжет нового сериала начинается через несколько недель после событий сериала "Декстер. Новая кровь", когда Декстер Морган (Майкл С. Холл) — выживший после выстрела от собственного сына Гаррисона — просыпается из 10-недельной комы. Оказывается, сын бесследно исчез, и Декстер отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти его, снова оказываясь преследуемым капитаном Батистой (Дэвид Зайяс) из Майами.

Смотреть всем большим фанам первого сезона и тем, кто ценит стильные срезы над преступностью, черный юмор и моральные дилеммы. Поклонникам следственных драм и сериалов с глубоким внутренним монологом.

Трейлер сериала "Декстер: Воскрешение"

Песочный человек 2 сезон — с 3 июля на Netflix

Второй и финальный сезон экранизации "Песочного человека" по мотивам романа Нила Геймана, стартовавший на Netflix 3 июля, стал первым проектом, который вышел после громких обвинений в сексуальном насилии в адрес писателя. Из-за этих событий производство третьего сезона было поставлено на паузу.

2 сезон поделили на три части: первые 6 серий уже доступны для просмотра, 24 июля — выйдут серии с 7 по 11 и завершится сериал 12 эпизодом — 31 июля.

Морфей в исполнении мрачного Тома Стурриджа спускается в Ад и вновь решает свои незавершенные дела.

"Пышная митологическая эстетика — совершенно темный тон, многогранные сновидения и свет и тени. Фанатам мистических историй и сериалов с глубоким философским подтекстом понравится продолжение", — считает кинокритик Оскар.

Трейлер "Песочный человек 2 сезон"

3 сезон сериала "Лето, когда я стала красивой"

Лето, когда я стала красивой 3 — с 16 июля на Prime Video

Продолжение романтической истории Белли и двух братьев, между которыми она все никак не может выбрать.

"Это такое теплое, солнечное и красивое зрелище но сугубо для женской половины зрительской аудитории. Вряд ли я назову хотя бы трех мужчин, которым бы этот сериал понравился бы также сильно. Тем не менее, он имеет очень хорошие отзывы и рекомендации у критиков", — рассказывает блогер.

События 3 сезона происходит через два года после завершения событий 2 сезона. Героиня уже в отношениях с Джеремией и даже помолвлены, однако появляется Конрад и вновь завязывается сюжет.

Всем любителям пляжей, моря, солнца и красавчиков — смотреть.

Криминальный полицейский сериал "Баллард"

Баллард — с 9 июля на Prime Video

10-серийный криминальный триллер о детективе Рене Балард (Мэгги Кью), которая возглавляет новосозданный отдел расследования нераскрытых дел LAPD. Эта команда состоит из бывших копов, волонтеров, студентов и резервистов. Ее цель — вернуть справедливость тем, чья боль была забыта системой.

Сочетание динамичного триллера и психологических портретов персонажей — каждый эпизод сочетает дело и внутренний конфликт героя. В сюжете много внимания уделяется коррупции, сексизму, расизму и травмам в полиции.

Сильная главная героиня и интересные повороты уже подарили первым двум сериям высокий рейтинг зрительского одобрения.

Новый сериал "Слишком много" на Netflix

Слишком много — с 10 июля на Netflix

История Джессики "Джесс" Солмон, эмоционально нестабильной жительницы Бруклина, переехавшей в Лондон из-за разрыва. У нее завязываются отношения с Феликсом, британским музыкантом — это и есть главный сюжет романтической комедийной драмы, которую создала Лена Данэм, известная по ролям в сериалах "Девушки" 2012 года.

Сериал как пародия на романтические отношения и экзотический образ Лондона. Критики говорят, что лента получилась "очень смешной, сладкой, одновременно меланхоличной".