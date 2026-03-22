Ан-225 — технический шедевр, который не вписался в рынок: скрытая правда о "Мрии"

Ан-225 — самый большой самолет в мире, ставший символом украинской авиации, на самом деле создавали под одну конкретную задачу, которая исчезла вместе с СССР. Почему легендарная "Мрия" оказалась не такой незаменимой, как кажется, и стоит ли ее восстанавливать сегодня — Фокус спросил у авиационного эксперта Константина Криволапа.

22 марта 1989 года Ан-225 "Мрия" совершила полет, который навсегда вошел в историю мировой авиации. За 3 часа 45 минут в небе самолет с грузом 156,3 тонны установил 110 мировых рекордов по скорости, высоте и грузоподъемности.

Для мира это был момент триумфа: в воздух поднялась самая большая транспортная машина планеты. Для Украины — будущий символ авиационной мощи.

Но за эффектным образом гиганта, которым восхищались миллионы, стояла куда более прозаичная история: "Мрию" создавали не как универсальный самолет будущего, а как узкоспециализированную машину под советскую космическую программу.

Самолет под одну задачу

Ан-225 совершила свой первый полет в декабре 1988 года. Разрабатывали его в КБ Антонова для транспортировки орбитального корабля "Буран" и компонентов ракеты-носителя "Энергия". Именно это назначение определило всю логику конструкции самолета: он должен был переносить сверхтяжелые и негабаритные грузы, в том числе на внешних узлах крепления. Фактически "Мрия" стала развитием другой легенды — Ан-124 "Руслан", который уже тогда считался одним из самых успешных транспортных самолетов в мире.

Авиационный эксперт Константин Криволап называет этот момент ключевым для понимания роли Ан-225.

Показательно, что главным конструктором и Ан-124, и Ан-225 был Виктор Толмачев. Уже сам этот факт многое объясняет: "Мрию" не создавали как отдельный новый класс самолета, а развивали как специализированную модификацию уже существующей платформы.

"По сути, "Мрия" — это не отдельная революция в авиации, а дальнейшее развитие "Руслана". Причем развитие достаточно узкое — под конкретную задачу. Ее создавали для перевозки "Бурана", и именно с этой функцией она справлялась идеально", — объясняет он.

Именно здесь возникает главный парадокс самолета: машина, которая впоследствии стала символом технического чуда, изначально создавалась для очень ограниченной миссии.

По словам эксперта, Ан-225 изначально не проектировали под нужды глобального рынка перевозок. Это был самолет под одну главную задачу, а все остальные сценарии использования скорее появились позже — уже как попытка найти применение машине, созданной для советской космической программы.

Этот вывод хорошо виден и в конструкции Ан-225. От "Руслана" она унаследовала базовую идеологию, но получила вставку в крылья, два дополнительных двигателя, усиленный фюзеляж и характерное двухколевое хвостовое оперение.

"Фюзеляж практически тот же, что и у "Руслана". Добавили силовые элементы для внешнего крепления груза, увеличили центроплан и установили еще два двигателя. В результате получили шесть двигателей вместо четырех", — объясняет Фокусу Криволап.

"Когда груз размещается сверху, он создает аэродинамическую тень. Поэтому стандартное вертикальное оперение не работает эффективно. Именно поэтому конструкцию разделили на два киля".

И все же в марте 1989 года эта узкоспециализированная машина поразила весь мир. 22 марта "Мрия" подняла в воздух 156,3 тонны груза и установила сразу 110 рекордов.

"Это был демонстрационный полет, который должен был показать возможности самолета. И с этой точки зрения результат выглядел очень эффектно — сразу более сотни рекордов за один рейс", — отмечает эксперт.

Уже в мае того же года самолет начали использовать по его главному назначению — для полетов с "Бураном" на "спине". А в июне 1989 года Ан-225 продемонстрировали вместе с "Бураном" на авиасалоне в Ле-Бурже во Франции.

Именно тогда "Мрия" стала больше, чем самолетом — она стала символом.

Легенда без задачи: почему "Мрия" проигрывала "Руслану"

Впрочем, дальнейшая судьба самолета оказалась значительно сложнее, чем его триумфальный дебют.

После распада Советского Союза Украина получила один готовый Ан-225 и еще один недостроенный борт. Космическая программа, под которую создавали этот самолет, фактически исчезла.

По словам авиационного эксперта, "Мрия" оказалась в Украине скорее как наследство, а не как ответ на актуальные потребности рынка.

Самолет остался без своей главной функции, и ему пришлось искать новую роль — уже в коммерческих перевозках. После модернизации в начале 2000-х "Мрию" вернули к полетам, и она начала выполнять сверхтяжелые и негабаритные рейсы по всему миру.

Речь шла о действительно масштабных операциях: перевозке сотен тонн техники, энергетического оборудования, самых длинных в мире лопастей ветротурбин или гуманитарных грузов.

Однако именно здесь, по оценке эксперта, проявилась главная проблема самолета — его экономическая эффективность.

Несмотря на впечатляющие возможности, значительную часть таких перевозок мог выполнять и Ан-124 "Руслан". И хотя иногда это требовало двух рейсов вместо одного, в итоге это было дешевле и значительно гибче с точки зрения логистики.

Криволап обращает внимание и на еще одну важную деталь: внутренний объем фюзеляжа "Руслана" и "Мрии" был очень близким. Именно поэтому значительная часть коммерческих грузов, которые перевозила Ан-225, не требовала именно этого самолета как уникальной платформы. К тому же "Мрия" на внешних узлах крепления никогда не перевозила ничего, кроме "Бурана", — во многих случаях речь шла скорее о вопросе количества рейсов, а не принципиально других возможностей.

Ключевая разница — в стоимости и интенсивности использования. По оценкам эксперта, чартерная ставка Ан-225 составляла примерно 85-120 тысяч долларов за час полета, тогда как у Ан-124 "Руслан" — 40-65 тысяч долларов.

В то же время сам "Руслан" использовался значительно интенсивнее. Если "Мрия" в среднем налетала около 200-250 часов в год (в лучшие годы — до 400), то "Русланы" демонстрировали 800-1500 часов ежегодного налета.

В итоге, по подсчетам эксперта, экономическая эффективность Ан-225 оказывалась примерно втрое ниже, чем у серийного транспортника Ан-124 — прежде всего из-за высокой стоимости часа полета и значительно меньшей загруженности.

Разница хорошо видна и в общем налете: за примерно два десятилетия активной эксплуатации "Мрия" налетала около 4-5 тысяч часов, тогда как отдельные "Русланы" за этот же период могли достигать 20-30 тысяч часов налета.

Показательна и разница в ресурсе: по оценке эксперта, для Ан-225 он составлял около 20 тысяч часов, тогда как у Ан-124 — до 50 тысяч. Это еще раз подчеркивает, что "Руслан" изначально был значительно более пригодным к длительной и интенсивной эксплуатации.

Именно эта диспропорция и определила их роль на рынке: один самолет стал символом и исключением, другой — системным инструментом глобальной логистики.

Это объясняется не только характеристиками самих самолетов, но и особенностями рынка. Крупные инфраструктурные или промышленные проекты обычно сразу проектируются с учетом доступной логистики — то есть под возможности серийных транспортников.

Именно поэтому Ан-225 оставалась самолетом для исключительных случаев — там, где речь шла об уникальных или сверхгабаритных грузах.

Эффектным — но не массовым инструментом.

И именно слово "исключительных" здесь определяющее.

Стоит ли восстанавливать "Мрию" после ее уничтожения

Для широкой публики Ан-225 была и остается самолетом-легендой — символом силы, масштаба и технической амбиции. Для инженеров — вершиной развития советской школы. Для рынка — дорогой и узкоспециализированной машиной.

А для Украины — еще и эмоциональным образом, который давно вышел за пределы своей изначальной функции.

В феврале 2022 года во время боев за Гостомель "Мрия" была уничтожена. И почти сразу появилась идея ее восстановления.

Но Криволап ставит под сомнение целесообразность такого решения.

"Я не совсем понимаю, зачем восстанавливать самолет, который был модернизацией другого самолета, и этой модернизации уже почти 40 лет", — говорит он.

По его словам, проблема не только в сложности или стоимости. Речь идет о смысле.

В то же время по его оценке, вопрос не только в концепции. Восстановление самолета такого класса сегодня выглядит крайне сложным и с технической, и с финансовой точки зрения, особенно если речь идет о машине, которая изначально создавалась под уже несуществующую задачу.

"Это красивый самолет, который вызывает эмоции. Но это не об эффективности и не о будущем".

И формулирует главную мысль максимально прямо:

"Мечта — она не в железе, не в стали и не в двигателях. Мечта — в нормальном государстве, в правильных законах, в отсутствии коррупции".

История Ан-225 — это история технического шедевра, который стал символом. Но одновременно — это история машины, созданной для задач, которых больше не существует.

И, возможно, главный вывод в том, что не каждую легенду нужно восстанавливать. Иногда важнее — создать новую.

