Новый дедлайн Кремля — 1 апреля: способна ли РФ захватить Донецкую область в 2026 году

Россия вошла в 2026 год с четко сформулированными военными целями и новыми дедлайнами. По данным источников, Кремль рассчитывает использовать этот год для стратегического перелома в войне против Украины, сосредоточив основные усилия на Донецкой области и Запорожском направлении. Фокус выяснил, на чем основываются эти планы, как они уже проявляются на фронте и способна ли РФ реализовать задекларированные намерения.

По данным западных и украинских источников, Россия готовит масштабную военную кампанию на 2026 год, в рамках которой ключевой целью остается полная оккупация Донецкой области. По данным источников, Кремль рассматривает следующий год как попытку достичь стратегического перелома в войне против Украины.

В планах РФ — выйти на полный контроль Донетчины до 1 апреля 2026 года. Именно этот регион определен приоритетом российского командования.

В целом Москва сформировала два ключевых направления военных усилий на 2026 год.

Приоритет №1 — Донецкая область.

Основной фокус российских войск сосредоточен на Покровске и Мирнограде, а также на попытках прорыва к Краматорско-Константиновской агломерации. По оценкам источников, РФ пытается изменить тактику ведения боев, избегая массовых "лобовых" штурмов городов.

Вместо этого оккупанты делают ставку на обход населенных пунктов, инфильтрацию малыми группами и перерезание логистики ВСУ с помощью ударных и разведывательных дронов. Такой подход имеет целью постепенное истощение украинской обороны и создание условий для окружения крупных городских узлов.

Приоритет №2 — Запорожская область.

Вторым ключевым направлением остается Запорожская область, где самые активные боевые действия продолжаются в районах Гуляйполя и Орехова. По данным источников, российское командование пытается расширить линию фронта, чтобы заставить Силы обороны Украины распылять резервы между несколькими угрожающими участками.

Параллельно РФ стремится улучшить свои тактические позиции на южном направлении, закрепляясь на занятых рубежах и наращивая давление за счет артиллерии, авиации и беспилотников.

Как отметил руководитель программ Центра глобалистики Павел Лакийчук, российское командование сосредотачивает усилия на северо-западе Запорожской области и на восточных рубежах региона, пытаясь повторить тактические подходы, которые ранее применялись в Донецкой области. В то же время, по его словам, оккупанты сталкиваются с локальными трудностями и вынуждены постоянно перестраивать свои действия из-за усиленного сопротивления ВСУ.

Наиболее интенсивные бои на Запорожском направлении продолжаются в районах Орехова и Гуляйполя. Несмотря на активные штурмовые действия, российским подразделениям не удается достичь стабильного прорыва, что заставляет командование смещать акценты и искать новые точки давления. Лакийчук обращает внимание на так называемый "перенос главного удара" — ситуацию, когда противник, не имея успеха на одном отрезке, пытается компенсировать это активизацией на другом.

Аналитики связывают эти действия с постепенным истощением российских сил на Донбассе. Попытки активизироваться на юге рассматриваются как элемент адаптации — без отказа от главной цели на Донецком направлении, но со стремлением удерживать постоянное давление вдоль всего фронта.

В то же время ситуация в тылу Запорожской области остается напряженной. Несмотря на тактические трудности, оккупанты продолжают накапливать силы и пытаться продвигаться вглубь украинских позиций, в частности на отрезках Новоалександровка-Алексеевка и Егоровка-Даниловка. Российские штурмовые группы действуют на широком фронте, сочетая маневрирование с интенсивными атаками, тогда как украинские подразделения усиливают оборону и контрдействия, усложняя врагу любое стабильное продвижение.

Эксперты сходятся во мнении, что сочетание дроновой войны, давления на логистику и постепенного расширения фронта формирует основу российской стратегии на 2026 год. Речь идет не о быстрых прорывах, а о затяжной кампании на истощение, в рамках которой Кремль пытается компенсировать ограниченные оперативные успехи масштабностью давления и адаптацией тактики к реалиям современной войны.

Захватить Донецкую область до 1 апреля: удастся ли это оккупантам

Военный обозреватель Денис Попович скептически оценивает способность России реализовать задекларированные планы в полном объеме. Как он отметил в комментарии Фокусу, говорить о стопроцентной реализации российских намерений в Донецкой области пока не приходится. Оборона ВСУ там остается плотной, а потери противника — критическими.

В то же время по его словам, на Запорожском направлении ситуация выглядит иначе. Именно там российское командование пытается компенсировать ограниченные успехи на Донбассе, усиливая давление и расширяя зону активных боевых действий.

"По Запорожской области они действительно пытаются продвигаться, используя тактику маневра, растягивания фронта и дронового давления", — добавил военный обозреватель.

Российские дедлайны: что будет после 1 апреля

В то же время военный эксперт Олег Жданов предостерегает от восприятия российских дедлайнов как четких и неизменных. По его словам, Кремль традиционно сам себе ставит новые сроки и постоянно их передвигает, пытаясь поддерживать иллюзию контроля над ситуацией.

"Я думаю, что они и в дальнейшем будут определять для себя новые даты и пытаться их реализовать. Единственное, что реально может остановить Российскую Федерацию, — это обвал экономики. Когда экономика посыплется, тогда там начнут задумываться, что делать дальше", — отмечает Фокусу Жданов.

Эксперт обращает внимание на риск худшего сценария. По его словам, в случае системного поражения или внутреннего кризиса российское руководство может прибегнуть к ядерному шантажу, поскольку в самой логике российской политической культуры заложено неприятие поражения.

"В голове россиянина — от Путина и до последнего жителя глубинки — поражение невозможно. Там либо смерть, либо победа. Они мыслят категориями: если нет России — то зачем такой мир, если нет Путина — нет России", — объясняет эксперт.

Оценивая ситуацию на фронте, Жданов отмечает, что российский Генеральный штаб не может определиться с главным направлением усилий, пытаясь одновременно реализовывать несколько сценариев. По его словам, это четко прослеживается в нынешней активности врага.

"Если внимательно посмотреть на линию фронта, они одновременно давят и на Запорожском направлении, и на Лиманском, обходят Славянск, начинают давить на Краматорск. То есть они тянут сразу две, а то и больше операций и не могут определиться, где главная цель и где сосредоточить основные усилия", — отмечает он.

По словам эксперта, такая модель действий для России не нова. В течение всех лет полномасштабной войны оккупанты редко делали паузы, зато постоянно пытались давить сразу на нескольких оперативных направлениях, растягивая фронт и украинскую оборону.

"Да, они это делают в основном за счет пехоты и за счет просто бешеных потерь личного состава. Если оглянуться назад: за 1418 дней советская армия прошла путь от Бреста до Волги и от Волги до Берлина. А что за это же время сделала Российская Федерация? Побед нет, но внутри страны это подается как большое достижение", — подчеркивает Жданов.

По его мнению, такая риторика держится на пропагандистском нарративе о "войне со всем НАТО", который Кремль использует для объяснения отсутствия реальных стратегических результатов.

Комментируя появление конкретной даты — 1 апреля — как возможного дедлайна для захвата отдельных регионов, Жданов отмечает, что Россия традиционно тяготеет к символическим или условно "красивым" датам, но четкой рациональной логики здесь может не быть.

Подытоживая, Жданов отмечает: ожидать от России чего-то неординарного не стоит. Ключевым риском остается не столько военная логика, сколько психологическая нестабильность принятия решений, и именно поэтому, по его словам, критически важно, чтобы западные разведки внимательно отслеживали внутренние процессы в РФ.

Напомним, в ГУР сообщили, что в начале 2026 года ВС РФ впервые атаковали Украину ударным дроном "Герань-5". Он имеет длину примерно 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. По данным разведки, враг думает усилить эти БПЛА ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.