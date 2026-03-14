Добровольцы войны: почему украинцы в 2022-м шли сами и что должно измениться сейчас

В первые дни полномасштабного вторжения украинцы стояли в очередях в военкоматы и записывались в тероборону без повесток. Тогда добровольческое движение стало одной из основ обороны страны. Сегодня же, несмотря на высокий уровень поддержки армии, желающих идти на фронт добровольно стало меньше. В День добровольца Фокус выяснял, почему изменилась мотивация общества и что может вернуть новую волну добровольцев.

14 марта в Украине отмечают День добровольца — дату, символизирующую готовность украинцев становиться на защиту государства без приказа. Именно добровольцы стали одной из ключевых сил сопротивления после начала российской агрессии в 2014 году, а в первые дни полномасштабного вторжения 2022 года тысячи людей буквально стояли в очередях в военкоматы.

Однако спустя четыре года большой войны ситуация изменилась. Несмотря на то, что большинство украинцев продолжают поддерживать армию и признают необходимость мобилизации, количество тех, кто готов добровольно идти на фронт, значительно меньше. Фокус разбирался, почему это произошло и что может вернуть волну добровольцев.

Когда добровольцы стали основой обороны

Феномен украинского добровольческого движения сформировался еще в 2014 году. Именно тогда после начала российской агрессии на Донбассе тысячи людей вступили в добровольческие батальоны, которые фактически стали первой линией обороны государства.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года добровольческое движение снова стало массовым.

По данным Украинского института национальной памяти, в первые дни вторжения сотни тысяч украинцев добровольно стали в ряды Сил обороны, вступая в Вооруженные силы, Нацгвардию и подразделения территориальной обороны. Часть людей даже возвращалась для этого из-за границы.

В марте 2022 года в Украине начали формироваться десятки добровольческих формирований территориальных общин, а подразделения ТрО во многих городах были укомплектованы значительно быстрее, чем ожидалось.

Тогда главной мотивацией было именно ощущение прямой угрозы существованию государства.

Несмотря на усталость от войны, социология показывает: готовность украинцев защищать страну не исчезла.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 54% украинцев, которые пока не служат, заявили, что готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны с оружием в руках.

Это означает, что потенциал добровольцев в обществе сохраняется.

Однако между "готов в принципе" и "пошел добровольцем завтра" сегодня появилась значительная дистанция.

Почему добровольцев стало меньше

Исследование Центра Cedos показывает, что большинство украинцев признают необходимость мобилизации, однако имеют серьезные претензии к тому, как она происходит.

Среди основных проблем, которые называли респонденты:

отсутствие четких сроков службы;

недоверие к отдельным практикам мобилизации;

неравномерность нагрузки между различными группами населения;

коррупция в военно-врачебных комиссиях;

ощущение несправедливости системы.

То есть проблема заключается не в том, что люди не хотят защищать государство, а в том, что они не уверены в правилах этой службы.

Неопределенный срок службы и отсутствие ротации

Одним из ключевых факторов, который сдерживает добровольцев, эксперты называют неопределенность сроков службы.

По словам аналитиков, именно этот вопрос чаще всего называют среди причин, которые сдерживают людей от мобилизации.

Фактически речь идет о главном психологическом барьере — страхе "билета в один конец".

Еще одна проблема — отсутствие полноценной системы ротаций.

В комментарии для Фокуса военный Александр Карпюк объяснял, что многие подразделения годами воюют без возможности полноценной замены, ведь новых бойцов просто недостаточно.

Из-за этого нагрузка на военных только растет.

Военный психолог Андрей Козинчук также отмечал, что длительная служба без нормальных отпусков и семейной жизни приводит к психологическому истощению.

Что может вернуть волну добровольцев

Эксперты говорят, что главная мотивация для добровольцев сегодня — это четкий и справедливый общественный контракт между государством и военными.

Среди ключевых условий, которые могут увеличить количество добровольцев:

Четкие сроки службы или контрактная система — человек должен понимать, сколько времени он будет служить.

Реальная система ротаций — чтобы военные могли восстанавливаться.

Прозрачная система мобилизации — без коррупционных рисков и неравенства.

Социальные гарантии для семей военных.

В то же время уровень доверия к ВСУ в Украине остается рекордным.

По социологии, более 90% украинцев доверяют армии, что является одним из самых высоких показателей среди государственных институтов.

Именно это доверие и может стать основой для новой волны добровольческого движения.

От патриотизма к общественному контракту

В феврале 2022 года добровольцы шли на фронт, потому что чувствовали: страну нужно спасать здесь и сейчас.

Спустя четыре года войны ситуация стала более сложной. Люди больше думают о будущем, семьях и собственной безопасности.

Поэтому главная мотивация добровольца сегодня — это уже не только патриотизм.

Это доверие к государству, справедливость правил и понимание того, что служба имеет четкие границы.

Если эти условия будут созданы, украинское добровольческое движение может снова стать массовым — так же как это уже было в самые сложные моменты истории страны.

Напомним, что Украина вошла в число крупнейших производителей вооружения в мире. По оценкам аналитиков, в 2025 году объем производства оружия в стране достиг примерно 12 млрд долларов. Это позволило Украине подняться примерно на 13-е место среди мировых производителей. При этом рост оборонной индустрии произошел даже несмотря на войну, ракетные удары и ограниченные контракты.

Ранее Фокус рассказывал, что инженеры представили новый проект AquaAirX. В его рамках разрабатывается беспилотник-амфибия AVATAAR. Он способен работать как в воздухе, так и под водой. Такой дрон может взлетать с суши, долетать до цели, после чего погружаться в воду для выполнения разведывательных или боевых задач.