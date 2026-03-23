Зеленский против депутатов: почему возник парламентский кризис и что будет дальше
Из-за несуществующего де-факто парламентского монобольшинства Верховная Рада оказалась в состоянии глубокого кризиса, когда не принимаются критически важные для государства законы. Удастся ли в условиях полномасштабной войны найти механизмы, которые позволят реанимировать работу единственного законодательного органа страны, выяснял Фокус.
На фоне частичного возобновления мирных переговоров в США, а также динамичных ближневосточных событий, несколько выпала из фокуса внимания внутриполитическая ситуация, в частности, кризис, в котором оказалась Верховная Рада (ВРУ).
Между тем, положение вещей в здании под стеклянным куполом на Грушевского на самом деле заслуживает отдельного анализа, поскольку парламентский ступор, среди прочего, грозит сорвать сверхважные для Украины процессы.
Суть проблемы заключается в фактическом отсутствии 226 голосов в провластной "Слуге народа" для принятия решений без помощи других фракций или же депутатских групп. Более того, в последнее время владельцы мандатов систематически не появляются на пленарные заседания ВР или отказываются голосовать за инициативы правительства Юлии Свириденко или Офиса президента (ОП). В конце концов Владимир Зеленский заявил о возможной мобилизации народных депутатов, а сами парламентарии якобы стремятся отречься от своих полномочий из-за страха перед проверками НАБУ и САП.
Как бы там ни было, но парламентский паралич, кроме всего прочего, ставит под угрозу вопрос выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $8,1 млрд и финансирования по программе Ukraine Facility. Кроме того, как утверждает экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, кризис в Верховной Раде крайне негативно влияет на евроинтеграционное движение официального Киева.
Какими факторами обусловлен парламентский кризис в Украине
В том, что несмотря на парламентский кризис президент не будет распускать Верховную Раду, убежден политолог Олег Постернак. "Во-первых, досрочное прекращение полномочий ВР невозможно в условиях военного положения, а во-вторых, это лишний дестабилизирующий фактор. То есть, превращение монобольшинства в мономеншинство глобально ничего не изменит, поскольку правящая фракция всегда заручается поддержкой других групп. Впрочем, следует понимать настроения депутатов. Я общаюсь со многими парламентариями и они действительно подтверждают версию о давлении со стороны НАБУ и САП и неспособность Банковой на это никак повлиять", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.
Констатировав, что части нардепов сейчас "уже абсолютно неинтересна парламентская деятельность", политолог добавил: "Депутаты не приходят на сессии, находят возможности выезжать за границу и активно рассматривают себя в бизнесе, где они могут получить больше, чем в политике. Но руководство фракции "Слуга народа" не дает хода депутатским заявлениям о сложении мандатов".
Политолог между тем, анализируя парламентский кризис, не исключает влияния следующих факторов: "Если принять во внимание версию о том, что около 40-50 депутатов находятся в разработке НАБУ и активизацию "Батькивщины" и "Евросолидарности" относительно нарратива о необходимости создания коалиции национального единства, не исключено проектирование сценария переизбрания председателя Верховной Рады в частности и ослабление Зеленского в целом. Такой сценарий лично я вижу малореалистичным. Идею коалиции национального единства также считаю абсолютно фантомной и бессодержательной".
По состоянию на сейчас, акцентирует Олег Постернак, Верховная Рада в целом воспринимается в качестве дополнительного рычага власти Банковой.
"Несмотря на то, что мы живем в условиях парламентско-президентской республики, поправка на войну корректирует политическую систему в пользу Офиса президента и это в принципе нормально для выживания общества и государства. А вот после завершения войны нынешняя политическая комбинация является угрожающей, потому что не создает системы балансов сдерживания и противовесов", — заключает Олег Постернак.
Какой план "Б" есть у Зеленского относительно Верховной Рады
Сейчас парламентское монобольшинство, отмечает в разговоре с Фокусом управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний, существует разве что на бумаге.
"Если исходить из юридической плоскости, то, несмотря на нынешнюю внутрипарламентскую погоду, говорить о том, что Верховной Рады не существует, нельзя. Другое дело — вопрос существования монобольшинства, которое без голосов других фракций и групп выглядит импотентным. Пойдет ли Петр Алексеевич (Порошенко — Фокус) на коалицию со "слугами"? Нет. "Голос" тоже вряд ли. Теоретически может пойти Юлия Владимировна (Тимошенко — Фокус), но она будет требовать не только кресел во власти, но и выполнения своей программы, что не представляется возможным в принципе", — подчеркивает политолог.Важно
По его убеждению, в случае дальнейшей диск функциональности парламента, может быть задействован план "Б".
"План "Б" следующий. Напомню, еще в 2022 году был принят законопроект 7153, который предусматривает передачу всех властных полномочий от законодательных к исполнительным органам власти. Правда, этот документ до сих пор не подписан. Но это можно сделать, как можно ввести всеобщее состояние войны, согласно которому вся полнота власти переходит в ставку президента, вот и все. И в наших условиях говорить о парламентско-президентской республике не приходится — это все байки для мирной жизни. Сейчас же вопрос стоит ребром: будет функционировать государственный аппарат или не будет? Я говорю, что будет, потому что есть президент и правительство, а парламентские распри и игры отложатся до лучших времен", — подчеркивает Тарас Загородний, подчеркивая, что властно-политические распри в Украине на законодательном уровне заложены путинским кумом Медведчуком. Кроме того, отмечает политолог, ранее вопросом взаимодействия по линии Банковая-Грушевского занимался Ермак, тогда как сейчас в данном коммуникационном кейсе наблюдаются ощутимые пробелы.
Как нардепы используют в собственных целях парламентский кризис
Политолог Алексей Якубин, анализируя в разговоре с Фокусом нынешнюю парламентскую ситуацию, отмечает следующее: "Если даже предположить, что часть депутатов сдаст мандаты, там есть дальше в списке люди, которые зайдут взамен. Важный момент, как по мне, заключается в том, что в состоянии войны Верховная Рада не может быть распущена, поэтому даже если там не будет большинства ее разогнать нельзя — она и в дальнейшем будет полномочной до тех пор, когда там будет хотя бы 300 депутатов. Далее в списке есть достаточное количество людей, чтобы заменить тех депутатов, которые, как говорится, устали".
По мнению эксперта, нынешний парламентский кризис имеет несколько ключевых причин. "На мой взгляд, речь идет не об усталости депутатов, а о том, что привычные политические правила игры уже не могут воспроизводиться. К тому же, что крайне важно подчеркнуть, наши антикоррупционные органы достаточно активно взялись за парламентариев, в частности за депутатов однопартийного монобольшинства и именно это сейчас, а не история с Юлией Тимошенко, является причиной кризиса в Верховной Раде и именно поэтому часть депутатов осуществляет, скажем так, итальянскую забастовку", — отмечает Алексей Якубин.
Эксперт при этом не исключает, что значительная часть нардепов нынешнюю ситуацию для себя оценивает, как идеальный шторм, который позволяет существенно увеличить вес собственного голоса. В данном контексте, отмечает Алексей Якубин, политические традиции украинского парламентаризма в плане покупки/продажи голосов в Верховной Раде, несмотря на полномасштабную войну, не изменились.
Между тем, в сложившейся ситуации, акцентирует политолог, Банковой и правительству нужно "более тесно, открыто и честно" сотрудничать с парламентариями, чтобы они, во-первых, чувствовали свою ответственность за судьбу страны, а во-вторых, не теряли ощущение собственного веса и ответственности в общегосударственной властной матрице.