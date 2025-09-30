От Алеппо до Бахмута: как Сирия стала для РФ репетицией, а Украина — главной сценой

Десять лет назад, 30 сентября 2015-го, российские самолеты впервые поднялись в небо над Сирией под лозунгом "борьбы с терроризмом", а на самом деле начали бомбить больницы, школы и жилые кварталы. Сегодня те же методы — "выжженная земля", двойные удары и атаки по инфраструктуре — Кремль применяет уже против Украины. Фокус рассказывает, как Москва сделала из Сирии полигон войны — и почему спустя десятилетия эту кальку она применяет уже против Украины.

Related video

Сегодня, 30 сентября исполняется 10 лет с начала прямой военной интервенции России в Сирии. В этот день 2015 года Кремль официально начал авиаудары по сирийским городам, прикрываясь "борьбой с терроризмом". На самом же деле удары направлялись не только против "Исламского государства", но и по оппозиционным силам и гражданской инфраструктуре.

Прошло десятилетие — и та же стратегия работает уже в Украине.

Война за ресурсы: нефть в Сирии, уголь и литий в Украине

В Сирии Россию прежде всего интересовали нефтяные районы Дейр-эз-Зора. Часть контроля над месторождениями отдали частным военным компаниям вроде "Вагнера": они "охраняли" скважины в обмен на долю прибыли от продажи нефти. Учета фактически не было, торговля происходила через теневые схемы. Для Кремля это был не только финансовый ресурс, но и возможность влиять на мировой нефтяной рынок.

"В Украине ситуация аналогичная. Основной театр боевых действий — Донбасс, где сосредоточены природные ресурсы стоимостью, по оценкам экспертов, 200-250 млрд долларов", — объясняет Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Покровское направление — крупнейшие в Европе залежи коксующегося угля.

— крупнейшие в Европе залежи коксующегося угля. Донецкая область — стратегические месторождения лития.

— стратегические месторождения лития. Славянск и окружающие районы — сланцевый газ.

Экономическая логика проста: расходы РФ на войну в Украине (около 350 млрд долларов) Кремль рассматривает как инвестицию в будущий контроль над этими ископаемыми.

В Сирии Москва получила два ключевых военных объекта:

порт Тартус — выход к Средиземному морю;

— выход к Средиземному морю; авиабазу Хмеймим, которая стала главным плацдармом для расширения российского присутствия в регионе.

"Это позволило Кремлю влиять на Израиль, давить на Турцию и участвовать в формировании правил игры на Ближнем Востоке.

В Украине похожая цель: контроль над Донбассом создает постоянную зону нестабильности на восточном фланге НАТО. Это элемент шантажа: Москва может либо угрожать эскалацией, либо использовать войну как инструмент переговоров с Западом", — продолжает эксперт.

Тактика РФ в Сирии и Украине: "выжженная земля" и двойные удары

Самый узнаваемый почерк российской армии — тактика "выжженной земли". В Сирии это были ковровые бомбардировки Алеппо и других городов, удары по больницам, школам и рынкам. Часто применялась схема "double tap" — второй удар по тому же месту, куда уже прибыли спасатели. Правозащитники задокументировали десятки таких случаев.

В 2015-2016 годах российская авиация вместе с силами Башара Асада применила тактику, которую правозащитники называют "выжженной землей". Суть: удары наносятся не по военным целям, а по всей территории, которую контролирует оппозиция.

Ковровые бомбардировки : авиация сбрасывала кассетные и фугасные бомбы на жилые кварталы Алеппо. Разрушались дома, рынки, школы.

: авиация сбрасывала кассетные и фугасные бомбы на жилые кварталы Алеппо. Разрушались дома, рынки, школы. Системные атаки на медицину : удары по больницам и "Госпиталям Белого Шлема" стали привычным явлением. Amnesty International и ООН неоднократно фиксировали десятки уничтоженных медучреждений.

: удары по больницам и "Госпиталям Белого Шлема" стали привычным явлением. Amnesty International и ООН неоднократно фиксировали десятки уничтоженных медучреждений. Двойные удары ("double tap"): после первой бомбардировки, когда на место прибывали спасатели, прилетал второй снаряд. Так погибали не только гражданские, но и те, кто пытался их спасти. Это создавало атмосферу постоянного страха и парализовало систему помощи.

По данным сирийских мониторинговых групп, во время осады Алеппо в 2016 году более 70% медучреждений были повреждены или уничтожены именно такими атаками.

С 2022 года та же схема перенесена в Украину.

Массированные удары по городам : Харьков, Мариуполь, Бахмут, Авдеевка и другие населенные пункты подверглись таким же ковровым обстрелам. Многоэтажки превращались в руины, а гражданские погибали в собственных домах.

: Харьков, Мариуполь, Бахмут, Авдеевка и другие населенные пункты подверглись таким же ковровым обстрелам. Многоэтажки превращались в руины, а гражданские погибали в собственных домах. Удары по больницам и школам : в Мариуполе в марте 2022 года авиация уничтожила роддом, погибли беременные женщины, дети и врачи. Это вызвало волну международного возмущения, но для России такие цели остаются "легитимными".

: в Мариуполе в марте 2022 года авиация уничтожила роддом, погибли беременные женщины, дети и врачи. Это вызвало волну международного возмущения, но для России такие цели остаются "легитимными". "Double tap" в Украине: многочисленные случаи, когда первый ракетный удар собирал вокруг себя спасателей и журналистов, а второй прилет наносил новые потери. Один из резонансных примеров — обстрел Покровска в августе 2023 года: после первой атаки на центр города на помощь прибыли полиция, ГСЧС и медики, но через 40 минут попала вторая ракета, унеся жизни еще девяти человек, среди них — спасатели.

"Цель — не столько военный результат, сколько террор гражданского населения. В Сирии следствием стала волна миграции: более 3 млн беженцев отправились в Европу, вызвав политический кризис.

В Украине тактика повторяется: удары по энергетической инфраструктуре, которые оставляют города без света и тепла; массированные атаки дронами и ракетами на гражданские кварталы; разрушение целых городов — от Мариуполя до Бахмута.

Результат: более 6 млн украинцев выехали за границу, еще несколько миллионов стали внутренними переселенцами. Это не только гуманитарная трагедия, но и удар по экономике и демографии", — говорит Снегирев.

Миграция как оружие и расширение сфер влияния

По словам эксперта, сирийский сценарий показал: неконтролируемый поток мигрантов может дестабилизировать Европу. Кремль сознательно раздувал кризис, используя его для давления на страны ЕС.

В Украине последствия похожи: массовая эмиграция создает вызовы для украинского бюджета, увеличивает социальную нагрузку и одновременно влияет на политику соседей, которые принимают переселенцев.

"В Сирии Россия стала ключевым игроком в переговорах и сохранила режим Асада. Это дало ей возможность диктовать условия не только сирийским сторонам, но и международным партнерам.

В Украине Кремль преследует ту же цель: заблокировать интеграцию Киева в НАТО и ЕС, создать "серую зону" между Россией и Западом, а также навязать свое право голоса в решении европейской безопасности", — продолжает эксперт.

Сирия стала для России полигоном, где она отработала новые методы войны. Украина — следующий этап этой же стратегии, только значительно более масштабный. Десять лет спустя очевидно: тактика Кремля не меняется, меняется лишь масштаб трагедии.

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев 28 сентября пострадал Институт кардиологии имени академика Стражеско, где погибли люди.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что в столице в результате атаки повреждены более 15 локаций, есть погибшие и пострадавшие.