Продукты могут резко подорожать во всем мире: МВФ предупредил о рисках

Международный валютный фонд сообщил о вероятности нового скачка мировых цен на продовольствие.

Текущая тенденция снижения цен на продукты может измениться из-за ряда факторов. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики, опубликованном на официальном сайте организации.

Среди основных причин — обострение торговых отношений между США и Китаем, которое способно привести к новым экспортным ограничениям, а также повышенные риски природных катаклизмов — засух и наводнений — в ключевых регионах производства продовольствия.

С марта по август этого года индекс цен на продукты питания и напитки МВФ снизился на 4,8%. Наибольшее падение зафиксировано в категории зерновых — на 11,1%, что связано с высокими прогнозами урожая в США и Южной Америке. Рекордные сборы в Бразилии и США также обвалили цены на кукурузу — на 11,9%.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.