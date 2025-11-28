"Прослушивают всю планету": что известно об АНБ и причастно ли оно к "сливу" Уиткоффа (видео)

Агентство национальной безопасности США является одной из ключевых спецслужб, занимающейся перехватом и анализом коммуникаций по всей планете. Его технические возможности позволяют получать доступ к телефонным разговорам, сообщениям и спутниковой связи далеко за пределами США.

Как сообщает военный эксперт Иван Ступак в интервью Фокусу, Агентство национальной безопасности входит в состав 17 разведывательных органов США и специализируется на глобальном электронном перехвате. По его словам, АНБ работает не только в пределах американской территории, а фактически контролирует информационные потоки на международном уровне.

Ступак объясняет, что спецслужба имеет технические средства для сбора информации через спутники, мобильные сети, мессенджеры и другие цифровые каналы. По аналогичным принципам, по его словам, в свое время работала программа Echelon, которая позволяла перехватывать разговоры даже высокопоставленных чиновников европейских государств. В частности, мировую огласку получила информация о прослушивании телефонов тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Интервью с Иваном Ступаком на YouTube-канале Фокуса на YouTube-канале

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что сегодня АНБ способно осуществлять не только классический технический перехват, но и анализ цифровых коммуникаций с применением искусственного интеллекта и сложных алгоритмов. Речь идет о способности отслеживать метаданные, маршруты передачи сигналов, источники сообщений и даже поведенческие модели пользователей.

"То есть это агентство, которое занимается спутниковой прослушкой по всей планете: через спутники, через SMS, перехватом всего, всего, всего. И здесь такое мое личное предположение: возможно, как вариант, судя по этим только двум записям, к этому могли быть причастны что-то вроде "дипстейта" внутри этих организаций — какие-то офицеры, которым все надоело, которые видят все то безобразие, что происходит в США, и хотят как-то это остановить", — рассказал эксперт.

Также Ступак высказал предположение, что утечки аудиозаписей, которые иногда появляются в западных медиа, могут быть связаны с внутренними процессами в самих спецслужбах. По его словам, теоретически к этому могут быть причастны отдельные сотрудники, которые действуют по собственным мотивам.

Эксперт отдельно отметил, что крупные международные издания, прежде чем обнародовать подобные материалы, проходят сложную процедуру проверки источников. Она включает техническую экспертизу записей, анализ возможного монтажа, проверку подлинности голосов и идентификацию лиц, фигурирующих в материалах.

"Проверили, откуда у них эта информация. Остались довольны. Я уверен, что даже главный редактор он решал: да или нет", — добавил он.

По словам Ступака, в условиях активного развития технологий искусственного интеллекта уровень угроз дезинформации существенно вырос. Именно поэтому современная журналистика, особенно в вопросах, касающихся международной политики и безопасности, вынуждена проводить многоуровневую проверку информации перед публикацией.

Напомним, что в этом интервью Иван Ступак прокомментировал недавнюю утечку разговора Виткоффа с российскими переговорщиками, а также поделился своей оценкой того, кто мог стоять за организацией прослушки.

Также он рассказывал Фокусу, что мобилизация в России "всегда была где-то там позади и не пойдет". Кроме того, она может обрушить экономику РФ, которая и так находится не в лучшем состоянии.