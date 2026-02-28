Воздушные удары и расчет США на поддержку антиправительственных сил: как рассматривают в Украине операцию против Ирана

Украинский эксперт по общественно-политическим процессам в странах Африки и Ближнего Востока Виталий Петрив в комментарии Фокусу считает, что хотя прямо сейчас США и Израиль наносят удары по Ирану, но не стоит ожидать непосредственного столкновения сил сторон конфликта. Но атака на Тегеран имеет непосредственное влияние на Украину, ведь если военная операция закончится удачно — это будет означать падение цен на нефть и сокращение поступлений в бюджет РФ, которая является крупным экспортером энергоносителей.

На фоне того, что сейчас происходит в Иране, который атакуют США и Израиль после неудачных переговоров о сокращении ядерной программы Тегерана, Фокус пообщался с Виталием Петривым, экспертом по общественно-политическим процессам в странах Африки и Ближнего Востока, который подробно объяснил, каких целей хотят добиться Вашингтон и Иерусалим и какое влияние операция "Рев льва" (версия Израиля) и "Эпическая ярость" (версия США) будет иметь на Украину.

Стоит напомнить, что началу операции предшествовало последовательное наращивание Соединенными Штатами своего военного присутствия на Ближнем Востоке. Во время антиправительственных протестов в Иране в январе США и Израиль не прибегли к военной поддержке демократических сил в Иране, выбрав вместо этого возвращение к переговорам и рассчитывая на большую уступчивость иранского режима. Этот подход себя не оправдал.

Операция США и Израиля против Ирана — как будут разгораться события дальше

География Ближнего Востока фактически делает невозможным непосредственное столкновение сил сторон конфликта — США и Израиля с одной стороны и Ирана с другой. Поэтому сегодняшняя операция представляет собой очередной обмен воздушными ударами против военных объектов. Президент США Дональд Трамп обратился к иранскому народу, призывая свергнуть власть после того как США осуществят запланированные военные мероприятия, направленные на уничтожение силового аппарата исламского режима.

Впрочем, подчеркивает Виталий Петрив, официальная риторика Вашингтона фактически указывает на невозможность проведения наземной операции и предоставляет антиправительственным силам в Иране ключевую роль в выполнении целей операции. Иран в свою очередь еще в июне 2025 года продемонстрировал способность наносить удары по американским военным объектам в регионе, большинство из которых сосредоточены в странах Залива: Катаре, Кувейте, Бахрейне и так далее. Просто сейчас воздушное пространство этих стран закрыто из-за ракетных обстрелов. Вывод из строя американской военной инфраструктуры — баз и флота, является для Ирана единственным возможным способом обезопасить себя от дальнейших ударов со стороны США.

Во время предыдущих волн эскалации режим в Иране продемонстрировал относительную устойчивость, в частности из-за отсутствия достаточно организованной оппозиции для того, чтобы обеспечить быструю смену власти в условиях военного давления на правящий режим. На этот раз, аналогично, стратегический результат американской операции будет зависеть как от способности лишить Иран основных инструментов его военной силы, так и от дальнейших действий местного населения.

"Ликвидация ядерных объектов Ирана силовыми средствами после событий июня 2025 года не представляется реалистичной. Поэтому на этот раз задача минимум — побудить Иран к уступкам, показав, что его принципиальная позиция будет слишком дорогой. Задача максимум — создать условия для свержения иранским народом режима в пользу демократического и условно прозападного Ирана", — отмечает Петрив.

Атака на Иран — реакция МИД Украины — реакция МИД Украины

МИД Украины в своем комментарии ожидаемо поддержало военные действия против Ирана, отметив поддержку иранского народа, который подвергается преследованиям со стороны своего режима. Петрив напоминает, что 13 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Резой Пехлеви, который является сыном последнего шаха Ирана, правлению которого был положен конец в результате так называемой Исламской революции 1979 года, и который считается одним из претендентов на власть в Иране в случае свержения действующего режима.

Украина заинтересована в демонтаже режима в Иране, хотя это не повлияет значительным образом на военный потенциал РФ (одного из союзников Тегерана — ред.) — большинство беспилотников, задействованных в атаках против Украины, производятся на территории России. В своей позиции Украина прежде всего руководствуется желанием поддержать стабилизацию на Ближнем Востоке — ведь Иран является ключевым источником распространения насилия и хаоса в регионе.

Поскольку стабильный Ближний Восток означает более низкие цены на нефть это, соответственно, означает сокращение поступлений в бюджет РФ, которая является крупным экспортером энергоносителей.

А иранские удары по американским военным объектам на территории других стран Ближнего Востока и нарушение Ираном их воздушного пространства также косвенно способствуют дистанцированию стран региона от Ирана и сил, которые ему способствуют, в частности РФ.

Удары по Ирану — стоит ли Тегерану ожидать помощи Путина и Си Цзиньпиня

"Военное присутствие РФ и КНР на Ближнем Востоке очень ограничено, поэтому непосредственная поддержка маловероятна", — считает Петрив, ведь, аналогично, помощь от своих "союзников" не дождался Николас Мадуро в Венесуэле 3 января 2026 года.

Зато существенно повлиять на ход военных действий в регионе могут группировки, принадлежащие к сети иранского влияния в других странах. В частности Хезболла в Ливане, Ансар Аллаг (хуситы) в Йемене, шиитские ополчения в Ираке. Возможностей этих сил достаточно, чтобы распространять насилие по странам Ближнего Востока и напрямую атаковать американские военные объекты, которые в основном являются авиабазами.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Киев поддерживает иранский народ, но не режим Аятоллы, а позиция Украины в отношении Ирана остается последовательной и базируется на нормах международного права. Сибига отметил, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в частности мирных иранцев, которые подвергаются репрессиям.

А в России Дмитрий Медведев отреагировал на операцию США и Израиля по ядерным объектам Ирана, заговорив об истории стран.