Ан-225 — технічний шедевр, який не вписався в ринок: прихована правда про "Мрію"

Ан-225 — найбільший літак у світі, який став символом української авіації, насправді створювали під одну конкретну задачу, що зникла разом із СРСР. Чому легендарна "Мрія" виявилася не такою незамінною, як здається, і чи варто її відновлювати сьогодні — Фокус запитав у авіаційного експерта Костянтина Криволапа.

22 березня 1989 року Ан-225 "Мрія" здійснила політ, який назавжди увійшов в історію світової авіації. За 3 години 45 хвилин у небі літак із вантажем 156,3 тонни встановив 110 світових рекордів за швидкістю, висотою та вантажопідйомністю.

Для світу це був момент тріумфу: в повітря піднялася найбільша транспортна машина планети. Для України — майбутній символ авіаційної могутності.

Але за ефектним образом гіганта, яким захоплювалися мільйони, стояла значно прозаїчніша історія: "Мрію" створювали не як універсальний літак майбутнього, а як вузькоспеціалізовану машину під радянську космічну програму.

Літак під одну задачу

Ан-225 здійснила свій перший політ у грудні 1988 року. Розробляли її в КБ Антонова для транспортування орбітального корабля "Буран" і компонентів ракети-носія "Енергія". Саме це призначення визначило всю логіку конструкції літака: він мав переносити надважкі та негабаритні вантажі, у тому числі на зовнішніх вузлах кріплення. Фактично "Мрія" стала розвитком іншої легенди — Ан-124 "Руслан", який уже тоді вважався одним із найуспішніших транспортних літаків у світі.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап називає цей момент ключовим для розуміння ролі Ан-225.

Показово, що головним конструктором і Ан-124, і Ан-225 був Віктор Толмачов. Вже сам цей факт багато пояснює: "Мрію" не створювали як окремий новий клас літака, а розвивали як спеціалізовану модифікацію вже існуючої платформи.

"По суті, "Мрія" — це не окрема революція в авіації, а подальший розвиток "Руслана". Причому розвиток досить вузький — під конкретну задачу. Її створювали для перевезення "Бурану", і саме з цією функцією вона справлялася ідеально", — пояснює він.

Саме тут виникає головний парадокс літака: машина, яка згодом стала символом технічного дива, від початку створювалася для дуже обмеженої місії.

За словами експерта, Ан-225 від початку не проєктували під потреби глобального ринку перевезень. Це був літак під одну головну задачу, а всі інші сценарії використання радше з'явилися пізніше — вже як спроба знайти застосування машині, створеній для радянської космічної програми.

Цей висновок добре видно і в конструкції Ан-225. Від "Руслана" вона успадкувала базову ідеологію, але отримала вставку в крила, два додаткові двигуни, посилений фюзеляж і характерне двокільове хвостове оперення.

"Фюзеляж практично той самий, що і в "Руслана”. Додали силові елементи для зовнішнього кріплення вантажу, збільшили центроплан і встановили ще два двигуни. У результаті отримали шість двигунів замість чотирьох", — пояснює Фокусу Криволап.

"Коли вантаж розміщується зверху, він створює аеродинамічну тінь. Тому стандартне вертикальне оперення не працює ефективно. Саме тому конструкцію розділили на два кіля".

І все ж у березні 1989 року ця вузькоспеціалізована машина вразила весь світ. 22 березня "Мрія" підняла в повітря 156,3 тонни вантажу й установила одразу 110 рекордів.

"Це був демонстраційний політ, який мав показати можливості літака. І з цієї точки зору результат виглядав дуже ефектно — одразу більше сотні рекордів за один рейс", — зазначає експерт.

Уже в травні того ж року літак почали використовувати за його головним призначенням — для польотів із "Бураном" на "спині". А в червні 1989 року Ан-225 продемонстрували разом із "Бураном" на авіасалоні в Ле-Бурже у Франції.

Саме тоді "Мрія" стала більше, ніж літаком — вона стала символом.

Легенда без задачі: чому "Мрія" програвала "Руслану"

Втім, подальша доля літака виявилася значно складнішою, ніж його тріумфальний дебют.

Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала один готовий Ан-225 і ще один недобудований борт. Космічна програма, під яку створювали цей літак, фактично зникла.

За словами авіаційного експерта, "Мрія" опинилася в Україні радше як спадок, а не як відповідь на актуальні потреби ринку.

Літак залишився без своєї головної функції, і йому довелося шукати нову роль — уже в комерційних перевезеннях. Після модернізації на початку 2000-х "Мрію" повернули до польотів, і вона почала виконувати надважкі та негабаритні рейси по всьому світу.

Йшлося про справді масштабні операції: перевезення сотень тонн техніки, енергетичного обладнання, найдовших у світі лопатей вітротурбін або гуманітарних вантажів.

Однак саме тут, за оцінкою експерта, проявилася головна проблема літака — його економічна ефективність.

Попри вражаючі можливості, значну частину таких перевезень міг виконувати й Ан-124 "Руслан". І хоча інколи це вимагало двох рейсів замість одного, у підсумку це було дешевше і значно гнучкіше з точки зору логістики.

Криволап звертає увагу і на ще одну важливу деталь: внутрішній об'єм фюзеляжу "Руслана" і "Мрії" був дуже близьким. Саме тому значна частина комерційних вантажів, які перевозила Ан-225, не вимагала саме цього літака як унікальної платформи. До того ж "Мрія" на зовнішніх вузлах кріплення ніколи не перевозила нічого, окрім "Бурану", — у багатьох випадках ішлося радше про питання кількості рейсів, а не принципово інших можливостей.

Ключова різниця — у вартості та інтенсивності використання. За оцінками експерта, чартерна ставка Ан-225 становила приблизно 85–120 тисяч доларів за годину польоту, тоді як в Ан-124 "Руслан" — 40–65 тисяч доларів.

Водночас сам "Руслан" використовувався значно інтенсивніше. Якщо "Мрія" в середньому налітала близько 200–250 годин на рік (у кращі роки — до 400), то "Руслани" демонстрували 800–1500 годин щорічного нальоту.

У підсумку, за підрахунками експерта, економічна ефективність Ан-225 виявлялася приблизно втричі нижчою, ніж у серійного транспортника Ан-124 — передусім через високу вартість години польоту і значно меншу завантаженість.

Різницю добре видно і в загальному нальоті: за приблизно два десятиліття активної експлуатації "Мрія" налітала близько 4–5 тисяч годин, тоді як окремі "Руслани" за цей самий період могли досягати 20–30 тисяч годин нальоту.

Показовою є і різниця в ресурсі: за оцінкою експерта, для Ан-225 він становив близько 20 тисяч годин, тоді як в Ан-124 — до 50 тисяч. Це ще раз підкреслює, що "Руслан" із самого початку був значно більш придатним до довготривалої та інтенсивної експлуатації.

Саме ця диспропорція і визначила їхню роль на ринку: один літак став символом і винятком, інший — системним інструментом глобальної логістики.

Це пояснюється не лише характеристиками самих літаків, а й особливостями ринку. Великі інфраструктурні чи промислові проєкти зазвичай одразу проєктуються з урахуванням доступної логістики — тобто під можливості серійних транспортників.

Саме тому Ан-225 залишалася літаком для виняткових випадків — там, де йшлося про унікальні або надгабаритні вантажі.

Ефектним — але не масовим інструментом.

І саме слово "виняткових" тут визначальне.

Чи варто відновлювати "Мрію" після її знищення

Для широкої публіки Ан-225 була і залишається літаком-легендою — символом сили, масштабу і технічної амбіції. Для інженерів — вершиною розвитку радянської школи. Для ринку — дорогою і вузькоспеціалізованою машиною.

А для України — ще й емоційним образом, який давно вийшов за межі своєї початкової функції.

У лютому 2022 року під час боїв за Гостомель "Мрія" була знищена. І майже одразу з'явилася ідея її відновлення.

Але Криволап ставить під сумнів доцільність такого рішення.

"Я не зовсім розумію, навіщо відновлювати літак, який був модернізацією іншого літака, і цій модернізації вже майже 40 років", — каже він.

За його словами, проблема не лише в складності чи вартості. Йдеться про сенс.

Водночас за його оцінкою, питання не лише в концепції. Відновлення літака такого класу сьогодні виглядає вкрай складним і з технічної, і з фінансової точки зору, особливо якщо йдеться про машину, яка від початку створювалася під уже неіснуючу задачу.

"Це красивий літак, який викликає емоції. Але це не про ефективність і не про майбутнє".

І формулює головну думку максимально прямо:

"Мрія — вона не в залізі, не в сталі й не у двигунах. Мрія — в нормальній державі, в правильних законах, у відсутності корупції".

Історія Ан-225 — це історія технічного шедевра, який став символом. Але водночас — це історія машини, створеної для задач, яких більше не існує.

І, можливо, головний висновок у тому, що не кожну легенду потрібно відновлювати. Іноді важливіше — створити нову.

