Тотальна мобілізація в РФ: експерт розповів, чи піде Путін на цей крок

Питання про ймовірність нової мобілізації в РФ для поповнення армії і продовження збройної агресії проти України, як і раніше, залишається одним із найбільш обговорюваних, особливо в контексті останніх подій і складної ситуації на фронті.

Наразі в багатьох російських регіонах уже не вистачає в бюджеті коштів для контрактників, і виплати скорочуються. Тому знову з'явилися розмови про те, чи ризикне Путін оголосити нову мобілізацію. Свою думку щодо цього в інтерв'ю Фокусу озвучив експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБ України і консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки і оборони Іван Ступак.

За його словами, мобілізація в Росії "завжди була десь там позаду і не піде". Крім того, вона може обрушити економіку РФ, яка і так перебуває не в найкращому стані.

"Дивіться, Радянський Союз програв не тому, що в нього було мало танків. Ну, програв у плані, там колапснув, розвалився. У нього танків було більше, ніж у всіх країн НАТО, і літаків було багато. У нього економіка його підвела, і він упав саме через багато економічних питань, соціальних і так далі. Зараз у Росії відбувається аналогічна історія", — пояснив він.

Відео дня

Ступак зазначає, що навіть самі російські економісти з Москви кажуть: якщо оголосити тотальну мобілізацію, людей з економіки буде вилучено, і нікому буде насичувати російський бюджет. Тому, вважає гість ефіру, історія про тотальну мобілізацію не "злітає" виключно через те, що всі люди підуть на війну.

"Їх потрібно забрати, одягнути, взути. Але чим? Це гроші. Треба, щоб гроші забрала економіка, а її просто банально не буде", — каже експерт.

Він нагадав, що багато хто був упевнений, що Путін оголосить мобілізацію після свого переобрання в травні 2024 року, але цього не сталося.

На думку Ступака, у Росії побоюються того процесу, який буде запущено в разі такого кроку, і його наслідків.

Раніше російський президент Володимир Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ і залучення резервістів до охорони стратегічних об'єктів.

Згідно з новим законом, з 1 січня 2026 року призов громадян на строкову службу здійснюватиметься без поділу на традиційні весняну та осінню кампанії. Ініціаторами законопроєкту виступили голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов і його перший заступник Андрій Красов.

Вони аргументували зміни необхідністю "систематизації роботи військових комісаріатів" і можливістю "планово формувати контингенти військовослужбовців".

У листопаді цього року одразу в 20 регіонах Росії почали набирати так званих резервістів для "охорони значущих об'єктів". Оглядачі називають це нічим іншим як прихованою мобілізацією. Паралельно з цією мобілізацією йде зменшення виплат контрактникам у низці регіонів.

Нагадаємо, як Олена Мандзюк прокоментувала роботу ТЦК і мобілізацію в Україні.