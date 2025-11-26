Тотальная мобилизация в РФ: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на этот шаг

Вопрос о вероятности новой мобилизации в РФ для пополнения армии и продолжения вооруженной агрессии против Украины по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых, особенно в контексте последних событий и сложной ситуации на фронте.

На данный момент во многих российских регионах уже не хватает в бюджете средств для контрактников, и выплаты сокращаются. Поэтому снова появились разговоры о том, рискнет ли Путин объявить новую мобилизацию. Своем мнение по этому поводу в интервью Фокусу озвучил эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБ Украины и консультант Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

По его словам, мобилизация в России "всегда была где-то там сзади и не пойдет". Кроме того, она может обрушить экономику РФ, которая и так находится не в лучшем состоянии.

"Смотрите, Советский Союз проиграл не потому, что у него было мало танков. Ну, проиграл в плане, там коллапснул, развалился. У него танков было больше, чем у всех стран НАТО, и самолетов было много. У него экономика его подвела, и он упал именно из-за многих экономических вопросов, социальных и так далее. Сейчас в России происходит аналогичная история", – объяснил он.

Ступак отмечает, что даже сами российские экономисты из Москвы говорят: если объявить тотальную мобилизацию, люди из экономики будут изъяты, и некому будет насыщать российский бюджет. Поэтому, считает гость эфира, история о тотальной мобилизации не "взлетает" исключительно из-за того, что все люди пойдут на войну.

"Их нужно забрать, одеть, обуть. Но чем? Это деньги. Надо, чтобы деньги забрала экономика, а ее просто банально не будет", – говорит эксперт.

Он напомнил, что многие были уверены, что Путин объявит мобилизацию после своего переизбрания в мае 2024 года, но этого не произошло.

По мнению Ступака, в России опасаются того процесса, который будет запущен в случае такого шага, и его последствий.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ и привлечении резервистов к охране стратегических объектов.

Согласно новому закону, с 1 января 2026 года призыв граждан на срочную службу будет осуществляться без разделения на традиционные весеннюю и осеннюю кампании. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Они аргументировали изменения необходимостью "систематизации работы военных комиссариатов" и возможностью "планово формировать контингенты военнослужащих".

В ноябре этого года сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов для "охраны значимых объектов". Обозреватели называют это ничем другим как скрытой мобилизацией. Параллельно с этой мобилизацией идет уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов.

