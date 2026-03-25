"Тихий саботаж" в Раде: что говорят сами "слуги" — эксклюзив Фокуса

Из-за фактической потери парламентского монобольшинства Верховная Рада оказалась в состоянии глубокого кризиса: ключевые для государства законы не набирают голосов, а работа парламента все больше буксует. На этом фоне звучат даже жесткие сигналы с Банковой — в частности заявления о возможности мобилизации народных депутатов как способа восстановить дисциплину. Фокус выяснил, что на самом деле происходит в парламенте и как сами "слуги" объясняют нынешнюю ситуацию.

Верховная Рада Украины оказалась на грани политического паралича: монобольшинство потеряло контроль над голосованиями, ключевые решения тормозятся, а президент переходит к жестким заявлениям о мобилизации депутатов. На этом фоне под угрозой оказывается не только управляемость парламента, но и финансовая стабильность страны.

Как сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сегодня, 25 марта, часть решений в зале Верховной Рады проваливалась из-за банального отсутствия депутатов — не хватало даже минимально необходимого количества голосов.

Ключевая причина — не только дисциплина, а сознательное нежелание поддерживать часть решений. Внутри фракции возник так называемый "тихий саботаж": депутаты отказываются голосовать за непопулярные законопроекты, в частности те, что касаются налогов, тарифов и изменений для бизнеса.

Суть проблемы заключается в фактическом отсутствии 226 голосов в провластной "Слуге народа" для принятия решений без привлечения других фракций или депутатских групп. Более того, в последнее время народные депутаты систематически не появляются на пленарные заседания или сознательно отказываются поддерживать инициативы правительства Юлии Свириденко и Офиса президента.

Это формирует ситуацию, когда даже базовые решения требуют отдельных переговоров и договоренностей, а парламент работает не как единая политическая сила, а как совокупность ситуативных коалиций.

На этом фоне растет напряжение и внутри самой фракции. По информации из политических кругов, часть депутатов рассматривает возможность сложения мандата — в частности из-за нежелания брать на себя ответственность за непопулярные решения, а также из-за опасений проверок со стороны антикоррупционных органов.

Ситуация настолько обострилась, что президент Владимир Зеленский публично заговорил о возможности мобилизации народных депутатов, фактически используя это как инструмент давления для восстановления дисциплины в парламенте.

Впрочем, проблема выходит далеко за пределы внутренней политики. Парламентский паралич уже ставит под угрозу ключевые финансовые договоренности Украины с Международным валютным фондом. Речь идет, в частности, о получении очередного транша объемом около 8,1 млрд долларов, а также финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Кроме того, как отмечает Дмитрий Кулеба, политическая нестабильность в парламенте негативно влияет на евроинтеграционное движение Украины, усложняя выполнение обязательств перед партнерами.

"Это не кризис, а нормальная работа парламента"

В самой "Слуге народа" нынешнюю ситуацию не считают ни коллапсом, ни распадом парламента. Народный депутат Максим Бужанский убежден: Рада лишь возвращается к нормальной модели работы после периода фактического монобольшинства.

По его словам, в начале каденции парламент неоднократно критиковали за то, что он работает "как принтер" — почти все инициативы, которые попадали в зал, автоматически получали поддержку. Такая модель, отмечает депутат, сама по себе считалась проблемной.

Зато сейчас ситуация изменилась.

"Верховная Рада начала действовать как классический парламент, где решения не гарантируются заранее. Часть законопроектов поддерживают, часть — отклоняют, другие — возвращают на доработку. И это не признак кризиса, а наоборот — признак того, что парламент начал выполнять свою прямую функцию. Парламент должен не просто голосовать, а принимать решения. И это решение может быть как "за", так и "против", — объясняет Фокусу депутат.

Бужанский также отрицает тезис о конце монобольшинства. По его мнению, сама логика работы парламента не должна сводиться к тому, что одна фракция автоматически определяет результат. Верховная Рада, подчеркивает он, должна учитывать позиции разных политических сил и искать баланс через дискуссию.

В то же время депутат признает: парламент действительно перешел к модели, где голоса собираются под каждое решение отдельно. Но это, по его словам, не аномалия, а стандартная практика парламентаризма, когда каждый законопроект требует убеждения, переговоров и договоренностей между депутатами.

МВФ, правительство и конфликт полномочий

Ключевую причину нынешних проблем Бужанский видит не в "саботаже", а в отсутствии координации между ветвями власти.

По его словам, правительство берет на себя обязательства перед международными партнерами, в частности перед МВФ не согласовывая их предварительно с парламентом. В результате депутаты получают уже готовые решения, которые должны просто утвердить — без участия в их формировании.

"Верховная Рада — это не секретариат, который автоматически утверждает договоренности правительства", — подчеркивает он.

Именно это, по словам депутата, и создает конфликт: правительство договаривается об условиях, а парламент потом вынужден либо их поддержать, либо отказаться — и не всегда готов голосовать "под обязательства".

Бужанский обращает внимание, что часть требований партнеров является не просто непопулярной, а неприемлемой в условиях войны. Среди примеров он называет идею введения НДС для ФЛП или возможность пересмотра тарифной политики.

По его мнению, такие инициативы не дают ощутимого экономического эффекта, не решают системных проблем, но в то же время создают дополнительное социальное давление.

В результате парламент не готов их поддерживать, даже несмотря на риски для международного финансирования.

Отдельно депутат подчеркивает: Украина находится в состоянии войны, но это не учитывается должным образом в переговорах с партнерами. По его словам, страна фактически работает в условиях форс-мажора, однако к ней продолжают применять стандартные требования.

Также депутат обращает внимание на еще один симптом кризиса — желание части парламентариев сложить мандат. По его словам, такие настроения действительно есть: кто-то ссылается на личные обстоятельства, кто-то — на усталость, а часть просто не хочет брать на себя ответственность за непопулярные решения.

"Впрочем массовый выход из парламента сейчас невозможен. Во время войны провести выборы нельзя, а значит состав Верховной Рады будет оставаться действующим до завершения военного положения. По этой же причине не рассматривается и сценарий роспуска парламента. Это прямо ограничено Конституцией в условиях военного времени, поэтому говорить о перезагрузке Рады пока не приходится", — отмечает депутат.

На этом фоне Бужанский также выразил сомнения относительно эффективности давления на парламент. В частности, из-за призывов "разобраться" с депутатами или мобилизовать их в ряды ВСУ.

По его словам, политика давления не может заставить депутатов голосовать и только усиливает напряжение. Парламент, отмечает он, работает через переговоры, а не через угрозы.

"Нынешняя ситуация является сложной, ведь значительная часть решений в военное время по определению являются непопулярными. Но именно поэтому они должны быть максимально обсужденными и согласованными, а не навязанными", — резюмирует Бужанский.

