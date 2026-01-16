Когда власть объявила войну протесту: что означали "диктаторские законы" Януковича

16 января исполняется двенадцать лет с момента принятия так называемых "диктаторских законов Януковича" — решения, которое стало переломным моментом Революции Достоинства и символом попытки власти силой свернуть гражданские свободы. Фокус вспоминает, почему этот пакет законов стал точкой невозврата для тогдашней политической системы.

Двенадцать лет назад, 16 января, Верховная Рада приняла пакет законов, который вошел в историю как "диктаторские законы Януковича". Решение, принятое в разгар Евромайдана с грубыми нарушениями процедуры, стало одной из ключевых точек эскалации протестов и символом попытки сворачивания демократических свобод в Украине.

Эти законы составляли пакет радикальных ограничений гражданских прав и свобод — они существенно ограничивали свободу слова, свободу мирных собраний, вводили строгие правила по организации протестов и уголовную ответственность за "экстремистскую деятельность", запрещали использование определенных средств на митингах и позволяли силовикам широкие репрессивные полномочия.

Документы были приняты без нормальной парламентской процедуры (без обсуждений и с текстами, обнародованными уже после голосования), что вызвало массовую критику в Украине и за рубежом как шаг к авторитаризму.

Сильное общественное недовольство этими законами еще больше обострило протесты Евромайдана, которые впоследствии привели к существенным политическим изменениям в стране и бегству президента Виктора Януковича.

Через несколько дней после их принятия большинство этих законов были отменены самим парламентом на фоне протестов, а впоследствии признаны нарушающими законодательные процедуры.

"Диктаторские законы Януковича": точка невозврата для политической системы

Политолог Станислав Желиховский отмечает, что январь 2014 года стал переломным периодом, когда ситуация развивалась по сценарию "или побеждает революция, или побеждает власть". Именно в этой логике тогдашний режим принимал решения, направленные на ограничение протестной активности и запугивание граждан — из-за угрозы задержаний, уголовных преследований и расследований.

Принятый пакет законов был резко негативно воспринят обществом и оппозицией, а также подвергся жесткой критике со стороны европейских партнеров Украины. В то же время отмечает Желиховский, речь идет не только об очередном репрессивном эпизоде эпохи Януковича. По его мнению, именно тогда украинская политическая система перешла точку невозврата.

До этого конфликт между властью и Майданом уже был острым, но в январе 2014-го он начал раскручиваться как маховик и частично выходил из-под контроля. Никто не мог предвидеть, в какую фазу перейдет противостояние. Даже звучали предположения о возможном гражданском сопротивлении и масштабном насилии в стране — наиболее негативный сценарий в случае попытки силового подавления протестов.

Закон как инструмент репрессий: криминализация протеста

По словам политолога, на тот момент между властью и протестующими еще существовала определенная "рамка" политического противостояния: люди давили, власть отвечала силой, но формально действия оставались в пределах правового поля. Принятие же пакета законов 16 января эту рамку сломало.

"Государство впервые открыто использовало закон не как механизм регулирования, а как оружие против части собственного общества. Суть этих решений заключалась не только в ограничениях, а в криминализации самого факта политического участия. Мирные формы протеста фактически становились преступлением", — говорит Фокусу политолог.

Речь шла о запретах на установку палаток, использование касок и защитного снаряжения, движение автоколонн, ограничение их количества. Отдельное внимание уделили общественным организациям — в частности из-за темы финансирования из-за рубежа и поиска так называемого "иностранного влияния".

По логике эти нормы копировали практики, которые уже действовали в России и Беларуси. В РФ, напоминает эксперт, разрешались разве что одиночные пикеты, а любое массовое собрание автоматически трактовалось как угроза с уголовными последствиями. Именно по такой модели тогдашняя украинская власть пыталась изменить статус гражданина — из субъекта политики он превращался в объект репрессивной машины.

Победа Революции Достоинства остановила этот процесс: законы были отменены, а законодательство вернули в правовое русло, которое существовало до 16 января 2014 года.

Военное положение сегодня: похожие формы, другое содержание

Желиховский предостерегает от прямых параллелей между событиями 2014 года и нынешними ограничениями, действующими в условиях военного положения. По его мнению, сходство возможно лишь на уровне формы, но не политического содержания.

"Военное положение само по себе предусматривает ограничения — относительно массовых собраний, роли силовых структур, уголовной ответственности за отдельные действия, в частности фото- и видеофиксацию. Однако сейчас эти меры вводятся в условиях полномасштабной войны и рассматриваются сквозь призму безопасности и противодействия внешнему врагу. В 2014 году ни военного положения, ни полномасштабной войны не было — она началась с оккупации Крыма чуть больше чем за месяц", — продолжает политолог.

Сегодня, отмечает эксперт, в обществе существует определенное молчаливое согласие между государством и гражданами относительно временных ограничений. В то же время примеры протестов, в частности при обсуждении изменений в законодательство о НАБУ и САП, показали, что гражданская активность не подавляется силой, а базовые свободы сохраняются.

В отличие от режима Януковича, который вводил репрессивные нормы для сохранения собственной власти и планировал их на долгосрочную перспективу, нынешние ограничения носят временный характер. Более того, эксперт предполагает, что в 2014 году принятие "диктаторских законов" происходило по прямым рекомендациям Кремля — по образцу российского и белорусского законодательства. Тогда "Партия регионов" вместе с союзниками имела достаточно голосов, чтобы протащить любые решения.

Если бы Майдан не победил, Украина могла бы окончательно пойти по пути авторитарных режимов — с усилением репрессий, международной изоляцией и сворачиванием европейской интеграции. Зато даже в сложных условиях войны Украина сохраняет демократический строй, что признают и западные партнеры.

"Форма может казаться похожей, но содержание — принципиально другое", — заключает Желиховский, подчеркивая, что сравнивать 2014 год и настоящее по сути некорректно. Тогда законы были направлены против собственного народа, сейчас же ограничения продиктованы исключительно войной и вопросами безопасности.

Напомним, после побега из Украины Янукович жил в подмосковном поселке Барвиха. В 2015 году Интерпол объявил его в международный розыск по обвинению в хищении средств и госизмене, однако через ряд процедур в 2017 году снял "красную карточку" с Януковича и его сына.