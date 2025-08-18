Учения на границе с Украиной: готовится ли Россия к новой агрессии через Беларусь

Представитель ГПСУ Руслан Демченко рассказал о возможных провокациях России на границе с Беларусью во время учений "Запад 2025". Фокус разбирался, как учения могут стать прикрытием для агрессии и какова роль США и Китая в этом.

Представитель ГПСУ Руслан Демченко в комментарии телеканалу "Киев 24" заявил, что с 12 по 16 сентября возрастает угроза провокаций со стороны войск РФ на границе с Беларусью в рамках учений "Запад 2025".

"И, наверное, самый большой такой риск, это будет происходить в сентябре месяце, с 12 по 16 сентября, когда будет продолжаться активная фаза этих учений", — отметил спикер ГПСУ.

Однако Демченко добавил, что по состоянию на сейчас, нестандартных ситуаций на границе с Беларусью нет.

Россия использовала учения как прикрытие агрессии

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в интервью BBC Украина отмечает, что Россия постоянно проводит масштабные учения по четырехлетнему циклу: "Запад", "Восток", "Центр" и "Кавказ", которые отражают подготовку к возможным боевым действиям на разных театрах. Некоторые из них, как "Кавказ-2008" и "Запад 2021", перешли в реальную войну.

По оценкам офицеров НАТО, предстоящие учения "Запад 2025" могут быть подготовкой к провокациям против стран восточного фланга Альянса, в частности для проверки готовности НАТО выполнять обязательства по 5 статье Устава о коллективной обороне.

Лакийчук отмечает, что во время таких учений войска разворачиваются и находятся в готовности к действиям. В 2022 году после подобных маневров Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что свидетельствует о возможности перехода от тренировок к боевым операциям. Однако не каждые учения завершаются войной.

Лакийчук отмечает, что Россия анализирует оперативную обстановку, оценивая вероятного противника.

"В рамках учений силы разворачиваются и стоят в готовности. Если есть команда — они начинают действовать. Так было в 2022 году — отработали вторжение, а затем произошло реальное применение сил. Поэтому тренировки действительно являются угрозой перехода в военную операцию. Но это не значит, что каждые учения ею заканчиваются", — отмечает военный аналитик.

"Запад 2025": позволят ли США и Китай нападение России с территории Беларуси

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, пока нет оснований утверждать, что Беларусь готовится стать плацдармом для новой агрессии со стороны Российской Федерации. В частности, по данным Государственной пограничной службы Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территории Беларуси не фиксируется формирование контингента для вторжения. Отсутствуют признаки, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям, такие как накопление тяжелой бронетехники, развертывание полевых лагерей или перемещение значительного количества личного состава. Эти факторы являются ключевыми индикаторами подготовки к военным операциям, и пока они не наблюдаются.

Ситуация на белорусско-украинской границе находится под пристальным контролем украинских спецслужб. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что глава Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, не позволит российскому руководству использовать территорию своей страны как транзитный пункт для вторжения в Украину. Такая позиция Лукашенко обусловлена как внутриполитическими, так и внешними факторами, которые влияют на его решение. В частности, Беларусь находится под влиянием международных игроков, которые заинтересованы в стабильности региона.

"Ключевую роль в предотвращении дестабилизации ситуации играют международные факторы, в частности позиции Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики. Обе страны имеют собственные интересы в регионе, которые не способствуют эскалации конфликта. США активно работают над уменьшением влияния России на постсоветском пространстве, в частности через дипломатические шаги. Например, телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Александром Лукашенко, а также визит высокопоставленного чиновника Келога в Беларусь свидетельствуют о серьезном внимании Вашингтона к белорусскому вопросу. Эти действия указывают на намерения США вывести Беларусь из зоны военно-политического влияния Российской Федерации, что фактически изолирует Россию даже в пределах ее традиционной сферы влияния", — отметил в комментарии Фокусу эксперт.

По мнению Снегирева, Китайская Народная Республика, в свою очередь, рассматривает Беларусь как стратегический плацдарм для экономической и политической экспансии на европейском континенте. Пекин заинтересован в стабильности белорусской политической системы, поскольку любые потрясения могут угрожать китайским инвестициям и проектам в регионе. Таким образом, сочетание американского и китайского влияния создает условия, при которых вероятность искусственных провокаций со стороны России существенно снижается. Эти два глобальных игрока выступают сдерживающими факторами, которые ограничивают возможности Москвы для дестабилизации ситуации в Беларуси.

"Запад 2025": возможны ли провокации РФ с территории Беларуси

В то же время Снегирев предостерегает, что полностью исключать сценарий провокаций нельзя.

"Одним из ключевых элементов российского присутствия в Беларуси является пребывание на ее территории от 4 до 5 тысяч бойцов частной военной компании "Вагнер". Эта группа составляет серьезную силу, учитывая ее боевой опыт, мотивацию и потенциальную готовность к действиям. Наличие таких подразделений может быть использовано Россией для создания нестабильности, если Москва решит активизировать свои планы. Этот фактор остается основным риском, который требует пристального мониторинга", — добавил эксперт.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" считает, что пока нет явных сигналов подготовки наступления с севера, но потенциальная угроза остается. В частности, втягивание белорусской армии в войну возможно по политическому решению Москвы, что потребует контроля над белорусскими вооруженными силами. Лакийчук подчеркивает важность работы разведки для своевременного выявления угроз.

"Украине нужно настороженно относиться к этим учениям. И быть готовой, что во время них отработаются такие действия, которые в том или ином виде могут потом начаться на украинской северной границе", — заключает эксперт.

