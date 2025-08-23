Люди, які творять історію: Фокус представив рейтинг "ТОП 100 впливових українців 2025 року"

23 серпня Фокус представив свій фірмовий рейтинг "ТОП 100 впливових українців 2025 року". Він присвячений Дню Незалежності України.

Повномасштабне вторгнення ЗС РФ і роки боротьби за незалежність посприяли тому, що істотну частку рейтингу Фокуса "ТОП 100 найвпливовіших українців 2025 року" склали військові, волонтери, діячі культури, які захищають Україну буквально на всіх фронтах і формують її імідж як усередині країни, так і за кордоном.

Під час складання рейтингу Фокус орієнтувався на діяльність кожного з учасників, важливість прийнятих рішень і результати їхньої роботи. У списку немає жодного випадкового імені, і кожна людина в ньому буквально творить нову історію України.

Загалом у рейтингу — шість категорій: "Політики", "Військові", "Бізнес", "Волонтери", "Культура" і "Спорт".

Особливо варто відзначити, що в ньому з'явилася позиція без конкретних імен, але з незаперечним авторитетом — збірний образ українського військового. Важко сперечатися з тим, що Збройні сили України — запорука існування держави зараз і в майбутньому, оскільки саме їхній героїзм показав світові справжню Україну, здатну відстоювати свободу і мир для прийдешніх поколінь.

Кожен із тих, хто в цьому рейтингу, — уже історія, оскільки в неймовірно складних умовах 2025 року робить максимум із того, що може.

Читайте повний рейтинг Фокуса "ТОП 100 впливових українців 2025 року".