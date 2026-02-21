Одесса, Харьков, Черкассы могут оказаться под водой: что прогнозируют экологи этой весной

Этой весной сразу три региональные зоны Украины могут оказаться под угрозой масштабных подтоплений. Уровень воды в реках уже вырос на 2-3,5 метра, а гидрологи предупреждают о половодье почти по всей стране. Опрошенные Фокусом экологи говорят: это не сезонный всплеск, а новая водная реальность, к которой Украина оказалась не готова.

Весна 2026 года в Украине стартует не с цветения, а с резкого подъема рек. В бассейнах Южного Буга, Северского Донца и Среднего Днепра уровень воды уже рос на 2-3,5 метра. Подтопления фиксируют в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Гидрологи предупреждают: в этом году половодье может затронуть практически все регионы — от Полесья до Юга.

Экологи говорят не просто о сезонном явлении, а о новой тенденции. "Большая вода" становится регулярной и все менее предсказуемой.

Весна как часть круглогодичного процесса

Климатические процессы в Украине входят в фазу быстрых и глубоких изменений. Рост уровня воды в бассейнах Южного Буга и Днепра на 2-3,5 метра свидетельствует о трансформации привычных гидрологических режимов. То, что раньше воспринималось как сезонное весеннее половодье, постепенно переходит в формат регулярных и мощных водных нагрузок на территории, инфраструктуру и экосистемы.

Зимние оттепели чередуются с короткими периодами морозов, почвы не успевают накапливать влагу, а интенсивные ливни формируют значительные объемы поверхностного стока за считанные часы. В таких условиях возрастает риск флеш-наводнений — быстрых локальных подтоплений, которые могут возникать в течение всего года. Управление водными ресурсами переходит в режим постоянной адаптации.

Лидер экологического движения Let's do it Ukraine Юлия Мархель объясняет, что страна уже живет в новой водной реальности.

"Украина уже живет в новой водной реальности — и к этому вызову причастен каждый. Большие воды являются индикатором решений прошлого, состояния инфраструктуры и нашего отношения к природе. Сегодня нам нужны не точечные реакции, а стратегические изменения: восстановление природных экосистем, ответственная водная политика и культура сосуществования с окружающей средой. Каждая община и каждый человек может влиять на эти процессы. Вода может быть угрозой или ресурсом восстановления — все зависит от наших действий уже сегодня", — говорит специалист Фокусу.

Антропогенный фактор: как мы потеряли природные "губки"

Современные гидрологические риски формировались десятилетиями. Осушение болот, выпрямление русел малых рек, застройка пойм — все это уменьшило естественную способность ландшафтов удерживать воду.

Болота выполняли функцию накопителей и регуляторов стока. Поймы обеспечивали безопасное пространство для разливов. Когда эти природные буферы сокращаются, вода быстро концентрируется в руслах и выходит на заселенные территории. Фактически города и села оказываются там, где река исторически имела право разливаться.

Экологи Let's do it Ukraine Владислава Бандура и Мария Суровая отмечают: нынешняя волна подтоплений — это не только следствие оттепелей и дождей, а результат накопленных управленческих решений.

Украина уходит под воду: где самые большие риски

В случае дальнейшего подъема воды еще на 1-2 метра наибольшую нагрузку получат три региональные зоны:

Полесье (Волынская и Ровенская области) — из-за низменного рельефа территории подвержены масштабным затоплениям.

— из-за низменного рельефа территории подвержены масштабным затоплениям. Среднее течение Днепра (Черкасская и Полтавская области) — значительная часть жилых районов расположена на намывных и прибрежных территориях.

— значительная часть жилых районов расположена на намывных и прибрежных территориях. Юг Одесской области, низовья Дуная и Днестра — здесь сочетается речная и морская динамика, что создает дополнительную нагрузку на дороги, мосты и портовую инфраструктуру.

Фактически речь идет не только о сельских территориях, но и о логистике, экономике и безопасности транспортных коридоров.

Сопутствующие последствия: от оползней до инфекций

Повышенная влажность почв активизирует оползневые процессы на склонах, что влияет на стабильность дорог и жилой застройки. Вода взаимодействует с септиками, выгребными ямами, складами удобрений. В результате загрязняющие вещества могут попадать в подземные воды и колодцы.

Это повышает риск кишечных инфекций и вирусных заболеваний, в частности гепатита А. После крупных подтоплений традиционно возрастает нагрузка на систему здравоохранения — и этот фактор также требует учета в региональном планировании.

Война как дополнительный триггер

Гидрологический баланс страны существенно изменился из-за боевых действий. Разрушение гидросооружений, в частности подрыв Каховской ГЭС, повреждение локальных дамб и шлюзов на Востоке и Юге усилили уязвимость регионов к наводнениям. Минирование береговых зон затрудняет укрепительные работы.

К этому добавляется устаревшая городская инфраструктура: ливневые системы имеют ограниченную пропускную способность, а очистные сооружения часто расположены в пониженных участках рельефа. В периоды пикового стока это создает риск аварийных ситуаций.

Водная политика как вопрос безопасности

Экологи отмечают: сохранение действующей модели управления водными ресурсами означает накопление системных рисков. Отдельные регионы могут перейти в режим регулярных подтоплений, что будет влиять на мобильность населения, экономику и качество жизни.

Речь идет уже не о стихии, а о стратегической проблеме.

Что делать: адаптация вместо борьбы

Эффективный ответ заключается не только в дамбах и мешках с песком. Ключевые шаги — восстановление малых рек, ревитализация болот, сохранение пойм как природных буферов, пересмотр пространственного планирования и инвестиции в современную водную инфраструктуру.

Модель сосуществования с водой, а не постоянной борьбы с ней, позволяет снизить риски подтоплений и обеспечить долгосрочную устойчивость территорий.

Иначе "большая вода" из аномалии может окончательно превратиться в новую норму украинской весны.

Напомним, в Одесском заливе зафиксировали масштабное загрязнение воды растительным маслом, которое уже добралось до городского побережья. Экологи предупреждают: ситуация имеет все признаки серьезной экологической катастрофы с длительными последствиями для природы и города.