Продукти можуть різко подорожчати в усьому світі: МВФ попередив про ризики

Міжнародний валютний фонд повідомив про ймовірність нового стрибка світових цін на продовольство.

Поточна тенденція зниження цін на продукти може змінитися через низку факторів. Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки, опублікованому на офіційному сайті організації.

Серед основних причин — загострення торговельних відносин між США і Китаєм, яке здатне призвести до нових експортних обмежень, а також підвищені ризики природних катаклізмів — посух і повеней — у ключових регіонах виробництва продовольства.

З березня по серпень цього року індекс цін на продукти харчування та напої МВФ знизився на 4,8%. Найбільше падіння зафіксовано в категорії зернових — на 11,1%, що пов'язано з високими прогнозами врожаю в США і Південній Америці. Рекордні збори в Бразилії та США також обвалили ціни на кукурудзу — на 11,9%.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.