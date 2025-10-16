Назад в СССР: как Россия скатывается к экономическому краху образца 1991 года

Российские власти предупреждают собственных граждан о непростых годах впереди. За кулисами этой фразы — дефицит бюджета, новые налоги и риск, что Кремль снова протянет руку к вкладам населения, как во времена СССР. Фокус разобрался, насколько близко Россия подошла к финансовому краху — и почему на этот раз "совок" может вернуться быстрее, чем кажется.

В России граждан готовят к очередному финансовому удару. Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что в связи с бюджетным дефицитом власти ищут новые источники пополнения государственной казны — и эти шаги неизбежно скажутся на кошельках обычных россиян.

По его словам, нынешняя экономическая политика сводится к перекладыванию бремени расходов на население. Правительство уже рассматривает введение новых сборов, налогов и комиссий. В частности, речь идет о возможном введении платы за обслуживание банковских карт и пересмотре ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Инфляция в России в 2026 году может превысить 10%, что станет одним из самых высоких показателей за последние годы. Повышение НДС, о котором уже заговорили в финансовых кругах, может вызвать краткосрочный рост цен на 0,6-0,8 процентного пункта.

В то же время там пытаются успокоить граждан: мол, в среднесрочной перспективе этот шаг будет иметь "дезинфляционный эффект". Аналитики отмечают: даже небольшое повышение налоговой нагрузки в условиях стагнации экономики может вызвать новую волну бедности. По данным независимых исследований, более 40% россиян уже тратят большую часть доходов на базовые потребности — продукты, коммунальные услуги и транспорт. Новые налоговые инициативы могут привести к росту социальной напряженности, особенно в регионах с низкими зарплатами.

Российские власти фактически признают, что ресурсов в бюджете не хватает. Вместо сокращения расходов или реформ, она готовится очередной раз "попросить" заплатить за кризис собственных граждан.

Фокус выяснил, насколько близко РФ подошла к экономическому краху своей "империи".

Бюджет РФ трещащий по швам

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус объясняет Фокусу, даже по официальным цифрам дефицит бюджета РФ превышает плановые показатели. В утвержденном бюджете на 2025 год было записано 3,8 трлн рублей дефицита, но уже в новом проекте на 2026 год правительство признает нехватку 6 трлн рублей. Это означает, что государственная касса опустошается быстрее, чем прогнозировали даже пессимисты.

"Когда есть дыра в бюджете — ищут деньги. А когда больше негде взять, начинают смотреть на вклады граждан", — отмечает эксперт.

Еще в 2023 году министр финансов РФ Антон Силуанов намекнул: в крайнем случае власти могут использовать средства населения, лежащие на банковских счетах. Тогда эта фраза прозвучала "гипотетически". Но сейчас, когда дефицит растет, этот сценарий перестает выглядеть фантастическим.

По словам Уса, вероятно, государство может ограничить снятие депозитов или даже провести скрытую "экспроприацию" части средств. Если так произойдет, это станет повторением советского сценария 1991 года, когда люди проснулись и узнали, что их сбережения "перешли" в собственность государства.

Талоны на бензин — первый звоночек

"В нескольких регионах России уже появились талоны на топливо — в стране, которую называют "бензоколонкой мира". Это сигнал: даже базовые товары становятся дефицитными. Правительство одновременно сокращает дотации аграрному сектору, и это может привести к уменьшению посевных площадей и урожая в 2026 году. Если продукты подорожают или их станет меньше, власти могут ввести талоны на продукты, чтобы "регулировать распределение", — продолжает Ус.

Как объясняет эксперт, если россияне массово бросятся снимать деньги со счетов, система может не выдержать. В таком случае власти, вероятно, введут ограничения на выдачу наличных - под предлогом "защиты банковской стабильности".

Экономисты уже говорят об этом открыто: на финансовых каналах обсуждают возможность "временной заморозки" вкладов.

"Проблему усугубляет ситуация с процентными ставками: Центробанк РФ снижает ставку, поэтому депозиты приносят меньше прибыли, но кредиты остаются дорогими. Люди начинают забирать средства из банков, и это может запустить цепную реакцию", — говорит Ус.

Налоговый пресс и инфляционная спираль РФ

С 1 ноября в России вводится утилизационный сбор на автомобили, а с 1 января — повышение НДС на 2 процентных пункта. Это, говорит эксперт, ускорит инфляцию: если товар состоит из десятков компонентов, подорожание каждого на 2% в итоге может дать 20% роста цен.

В таких условиях даже Центробанк вряд ли рискнет снижать ключевую ставку. Оставив ее высокой, власти будут сдерживать инфляцию — но одновременно задушат производство и бизнес.

"Россия оказалась в классическом экономическом "цугцванге": какой бы вариант власти ни выбрали, все ведут к потерям. Если снизить ставку — вырастет инфляция; если повысить — экономика застынет. Они сами загнали себя в тупик. В каждом решении теперь есть только разница между худшим и еще худшим вариантом", — продолжает Ус.

Когда возможен крах России

Несмотря на серьезные проблемы, запас прочности у России еще есть. Полного обвала, вероятно, не произойдет в 2025 году. Однако 2026-2027 годы могут стать критическими, если тенденция сохранится.

"Раньше Москва всегда декларировала: "сейчас трудно, но через год станет лучше". Однако новый бюджет разрушил даже этот оптимизм: дефицит заложен на все годы до 2028-го. Более того, в бюджете на 2026 год расходы на обслуживание государственного долга превысили финансирование образования и медицины. И это — главный признак системного кризиса", — объясняет эксперт.

Если Украина имеет поддержку партнеров, то Россия — изолирована. Северная Корея и Беларусь не способны помочь экономически, а Китай имеет собственные интересы и может воспользоваться ослаблением Москвы, чтобы вернуть спорные территории Дальнего Востока.

"Таким образом, Россия входит в период затяжной экономической деградации, которая может завершиться тем же, что и для СССР — потерей финансового контроля, массовым недовольством и распадом государственной системы", — резюмирует Ус.

