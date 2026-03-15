Василь Шкляр: Мне не один боец говорил, что прочитал роман "Черный Ворон" и пошел на войну

За 5 лет до Революции Достоинства роман "Черный ворон" заставил тысячи читателей задуматься над тем, что такое независимость, братство, свобода. Уже почти классик украинской литературы Василь Шкляр рассказал Фокусу, чем актуальна история вооруженной борьбы, которую вели повстанцы Холодного Яра, как книги об освободительной борьбе мотивируют бойцов ВСУ сейчас — и почему свобода важнее выживания, а Украина — превыше всего.

Пан Василь, что в истории с Холодным Яром больше всего поразило персонально Вас. Какой сюжет Вы считаете самым актуальным для сегодняшнего дня?

Готовность бороться до конца. Даже уже без надежды на победу. Ради самой идеи и верности лозунгу, написанному на черном боевом флаге "Воля Украины или смерть". Ведь даже потеряв любую перспективу на освобождение, когорта самых стойких не вышла из леса. Еще была возможность спасаться бегством за границу, конспирироваться с чужими документами и выезжать в дальние края, в частности, на тот же Донбасс (многие так и делали), а они, оставшиеся, сделали другой выбор. Стоять! И оставили после себя легенду для следующих поколений.

Могла бы, по Вашему мнению, история развиваться по-другому. Что Вы считаете "стержневым моментом" Украинской революции?

Вряд ли. У нас еще не было сплоченной нации. Преобладала ментальность малоросса. Сейчас видим много ошибок в действиях "партийных" вождей, возникает множество "если бы, если бы, если бы", но правдой является и то, что в то время еще не было "критической массы" украинцев, пронизанных идеей государственной независимости. Переломным моментом в той войне считаю события в начале сентября 1919 года, когда наше объединенное войско (галичане и надднепрянцы) освободило Киев от большевиков, а потом сверху поступил бессмысленный приказ мирно встречать деникинцев, которые пришли в город с левого берега. Мол, белые станут нашими союзниками в борьбе с красными. Какое дикое заблуждение! Деникинцы коварно разоружили наших воинов, и так начался крах и Украинской галицкой армии, и Действующей армии УНР.

Могли ли сами холодноярские гайдамаки что-то изменить, или они стали заложниками более масштабных событий?

Да, был момент осенью 1920 года, когда холодноярцы сами собирались идти на Киев. Тогда они объединились со Степной дивизией еще одного выдающегося повстанческого атамана Костя Блакитного. Но пришло известие, что большевики жгут села на Криворожье, и повстанцы Блакитного немедленно вернулись в родные места. К сожалению, тогда не было надлежащей связи между главным военным руководством и партизанами, не было никакой координации совместных действий. Даже о Втором зимнем походе холодноярцы узнали уже после этой трагедии. А они же так ждали лозунга, то есть сигнала об общем всеукраинском восстании. Именно эти надежды и завели холодноярских атаманов в ловушку в Звенигородке. Враг опять-таки коварством воспользовался их стремлениями.

Интересуют ли Вас другие сюжеты этой локации? Планируете ли Вы или планировали когда-то писать, например о Колиивщине или, возможно углубиться в более древние времена, ведь монастырь там существует еще со времен Средневековья. Также есть версия об определенной роли этого урочища в Битве на Синих водах.

История Холодного Яра богата и удивительна, ее еще будет постигать не одно поколение писателей. Одному все это поднять не под силу.

Один из флагов Холодноярской республики Почетный флаг 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр

Какой важнейший вывод для современного общества можно сделать из истории Холодного Яра?

Холодный Яр справедливо стал символом нашей борьбы за свободу. Он сегодня присутствует не только на шевронах, знаменах или в названиях вооруженных сил (достаточно вспомнить 93-ю бригаду Холодный Яр), но — главное — в духовном подъеме наших героев. Мне не один боец говорил, что прочитал роман "Черный Ворон" и пошел на войну. Поверьте, это не великая радость для автора — послать человека на войну, здесь чувства скорее тревожные, однако Холодный Яр зовет. Но вывод здесь какой? Его сегодня повторяют миллионы: "Украина — превыше всего!".