Путем по дну водохранилища: как РФ пытается подобраться к Запорожью

Россия пытается подобраться к Запорожью не штурмом, а ползучими маршрутами — в частности через обмелевшее дно бывшего Каховского водохранилища. Силы обороны фиксируют попытки инфильтрации и отражают атаки, в то же время эксперты предостерегают: ключевая цель врага — выход на расстояние артиллерийского поражения. Фокус выяснил, что на самом деле стоит за активизацией РФ на Запорожском направлении и есть ли реальная угроза для областного центра.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал о том, как российские войска пытаются приблизиться к Запорожью. Враг продолжает искать пути продвижения на южном направлении и в частности делает попытки инфильтроваться вдоль обмелевшего дна бывшего Каховского водохранилища в сторону поселка Малокатериновка, расположенного неподалеку от областного центра.

Из-за того что водоем уже высох, дно стало покрытым зарослями и стало доступной территорией для передвижения небольших групп. Российские подразделения попытались пройти этим путем и пересечь реку Конка, чтобы выйти к Малокатериновке с юго-востока, но украинские защитники обнаружили эти группы и отбили их.

Волошин отметил, что ситуация в районе Малокатериновки остается напряженной, но под контролем ВСУ. Противник продолжает применять различное вооружение — от артиллерии до ударных беспилотников — и ведет боевые действия также в соседних селах, в частности Плавнях и Приморском.

Основная цель российских попыток — приблизиться к пригородам Запорожья, используя новые маршруты, образовавшиеся после разрушения водохранилища.

Враг возле Запорожья: стратегические планы оккупанта

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, стратегические планы России на Запорожском направлении не предусматривают немедленного штурма областного центра. В то же время ключевая задача противника — выйти на расстояние поражения жилых кварталов Запорожья ствольной артиллерией, то есть на 10-15 километров.

"Это дало бы россиянам возможность повторить тактику выжженной земли. За счет системных обстрелов жилых кварталов они будут пытаться спровоцировать внутренние миграционные процессы — речь идет о городе-миллионнике. В то же время возникает угроза физического уничтожения значительного количества гражданского населения", — отмечает Фокусу эксперт.

Второй элемент этой стратегии — разрушение промышленной инфраструктуры Запорожья. Город является одним из крупнейших промышленных центров Украины: здесь сосредоточены металлургические предприятия, другие производственные объекты, в том числе и предприятия украинского ВПК, а также бюджетообразующие компании.

В то же время, по словам Снегирева, говорить о наличии у России достаточных резервов даже оперативно-тактического уровня на Запорожском направлении не приходится. Наоборот, показательно, что часть боеспособных подразделений, в частности 76-я воздушно-десантная дивизия, была переброшена с Запорожского направления на Покровское.

"Это дает основания предполагать, что стратегическим приоритетом для россиян остается не Запорожская, а Донецкая область", — отмечает он.

Продвижение ВС РФ: какие участки в приоритетах врага

Объясняя причины тактических успехов российских войск на отдельных участках, эксперт называет несколько факторов.

Первый — сложные погодные условия, которые, как это ни парадоксально, существенно повлияли на боевую ситуацию. Они ограничили применение одного из ключевых преимуществ Сил обороны Украины — массового использования FPV-дронов, так называемой "стены дронов".

"На Запорожском направлении была сосредоточена мощная группировка операторов БПЛА. По оценкам даже российской стороны, Украина могла применять до 14 дронов на одного российского военного. Россияне к таким показателям даже не приблизились. Именно за счет FPV-дронов держалась линия обороны. Но погодные условия временно ограничили их применение", — объясняет Снегирев.

Второй фактор — кадровый. По его словам, недостаток пехоты на позициях является объективной реальностью, что привело к некомплекту подразделений и создало условия для прорывов россиян сразу на нескольких направлениях. Именно это сделало возможной тактику инфильтрации малых штурмовых групп и определенные локальные тактические успехи противника.

Кроме того, Запорожское направление имеет сложный ландшафт — в частности район Гуляйполя с балками и пересеченной местностью, что позволяет скрытое перемещение личного состава. В то же время, несмотря на заявления российской стороны, о контроле над Гуляйполем речь не идет.

"Город фактически является сплошной "серой зоной". Там одновременно действуют и наши штурмовые группы, и российские. Четкой линии боевого соприкосновения нет, и противник не понимает, где находятся их силы, а где наши", — говорит эксперт.

Именно этим, по его словам, объясняется резкое снижение активности российской авиации на этом направлении — из-за неопределенности линии фронта.

Не имея возможности захватить Гуляйполе лобовым штурмом, российские войска перешли к тактике фланговых обходов и созданию так называемых "малых котлов". Основные усилия сосредоточены в районе Зеленого и ряда других населенных пунктов с целью взять под контроль ключевые локации.

Активизация именно на Гуляйпольском направлении, по словам Снегирева, имеет не только военную, но и политическую и информационную составляющую. После провалов заявлений о взятии Покровска и Купянска российской стороне критически необходимо продемонстрировать "успехи" вокруг крупного промышленного города.

"Им нужно повысить собственную субъектность в переговорном процессе — показать, что они имеют реальные достижения, в частности на Запорожском направлении. Это также элемент военно-политического давления не только на Украину, но и прежде всего на Соединенные Штаты", — отмечает эксперт.

По его словам, именно поэтому Россия делает акцент на Запорожской области, ведь ранее заявляла о готовности "заморозить" линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Сейчас основное направление движения российских войск — в сторону Орехова.

20 км до Запорожья: реальны ли риски штурма

Расстояние до Запорожья от поселка Малокатериновка составляет примерно 20 километров, однако, отмечает Снегирев, эти цифры не стоит воспринимать как приговор.

"Для сравнения: на Покровском направлении россияне уже более полутора лет пытаются преодолеть около десяти километров до админграницы Днепропетровской области — без реальных результатов и с колоссальными потерями. По численности эти потери превышают личный состав Ленинградского военного округа", — отмечает он.

Эксперт подчеркивает, что нынешнее нагнетание ситуации имеет две стороны: с одной стороны — психологическое давление, с другой — объективные ограничения российских возможностей.

"Эти 20 километров могут стать для россиян серьезным испытанием. Погода рано или поздно стабилизируется, а резервов для полноценного штурма Запорожья у них нет. Если они девять месяцев штурмовали Бахмут с населением в 60 тысяч, то можно представить, сколько ресурсов и времени потребовал бы штурм города-миллионника", — резюмирует Снегирев.

Он отмечает: ситуация на Запорожском направлении сложная, но паниковать оснований нет. Основная задача Сил обороны Украины — не допустить выхода противника на расстояние эффективного огневого поражения города.

Напомним, в начале января офицер СБУ предупредил о "напряженной ситуации" под Запорожьем.