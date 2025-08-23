Люди, которые творят историю: Фокус представил рейтинг "ТОП 100 влиятельных украинцев 2025 года"
23 августа Фокус представил свой фирменный рейтинг "ТОП 100 влиятельных украинцев 2025 года". Он посвящен Дню Независимости Украины.
Полномасштабное вторжение ВС РФ и годы борьбы за независимость способствовали тому, что существенную долю рейтинга Фокуса "ТОП 100 влиятельных украинцев 2025 года" составили военные, волонтеры, деятели культуры, которые защищают Украину буквально на всех фронтах и формируют ее имидж как внутри страны, так и за рубежом.
Во время составления рейтинга Фокус ориентировался на деятельность каждого из участников, важность принимаемых решений и результаты их работы. В списке нет ни одного случайного имени, и каждый человек в нем буквально творит новую историю Украины.
Всего в рейтинге – шесть категорий: "Политики", "Военные", "Бизнес", "Волонтеры", "Культура" і "Спорт".
Особенно стоит отметить, что в нем появилась позиция без конкретных имен, но с непререкаемым авторитетом – сборный образ украинского военного. Трудно спорить с тем, что Вооруженные силы Украины – залог существования государства сейчас и в будущем, поскольку именно их героизм показал миру настоящую Украину, способную отстаивать свободу и мир для грядущих поколений.
Каждый из тех, кто в этом рейтинге, – уже история, поскольку в невероятно сложных условиях 2025 года делает максимум из того, что может.
