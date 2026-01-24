Глаза и уши Зеленского за рубежом: чем на самом деле занимается внешняя разведка Украины

Когда в Украине говорят о разведке, обычно имеют в виду ГУР. Но существует другая структура — менее публичная, значительно более закрытая и одновременно более близкая к политическим решениям. В День внешней разведки Фокус объясняет, кто и как работает в Службе внешней разведки Украины — и почему именно она становится "глазами и ушами" президента за рубежом.

Сегодня, 24 января в Украине отмечают День внешней разведки — структуры, о которой знают значительно меньше, чем о военной разведке или СБУ. Ее сотрудники не появляются в сводках с фронта и не комментируют громкие спецоперации. Их работа — тихая, системная и часто незаметная. Но именно она формирует представление украинского руководства о том, что на самом деле происходит за рубежом.

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в комментарии Фокусу объясняет, чем отличаются ключевые разведывательные структуры Украины — и почему Служба внешней разведки (СВРУ) остается "невидимой", но критически важной.

ГУР и внешняя разведка: в чем разница

В украинском публичном пространстве чаще всего звучит название Главное управление разведки МО Украины. Это структура, которая работает со всем, что связано с войной в прямом смысле: вооружение, техника, личный состав, передвижение войск, удары, диверсии, спецоперации.

"Все, что ходит в форме, ездит в зеленом цвете, стреляет, летает или взрывается — это зона интереса ГУР", — объясняет Ступак.

ГУР — силовой орган. Там служат военные, которые могут непосредственно выполнять боевые задачи.

Служба внешней разведки Украины — другая история.

СВРУ формально имеет более высокий статус, чем ГУР, но ее функционал — другой. Это не про штурмы и дроны, а про информацию, аналитику и политические сигналы.

Основной инструмент СВРУ — дипломатическое прикрытие. Ее сотрудники работают в составе украинских посольств по всему миру: как военные атташе или советники.

Дипломатический статус означает:

дипломатический паспорт;

иммунитет от задержаний и обысков;

в случае разоблачения — максимум отзыва в Украину.

Чем реально занимается Внешняя разведка Украины

В отличие от популярных представлений о шпионах, работа внешней разведки — это ежедневный анализ среды страны пребывания.

По словам Ступака, сотрудников интересует:

политическая ситуация (правительство, парламент, внутренние конфликты);

оборонная политика страны (увеличение бюджета, закупка вооружений);

экономика и энергетика;

общественные настроения и потенциальные риски для Украины.

Например, если правительство Польши планирует увеличить расходы на оборону или выбирает европейские самолеты вместо американских — это сигнал, который немедленно идет в Киев.

"Они собирают все — от политических решений до сплетен. Главное — передать информацию, чтобы здесь ее уже анализировали", — говорит эксперт.

Ключевая функция СВРУ — информирование высшего политического руководства. Фактически это глаза и уши президента Украины за рубежом.

Когда Владимир Зеленский готовится к международным визитам — в Давос, Брюссель или Вашингтон — именно внешняя разведка:

проверяет ситуацию с безопасностью;

оценивает риски провокаций или протестов;

готовит предупреждения о возможных информационных атаках.

Их задача — сделать так, чтобы не было сюрпризов.

О них почти ничего не известно — и это не случайно

О Службе внешней разведки Украины обычно почти ничего не известно — и это не случайность. Эта структура работает в условиях максимального режима секретности, а результаты ее деятельности редко становятся публичными. Исключение — ситуации, когда события за рубежом имеют прямое влияние на безопасность Украины или вызывают резонанс на самом высоком политическом уровне.

Одним из таких эпизодов стала гибель российского генерала Москалика, который погиб в результате взрыва на территории России. После этого Владимир Зеленский публично сообщил, что заслушал доклад руководителей разведывательных органов по ликвидации представителей высшего командного состава Вооруженных сил РФ.

В то же время Иван Ступак обращает внимание на сам факт такого заслушивания: руководителей вызывают и заслушивают только тогда, когда структура имеет непосредственное отношение к событию. Иначе в этом просто нет смысла.

По его мнению, именно этот момент может косвенно свидетельствовать об участии Службы внешней разведки в операции. В то же время эксперт отмечает: никакого официального подтверждения этому нет, и такие выводы остаются экспертной оценкой, а не установленным фактом.

Этот случай показателен и по другой причине. Он демонстрирует, как работает внешняя разведка: без публичных заявлений, без комментариев и без героизации. Ее ключевая функция — сбор информации за рубежом и донесение ее непосредственно до президента и высшего военно-политического руководства государства.

Именно поэтому о Службе внешней разведки часто вспоминают только постфактум — когда событие уже произошло, а его последствия невозможно игнорировать.

Напомним, Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки, возглавил Главное управление разведки Минобороны Украины после того, как Кирилл Буданов стал руководителем Офиса президента.