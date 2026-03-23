Зеленский против депутатов: почему возник парламентский кризис и что будет дальше

Из-за несуществующего де-факто парламентского монобольшинства Верховная Рада оказалась в состоянии глубокого кризиса, когда не принимаются критически важные для государства законы. Удастся ли в условиях полномасштабной войны найти механизмы, которые позволят реанимировать работу единственного законодательного органа страны, выяснял Фокус.

На фоне частичного возобновления мирных переговоров в США, а также динамичных ближневосточных событий, несколько выпала из фокуса внимания внутриполитическая ситуация, в частности, кризис, в котором оказалась Верховная Рада (ВРУ).

Между тем, положение вещей в здании под стеклянным куполом на Грушевского на самом деле заслуживает отдельного анализа, поскольку парламентский ступор, среди прочего, грозит сорвать сверхважные для Украины процессы.

Суть проблемы заключается в фактическом отсутствии 226 голосов в провластной "Слуге народа" для принятия решений без помощи других фракций или же депутатских групп. Более того, в последнее время владельцы мандатов систематически не появляются на пленарные заседания ВР или отказываются голосовать за инициативы правительства Юлии Свириденко или Офиса президента (ОП). В конце концов Владимир Зеленский заявил о возможной мобилизации народных депутатов, а сами парламентарии якобы стремятся отречься от своих полномочий из-за страха перед проверками НАБУ и САП.

Как бы там ни было, но парламентский паралич, кроме всего прочего, ставит под угрозу вопрос выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $8,1 млрд и финансирования по программе Ukraine Facility. Кроме того, как утверждает экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, кризис в Верховной Раде крайне негативно влияет на евроинтеграционное движение официального Киева.

Какими факторами обусловлен парламентский кризис в Украине

В том, что несмотря на парламентский кризис президент не будет распускать Верховную Раду, убежден политолог Олег Постернак. "Во-первых, досрочное прекращение полномочий ВР невозможно в условиях военного положения, а во-вторых, это лишний дестабилизирующий фактор. То есть, превращение монобольшинства в мономеншинство глобально ничего не изменит, поскольку правящая фракция всегда заручается поддержкой других групп. Впрочем, следует понимать настроения депутатов. Я общаюсь со многими парламентариями и они действительно подтверждают версию о давлении со стороны НАБУ и САП и неспособность Банковой на это никак повлиять", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Констатировав, что части нардепов сейчас "уже абсолютно неинтересна парламентская деятельность", политолог добавил: "Депутаты не приходят на сессии, находят возможности выезжать за границу и активно рассматривают себя в бизнесе, где они могут получить больше, чем в политике. Но руководство фракции "Слуга народа" не дает хода депутатским заявлениям о сложении мандатов".

Парламентский кризис грозит сорвать сверхважные для Украины процессы

Политолог между тем, анализируя парламентский кризис, не исключает влияния следующих факторов: "Если принять во внимание версию о том, что около 40-50 депутатов находятся в разработке НАБУ и активизацию "Батькивщины" и "Евросолидарности" относительно нарратива о необходимости создания коалиции национального единства, не исключено проектирование сценария переизбрания председателя Верховной Рады в частности и ослабление Зеленского в целом. Такой сценарий лично я вижу малореалистичным. Идею коалиции национального единства также считаю абсолютно фантомной и бессодержательной".

По состоянию на сейчас, акцентирует Олег Постернак, Верховная Рада в целом воспринимается в качестве дополнительного рычага власти Банковой.

"Несмотря на то, что мы живем в условиях парламентско-президентской республики, поправка на войну корректирует политическую систему в пользу Офиса президента и это в принципе нормально для выживания общества и государства. А вот после завершения войны нынешняя политическая комбинация является угрожающей, потому что не создает системы балансов сдерживания и противовесов", — заключает Олег Постернак.

Какой план "Б" есть у Зеленского относительно Верховной Рады

Сейчас парламентское монобольшинство, отмечает в разговоре с Фокусом управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний, существует разве что на бумаге.

"Если исходить из юридической плоскости, то, несмотря на нынешнюю внутрипарламентскую погоду, говорить о том, что Верховной Рады не существует, нельзя. Другое дело — вопрос существования монобольшинства, которое без голосов других фракций и групп выглядит импотентным. Пойдет ли Петр Алексеевич (Порошенко — Фокус) на коалицию со "слугами"? Нет. "Голос" тоже вряд ли. Теоретически может пойти Юлия Владимировна (Тимошенко — Фокус), но она будет требовать не только кресел во власти, но и выполнения своей программы, что не представляется возможным в принципе", — подчеркивает политолог.

Важно

Три страха Украины: почему на пятом году войны возник внутриполитический кризис

По его убеждению, в случае дальнейшей диск функциональности парламента, может быть задействован план "Б".

"План "Б" следующий. Напомню, еще в 2022 году был принят законопроект 7153, который предусматривает передачу всех властных полномочий от законодательных к исполнительным органам власти. Правда, этот документ до сих пор не подписан. Но это можно сделать, как можно ввести всеобщее состояние войны, согласно которому вся полнота власти переходит в ставку президента, вот и все. И в наших условиях говорить о парламентско-президентской республике не приходится — это все байки для мирной жизни. Сейчас же вопрос стоит ребром: будет функционировать государственный аппарат или не будет? Я говорю, что будет, потому что есть президент и правительство, а парламентские распри и игры отложатся до лучших времен", — подчеркивает Тарас Загородний, подчеркивая, что властно-политические распри в Украине на законодательном уровне заложены путинским кумом Медведчуком. Кроме того, отмечает политолог, ранее вопросом взаимодействия по линии Банковая-Грушевского занимался Ермак, тогда как сейчас в данном коммуникационном кейсе наблюдаются ощутимые пробелы.

Как нардепы используют в собственных целях парламентский кризис

Политолог Алексей Якубин, анализируя в разговоре с Фокусом нынешнюю парламентскую ситуацию, отмечает следующее: "Если даже предположить, что часть депутатов сдаст мандаты, там есть дальше в списке люди, которые зайдут взамен. Важный момент, как по мне, заключается в том, что в состоянии войны Верховная Рада не может быть распущена, поэтому даже если там не будет большинства ее разогнать нельзя — она и в дальнейшем будет полномочной до тех пор, когда там будет хотя бы 300 депутатов. Далее в списке есть достаточное количество людей, чтобы заменить тех депутатов, которые, как говорится, устали".

Эксперт: "В состоянии войны Верховная Рада не может быть распущена"

По мнению эксперта, нынешний парламентский кризис имеет несколько ключевых причин. "На мой взгляд, речь идет не об усталости депутатов, а о том, что привычные политические правила игры уже не могут воспроизводиться. К тому же, что крайне важно подчеркнуть, наши антикоррупционные органы достаточно активно взялись за парламентариев, в частности за депутатов однопартийного монобольшинства и именно это сейчас, а не история с Юлией Тимошенко, является причиной кризиса в Верховной Раде и именно поэтому часть депутатов осуществляет, скажем так, итальянскую забастовку", — отмечает Алексей Якубин.

Эксперт при этом не исключает, что значительная часть нардепов нынешнюю ситуацию для себя оценивает, как идеальный шторм, который позволяет существенно увеличить вес собственного голоса. В данном контексте, отмечает Алексей Якубин, политические традиции украинского парламентаризма в плане покупки/продажи голосов в Верховной Раде, несмотря на полномасштабную войну, не изменились.

Между тем, в сложившейся ситуации, акцентирует политолог, Банковой и правительству нужно "более тесно, открыто и честно" сотрудничать с парламентариями, чтобы они, во-первых, чувствовали свою ответственность за судьбу страны, а во-вторых, не теряли ощущение собственного веса и ответственности в общегосударственной властной матрице.