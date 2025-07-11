Декстер, Супермен і найкраща екранізація Кінга: що дивитися у ліпні в кіно та вдома

Липень 2025-го подарував кіноманам справжній феєрверк — від видовищного повернення динозаврів і супергероїв до глибоких драм, кримінальних трилерів і романтичних пригод. Разом із блогером-кінокритиком Фокус зібрав найцікавіші кінопрем'єри та серіали липня, які вже підкорюють екрани.

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Липень 2025 року потішив глядачів справжнім вибухом прем’єр — від довгоочікуваного "Супермена" до нових сезонів культових серіалів і гучних спін-офів. Фокус з блогером-кінокритиком Оскаром зібрали найцікавіше, що вже підкорює екрани та серця глядачів по всьому світу.

Фільми липня: від динозаврів до найкращої екранізації Кінга

Продовження культового фільму про динозаврів - Світ Юрського періоду

Світ Юрського періоду: Відродження — з 2 липня

Продовження вже культового фільму з динозаврами. На цей раз в головних ролях Скарлетт Йоганссон та Магершала Алі, а ще десятки нових гібридних видів динозаврів, включаючи інтелектуалізованих хижаків і перших амфібійно-водних гібридів.

Події розгортаються після краху парку з минулої трилогії. Людство офіційно заборонило клонування динозаврів. Але нова приватна організація таємно створює дослідницький центр на віддаленому архіпелазі біля Індонезії. Мета — використати ДНК динозаврів для вирішення екологічних проблем (боротьба з інвазійними видами, аграрні проєкти тощо).

Та все як завжди — експеримент виходить з-під контролю: нові створіння виявляються більш розумними, ніж очікували, вони навчаються, діють злагоджено і… прагнуть вирватися за межі острова.

Трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження"

"Ця частина — найближче до атмосфери оригінального Jurassic Park. Тут більше страху чим в попередніх частинах, а ще напружена гра Йоганссон — вона як завжди витягує. Тому всім фанатам динозаврів й Скарлетт — дивитися обов'язково", — радить блогер-кінокритик.

Повернення Супермена в кіно

Супермен — з 11 липня

Джеймс Ґанн все ж не визначився за яку команду хоче грати — за DC чи Marvel. Його "Вартові Галактики 3" вийшли дуже душевними та проникливими, тепер настала черга "Супермена".

У ролі Кларк Кент — Девід Коренсвет, якого називають молодим Генрі Кавіллом. Проте мирові критики зауважили більше Ніколаса Холта, якій виконав роль Лекса Лютора. Його назвали "нав'язливим, правдиво маніакальним антагоністом".

"Ґанн старається відродити DC добавляючи в стрічку цікавий політичний підтекст. Проте, місцями сюжет провисає і тоді на допомогу приходи харизма Холта та щирість Супермена. Загалом, всім фанатам героїв в трико — дивитися обов'язково", — розповідає Фокусу кінокритик Оскар.

Трейлер "Супермен"

Життя Чака — з 17 липня

Один з найочікуваніших і найнезвичніших фільмів липня 2025 року — "Життя Чака" з Томом Хіддлстоном в головній ролі.

Заснований на новелі Стівена Кінга зі збірки "Якщо кров тече" та розповідає про Чака Кранца, якій раптово стає відомим на усе місто, усе завдяки привітанню, що з'являється повсюди — на банерах, радіо, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре — з ним загине увесь світ.

Це не типова екранізація Стівена Кінга, а філософська притча: суміш драми, фентезі, особистого і космічного.

Режисер Майк Фленеган розповідав, що це його "найособистіший" проєкт і "антиапокаліпсис".

Критики вже називають цей фільм — найкращою екранізацією Кінга останніх років.

Трейлер "Життя Чака"

Перезапуск "Фантастичної 4" починається з 25 липня

Фантастична 4: Перші кроки — з 25 липня

Педро Паскаль знімає брудні штани з серіалу "Один з нас" і вдягає лосини Містера Фантастик.

Це нова спроба перезавантажити "Фантастичну 4" але в ретро-футуристичному світі 1960-х.

Враховуючи зіркових склад (Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн, Ебон Мосс‑Бахрач, Джулія Гарнер) кіно має бути хоча б гарним, проте наразі критики розділились в думках: є сумніви, що стрічка зможе зробити те, що не вдавалось попереднім "четвіркам" — закохати в себе фанатів супер-геройських кіно.

Трейлер "Фантастична 4: Перші кроки"

Серіали липня: від снів до романтичного божевілля

Декстер повертається

Декстер: Воскресіння — з 11 липня на Paramount+

Він повертається!

Сюжет нового серіалу починається через кілька тижнів після подій серіалу "Декстер. Нова кров", коли Декстер Морган (Майкл С. Голл) — вижив після пострілу від власного сина Гаррісона — прокидається з 10-тижневої коми. Виявляється, син безслідно зник, і Декстер вирушає в Нью-Йорк, щоб знайти його, знову опиняючись переслідуваним капітаном Батістою (Девід Зайяс) з Майамі.

Дивитися всім великим фанам першого сезону та тим, хто цінує стильні зрізи над злочинністю, чорний гумор і моральні дилеми. Шанувальникам слідчих драми й серіалів з глибоким внутрішнім монологом.

Трейлер серіалу "Декстер: Воскресіння"

Пісочний чоловік 2 сезон — з 3 липня на Netflix

Другий і фінальний сезон екранізації "Пісочного чоловіка" за мотивами роману Ніла Ґеймана, що стартував на Netflix 3 липня, став першим проєктом, який вийшов після гучних звинувачень у сексуальному насильстві на адресу письменника. Через ці події виробництво третього сезону було поставлено на паузу.

2 сезон поділили на три частини: перші 6 серій вже доступні для перегляду, 24 липня — вийдуть серії з 7 по 11 і завершиться серіал 12 епізодом — 31 липня.

Морфей у виконані похмурого Тома Стурриджа спускається в Пекло і знов вирішує свої незавершені справи.

"Пишна мітологічна естетика — геть темніший тон, багатогранні сновидіння та світла й тіні. Фанатам містичних історій та серіалів із глибоким філософським підтекстом сподобається продовження", — вважає кінокритик Оскар.

Трейлер "Пісочний чоловік 2 сезон"

3 сезон серіалу "Літо, коли я стала красивою"

Літо, коли я стала красивою 3 — з 16 липня на Prime Video

Продовження романтичної історії Беллі і двох братів, між якими вона все ніяк не може обрати.

"Це таке тепле, сонячне і красиве видовище але суто для жіночої половини глядацької аудиторії. Навряд чи я назву хоча б трьох чоловіків, яким би цей серіал сподобався би також сильно. Проте, він має дуже гарні відгуки і рекомендації у критиків", — розповідає блогер.

Події 3 сезону відбувається через два роки після завершення подій 2 сезону. Героїня уже в стосунках з Джеремією і навіть заручені, проте з'являється Конрад і знов зав'язується сюжет.

Всім любителям пляжів, моря, сонця та красунчиків — дивитися.

Кримінальний поліцейський серіал "Баллард"

Баллард — з 9 липня на Prime Video

10-серійний кримінальний трилер про детектива Рене Балард (Меґґі К’ю), яка очолює новостворений відділ розслідування нерозкритих справ LAPD. Ця команда складається з колишніх копів, волонтерів, студентів та резервістів. Її мета — повернути справедливість тим, чий біль був забутий системою.

Поєднання динамічного трилеру й психологічних портретів персонажів — кожен епізод поєднує справу й внутрішній конфлікт героя. В сюжеті багато уваги приділяється корупції, сексизму, расизму і травмам у поліції.

Сильна головна героїня та цікаві повороти вже подарували першим двом серім високий рейтинг глядацького схвалення.

Новій серіал "Забагато" на Netflix

Забагато — з 10 липня на Netflix

Історія Джессіки "Джесс" Солмон, емоційно нестабільної мешканки Брукліна, що переїхала до Лондона через розрив. В неї зав'язуються стосунки з Феліксом, британським музикантом — це і є головний сюжет романтичної комедійної драми, яку створила Лена Данем, відома за ролями у серіалах "Дівчата" 2012 року.

Серіал як пародія на романтичні стосунки та екзотичний образ Лондона. Критики кажуть, що стрічка вийшла "дуже смішною, солодкою, водночас меланхолійною".