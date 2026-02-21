Одеса, Харків, Черкаси можуть опинитися під водою: що прогнозують екологи цієї весни

Цієї весни одразу три регіональні зони України можуть опинитися під загрозою масштабних підтоплень. Рівень води у річках уже зріс на 2–3,5 метра, а гідрологи попереджають про водопілля майже по всій країні. Опитані Фокусом екологи кажуть: це не сезонний сплеск, а нова водна реальність, до якої Україна виявилася не готовою.

Весна 2026 року в Україні стартує не з цвітіння, а з різкого підйому річок. У басейнах Південного Бугу, Сіверського Дінця та Середнього Дніпра рівень води вже зростав на 2–3,5 метра. Підтоплення фіксують у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях. Гідрологи попереджають: цього року водопілля може зачепити практично всі регіони — від Полісся до Півдня.

Екологи говорять не просто про сезонне явище, а про нову тенденцію. "Велика вода" стає регулярною і дедалі менш передбачуваною.

Весна як частина цілорічного процесу

Кліматичні процеси в Україні входять у фазу швидких і глибоких змін. Зростання рівня води в басейнах Південного Бугу та Дніпра на 2–3,5 метра свідчить про трансформацію звичних гідрологічних режимів. Те, що раніше сприймалося як сезонне весняне водопілля, поступово переходить у формат регулярних і потужних водних навантажень на території, інфраструктуру та екосистеми.

Зимові відлиги чергуються з короткими періодами морозів, ґрунти не встигають накопичувати вологу, а інтенсивні зливи формують значні обсяги поверхневого стоку за лічені години. У таких умовах зростає ризик флеш-повеней — швидких локальних підтоплень, які можуть виникати протягом усього року. Управління водними ресурсами переходить у режим постійної адаптації.

Лідерка екологічного руху Let’s do it Ukraine Юлія Мархель пояснює, що країна вже живе в новій водній реальності.

"Україна вже живе в новій водній реальності — і до цього виклику причетний кожен. Великі води є індикатором рішень минулого, стану інфраструктури та нашого ставлення до природи. Сьогодні нам потрібні не точкові реакції, а стратегічні зміни: відновлення природних екосистем, відповідальна водна політика й культура співіснування з довкіллям. Кожна громада і кожна людина може впливати на ці процеси. Вода може бути загрозою або ресурсом відновлення — усе залежить від наших дій уже сьогодні", — каже фахівчиня Фокусу.

Антропогенний фактор: як ми втратили природні "губки"

Сучасні гідрологічні ризики формувалися десятиліттями. Осушення боліт, випрямлення річищ малих річок, забудова заплав — усе це зменшило природну здатність ландшафтів утримувати воду.

Болота виконували функцію накопичувачів і регуляторів стоку. Заплави забезпечували безпечний простір для розливів. Коли ці природні буфери скорочуються, вода швидко концентрується в руслах і виходить на заселені території. Фактично міста й села опиняються там, де річка історично мала право розливатися.

Екологині Let’s do it Ukraine Владислава Бандура та Марія Сурова наголошують: нинішня хвиля підтоплень — це не лише наслідок відлиг і дощів, а результат накопичених управлінських рішень.

Україна йде під воду: де найбільші ризики

У разі подальшого підйому води ще на 1–2 метри найбільше навантаження отримають три регіональні зони:

Полісся (Волинська та Рівненська області) — через низинний рельєф території схильні до масштабних затоплень.

— через низинний рельєф території схильні до масштабних затоплень. Середня течія Дніпра (Черкаська та Полтавська області) — значна частина житлових районів розташована на намивних і прибережних територіях.

— значна частина житлових районів розташована на намивних і прибережних територіях. Південь Одеської області, низини Дунаю та Дністра — тут поєднується річкова та морська динаміка, що створює додаткове навантаження на дороги, мости й портову інфраструктуру.

Фактично мова йде не лише про сільські території, а й про логістику, економіку та безпеку транспортних коридорів.

Супутні наслідки: від зсувів до інфекцій

Підвищена вологість ґрунтів активізує зсувні процеси на схилах, що впливає на стабільність доріг і житлової забудови. Вода взаємодіє з септиками, вигрібними ямами, складами добрив. У результаті забруднюючі речовини можуть потрапляти в підземні води та криниці.

Це підвищує ризик кишкових інфекцій і вірусних захворювань, зокрема гепатиту А. Після великих підтоплень традиційно зростає навантаження на систему охорони здоров'я — і цей фактор також потребує врахування в регіональному плануванні.

Війна як додатковий тригер

Гідрологічний баланс країни суттєво змінився через бойові дії. Руйнування гідроспоруд, зокрема підрив Каховської ГЕС, пошкодження локальних дамб і шлюзів на Сході та Півдні посилили вразливість регіонів до повеней. Мінування берегових зон ускладнює укріплювальні роботи.

До цього додається застаріла міська інфраструктура: зливові системи мають обмежену пропускну здатність, а очисні споруди часто розташовані в понижених ділянках рельєфу. У періоди пікового стоку це створює ризик аварійних ситуацій.

Водна політика як питання безпеки

Екологині наголошують: збереження чинної моделі управління водними ресурсами означає накопичення системних ризиків. Окремі регіони можуть перейти в режим регулярних підтоплень, що впливатиме на мобільність населення, економіку та якість життя.

Йдеться вже не про стихію, а про стратегічну проблему.

Що робити: адаптація замість боротьби

Ефективна відповідь полягає не лише в дамбах і мішках із піском. Ключові кроки — відновлення малих річок, ревіталізація боліт, збереження заплав як природних буферів, перегляд просторового планування та інвестиції в сучасну водну інфраструктуру.

Модель співіснування з водою, а не постійної боротьби з нею, дозволяє знизити ризики підтоплень і забезпечити довгострокову стійкість територій.

Інакше "велика вода" з аномалії може остаточно перетворитися на нову норму української весни.

