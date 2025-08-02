Топ книг, оживших в сериалах Netflix, Amazon и HBO: что прочитать перед просмотром

От запутанных детективов и подростковых драм до психологических триллеров и сатиры — эти книги стали основой самых громких сериалов Netflix, Amazon и HBO. Вместе с бук-блогером Буклей Фокус рассказывает о топ бестселлеров, которые ожили на экране.

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Многие из самых популярных сериалов созданы по мотивам книг. От легких романтических историй до темных психологических триллеров — литература остается мощным источником вдохновения для экранизаций. Фокус вместе с бук-блогером Буклей собрал топ бестселлеров по которым сняли сериалы. Рассказываем все интересные детали, где их смотреть, о чем они, а также стоит ли ожидать неожиданных отличий от оригинальных произведений.

"Этим летом я стала красивой"

Книга: 2009 года, автор Дженни Хан.

2009 года, автор Дженни Хан. Сериал: премьера — 2022 год, платформа Amazon Prime Video.

премьера — 2022 год, платформа Amazon Prime Video. О чем сериал: История о подростковых годах, первой любви и сложных эмоциях, сопровождающих взросление девушки, которая вдруг становится "привлекательной" и меняется не только внешне, но и внутренне.

История о подростковых годах, первой любви и сложных эмоциях, сопровождающих взросление девушки, которая вдруг становится "привлекательной" и меняется не только внешне, но и внутренне. Отличия от книги: Сериал сохраняет основной сюжет и персонажей, но добавляет некоторые новые детали, чтобы лучше раскрыть внутренний мир героев и адаптировать историю для современной аудитории.

"Легкая, романтическая история о подростках — настоящий мастхэв для лета", — говорит Фокусу бук-блогерка Букля.

трейлер "Лето, когда я стала привлекательной"

"Руководство по убийству для хорошей девочки"

Книга : первая книга вышла в 2019 году, автор Холли Джексон.

первая книга вышла в 2019 году, автор Холли Джексон. Сериал: премьера — 2024 год, доступен на Netflix.

премьера — 2024 год, доступен на Netflix. О чем сериал: Пятнадцатилетняя Пиппер Пибди начинает расследование загадочного убийства, которое официально считается раскрытым, но она сомневается в виновности подозреваемого. Постепенно она открывает темные тайны своего маленького города и сталкивается с опасностью и обманом.

Пятнадцатилетняя Пиппер Пибди начинает расследование загадочного убийства, которое официально считается раскрытым, но она сомневается в виновности подозреваемого. Постепенно она открывает темные тайны своего маленького города и сталкивается с опасностью и обманом. Отличия от книги: Сериал несколько расширяет бэкграунд второстепенных персонажей, но основной сюжет полностью соответствует книге.

"Школьный проект, который превращается в настоящее расследование — эх, я о таком мечтала. Если будете читать книгу, зацените еще и оформление со всеми дополнительными материалами, что позволяет еще больше погрузиться в дело", — советует Букля.

трейлер "Пособие по убийству для хорошей девочки"

"Хирург" — сериал "Риззоли и Айлз"

Книга: первая книга вышла в 2001 году, автор Тесс Герритсен.

первая книга вышла в 2001 году, автор Тесс Герритсен. Сериал: 2010-2016 годы, показывался на TNT (в Украине транслировался на "Новом канале").

2010-2016 годы, показывался на TNT (в Украине транслировался на "Новом канале"). О чем сериал: Полицейский детектив и судмедэксперт объединяют усилия, чтобы расследовать сложные преступления в Бостоне. Сериал сочетает криминальную драму с психологическими аспектами.

Полицейский детектив и судмедэксперт объединяют усилия, чтобы расследовать сложные преступления в Бостоне. Сериал сочетает криминальную драму с психологическими аспектами. Отличия от книги: Сериал адаптировал сюжет под формат еженедельных эпизодов, иногда меняя характеры героев и хронологию событий, но сохранил дух книжной истории.

"Обожаю сериалы, где каждая серия — это отдельное дело, и этот именно из таких. А книги — это жесткие и остросюжетные детективы. Готовьтесь к тому, что после "Хирурга" вам будет жутко оставлять открытыми окна ночью", — рассказывает бук-блогерка.

"Идеальная пара"

Книга: 2018 года, автор Элин Гильдербранд.

2018 года, автор Элин Гильдербранд. Сериал: премьера — 5 сентября 2024 года, платформа Netflix.

премьера — 5 сентября 2024 года, платформа Netflix. О чем сериал: Накануне свадьбы Амелия и Бенджи на Нантакете происходит убийство одной из подружек невесты, превращая всех гостей в подозреваемых. Начинается расследование, в ходе которого выясняется, что многие присутствующие связаны сложными, полными тайн отношениями. Каждый хранит свои секреты, которые могли бы пролить свет на совершенное преступление.

Накануне свадьбы Амелия и Бенджи на Нантакете происходит убийство одной из подружек невесты, превращая всех гостей в подозреваемых. Начинается расследование, в ходе которого выясняется, что многие присутствующие связаны сложными, полными тайн отношениями. Каждый хранит свои секреты, которые могли бы пролить свет на совершенное преступление. Отличия от книги: Некоторые сюжетные детали адаптированы, в частности изменился финал — сериал имеет собственный поворот, отличный от книги. Расширены внутренние мотивы и бэкграунд второстепенных персонажей, чтобы добавить драматической глубины

трейлер "Прекрасной пары"

"Девять идеальных незнакомцев"

Книга: 2018 года, автор Лиян Мориарти.

2018 года, автор Лиян Мориарти. Сериал: 2021 года, платформа Hulu.

2021 года, платформа Hulu. О чем сериал: Девять человек с разным прошлым прибывают в элитный оздоровительный ретрит Tranquillum House под руководством загадочной Маши (Николь Кидман), надеясь получить душевное исцеление. Но их десятидневный "mind-body" опыт оборачивается глубокими психологическими испытаниями, конфликтами и трагедией.

Девять человек с разным прошлым прибывают в элитный оздоровительный ретрит Tranquillum House под руководством загадочной Маши (Николь Кидман), надеясь получить душевное исцеление. Но их десятидневный "mind-body" опыт оборачивается глубокими психологическими испытаниями, конфликтами и трагедией. Отличия от книги: В сериале появляются новые сцены — интерактивные групповые упражнения, драматические события, которых нет в романе. Некоторые персонажи получили измененные бэкграунды (например, Ларс в сериале адвокат, в книге — постоянный гость ретрита). Появляются новые конфликты и более глубокие психологические мотивации, придающие больше драматизма и эмоционального напряжения.

"Не советую настраиваться на триллер, от которого у вас будут бегать по телу мурашки. Это более медленная история, но она вас удивит", — говорит Букля.

трейлер "Девять идеальных незнакомцев"

"Большая маленькая ложь"

Книга: 2014 года, автор Лиян Мориарти.

2014 года, автор Лиян Мориарти. Сериал: 2017-2019 годы, платформа HBO.

2017-2019 годы, платформа HBO. О чем сериал: Три женщины кажется живут свою идеальную жизнь: семьи, школа, благополучие. Но неожиданная смерть на школьном вечере открывает глубоко спрятанные тайны о насилии, изменах и конкуренции между мамашами. Сквозь темные интриги проявляется истинное лицо каждой героини

Три женщины кажется живут свою идеальную жизнь: семьи, школа, благополучие. Но неожиданная смерть на школьном вечере открывает глубоко спрятанные тайны о насилии, изменах и конкуренции между мамашами. Сквозь темные интриги проявляется истинное лицо каждой героини Отличия от книги: некоторые второстепенные линии изменены или вымышлены, например, роман Мэделин с режиссером в сериале. В книге у Бонни есть определенное травматическое прошлое. Кроме того, в финале книги есть юридические последствия и четкое завершение.

"Эта книга вскружила мне голову и шокировала финалом", — делится впечатлениями бук-блогерка.

трейлер "Большая маленькая ложь"

"Убивайте осознанно"

Книга: 2018 года, автор Карстен Дюсс.

2018 года, автор Карстен Дюсс. Сериал: 2024 года, платформа Netflix.

2024 года, платформа Netflix. О чем сериал: Бьорн Дилемель — успешный адвокат, защищающий мафиози. Жизнь требует жертв: он не видит дочь, жена уходит. Чтобы найти баланс, он обращается к тренеру по mindfulness. Новые навыки идеально помогают в работе — даже если "помочь" означает ликвидацию опасного клиента. Начинается "мирное" переформатирование жизни — через черный юмор, преступные методы и неожиданные решения

Бьорн Дилемель — успешный адвокат, защищающий мафиози. Жизнь требует жертв: он не видит дочь, жена уходит. Чтобы найти баланс, он обращается к тренеру по mindfulness. Новые навыки идеально помогают в работе — даже если "помочь" означает ликвидацию опасного клиента. Начинается "мирное" переформатирование жизни — через черный юмор, преступные методы и неожиданные решения Отличия от книги: Сериал в основном следует сюжету книги — однако адаптирован формат, персонажи немного перестроены, а хронология упрощена для удобства просмотра. Книга — содержательный юмористически-криминальный роман с вниманием к mindfulness-практикам. Сериал усиливает комедийный аспект, делает акцент на визуальном темпе и графических сценах насилия в духе сатиры.

"Если вы из поклонников "Декстера", вам должно понравиться", — считает Букля.

трейлер "Убивайте осознанно"

"Острые предметы"

Книга: 2006 года, Гилиан Флинн.

2006 года, Гилиан Флинн. Сериал: 2018 года, HBO.

2018 года, HBO. О чем сериал: Журналистка возвращается в родной город, чтобы расследовать убийства двух девочек, сталкиваясь с собственными травмами. Темная психологическая драма с элементами триллера.

Журналистка возвращается в родной город, чтобы расследовать убийства двух девочек, сталкиваясь с собственными травмами. Темная психологическая драма с элементами триллера. Отличия от книги: Сериал очень близок к тексту, с незначительными изменениями для телевизионной адаптации.

"У Гилиан Флинн свой стиль, которому она не изменяет — не слишком привлекательные персонажи и сюжеты, которые будто поднимают наружу грязь, которую люди пытаются скрыть", — говорит Букля.

трейлер "Острые предметы"

"Повсюду тлеют пожары"

Книга: 2017 года, автор Селесте Инг.

2017 года, автор Селесте Инг. Сериал: 2020 года, платформа Hulu.

2020 года, платформа Hulu. О чем сериал: В образцовом пригороде появляется мать-одиночка с таинственным прошлым. Ее знакомство с успешной местной женщиной приводит к конфликту, который раскрывает расовые, классовые и семейные противоречия. Все это заканчивается пожарами — буквальными и метафорическими — сжигающими иллюзию идеальной жизни.

В образцовом пригороде появляется мать-одиночка с таинственным прошлым. Ее знакомство с успешной местной женщиной приводит к конфликту, который раскрывает расовые, классовые и семейные противоречия. Все это заканчивается пожарами — буквальными и метафорическими — сжигающими иллюзию идеальной жизни. Отличия от книги: В сериале Мия и ее дочь — афроамериканки, в книге их раса не определена. Финал с поджогом дома изменен. В сериале расширены конфликты между персонажами, добавлены новые драматические сцены.

трейлер "Повсюду тлеют пожары"

"Агентство "Локвуд и Ко"

Книга: серия началась с 2013 года, автор Джонатан Страуд.

серия началась с 2013 года, автор Джонатан Страуд. Сериал: премьера — 2023 год, платформа Netflix.

премьера — 2023 год, платформа Netflix. О чем сериал: Три подростка создают агентство, чтобы бороться со сверхъестественными явлениями в Лондоне. Фэнтези и мистика с элементами приключенческого детектива.

Три подростка создают агентство, чтобы бороться со сверхъестественными явлениями в Лондоне. Фэнтези и мистика с элементами приключенческого детектива. Отличия от книги: Сериал несколько упрощает некоторые сюжетные линии и характеры, чтобы адаптировать их для младшей аудитории и телевизионного формата. Больше внимания уделено динамике между героями и визуальным эффектам призраков. Некоторые второстепенные персонажи и сцены из книг были сокращены или изменены для лучшего темпа сериала.

трейлер "Агентство Локвуд и Ко"

"Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл"

Книга: 2004 года, автор Сюзанна Кларк.

2004 года, автор Сюзанна Кларк. Сериал: 2015 года, BBC.

2015 года, BBC. О чем сериал: Фэнтези-история о двух магах в Англии XIX века, пытающихся вернуть магию в мир, переплетая историю, политику и мистицизм.

Фэнтези-история о двух магах в Англии XIX века, пытающихся вернуть магию в мир, переплетая историю, политику и мистицизм. Отличия от книги: Сериал довольно точно воспроизводит сюжет, но из-за ограниченного хронометража некоторые детали сокращены.

трейлер "Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл"

"Благие знамения"

Книга: 1990 года, авторы Терри Пратчетт и Нил Гейман.

1990 года, авторы Терри Пратчетт и Нил Гейман. Сериал: 2019 года, платформа Amazon Prime.

2019 года, платформа Amazon Prime. О чем сериал: Сатирическая комедия об апокалипсисе, где ангел и демон пытаются предотвратить конец света. Полная юмора и неожиданных поворотов.

Сатирическая комедия об апокалипсисе, где ангел и демон пытаются предотвратить конец света. Полная юмора и неожиданных поворотов. Отличия от книги: Сериал добавляет больше сцен и диалогов, расширяя характеры персонажей и их взаимоотношения. Некоторые моменты адаптированы для современного зрителя, добавлены новые комедийные элементы.

трейлер "Добрые предвестники"

"Мы были лжецами"

Книга: 2014 года, автора Э. Локхарт.

2014 года, автора Э. Локхарт. Сериал: премьера — июнь 2025 года, платформа Amazon Prime Video.

премьера — июнь 2025 года, платформа Amazon Prime Video. О чем сериал: Сюжет сосредоточен на 17-летней Кейди Синклер, которая после трагического инцидента теряет память и возвращается на семейный остров, чтобы раскрыть тайны своего прошлого.

Сюжет сосредоточен на 17-летней Кейди Синклер, которая после трагического инцидента теряет память и возвращается на семейный остров, чтобы раскрыть тайны своего прошлого. Отличия от книги: Некоторые сюжетные моменты адаптированы для большей драматичности и кинематографического эффекта — например, сцены из прошлого и настоящего переплетаются чаще.

трейлер "Мы были лжецами"

"Алиенист"

Книга: 1994 год, автор Калеб Карри.

1994 год, автор Калеб Карри. Сериал: 2018-2020 годы, TNT.

2018-2020 годы, TNT. О чем сериал: Исторический детектив о враче и полицейском, которые расследуют серию убийств в Нью-Йорке конца XIX века, используя новые психологические методы.

Исторический детектив о враче и полицейском, которые расследуют серию убийств в Нью-Йорке конца XIX века, используя новые психологические методы. Отличия от книги: Сериал расширяет бэкграунд персонажей, добавляет новые диалоги и сцены для более глубокого раскрытия личностей. Некоторые события объединены или изменены для лучшего темпа и драматургии.

"Этот исторический детектив интересен тем, что погружает во времена, когда следователи не имели многих методов "читерства" как, например, многочисленные экспертизы, и были вынуждены руководствоваться исключительно дедукцией. Кроме того, главный герой — алиенист, который опережает свое время. Его цель — залезть в голову опасному серийнику, и это позволяет действительно понять психологию убийцы", — рассказывает бук-блогерка Букля.

трейлер "Алиениста"

Напомним, Фокус рассказывал о топ книг которые стоит прочитать этим летом.

Также Фокус писал о самых интересных книгах украинских авторов, которые следует прочитать этим летом.