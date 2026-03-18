"Зарплата не соответствует расходам": многие "слуги народа" устали и хотят сложить мандаты, — нардеп (видео)

Депутат от "Слуги народа" Николай Задорожний рассказал, что многие народные депутаты чувствуют усталость из-за работы и задумываются о сложении мандатов. Зарплата в размере 50-60 тысяч гривен не соответствует уровню ответственности и затратам "слуг народа".

Усталость нардеп связывает в частности с тем, что многие представители фракции "Слуга народа" не являются профессиональными политиками: депутаты, избранные в 2019 году, пришли из "реального" сектора экономики и не имели политического опыта ранее. Об этом Николай Задорожный рассказал в эфире "Радио Свобода" 17 марта.

"Наверное, есть определенная усталость, потому что, ну, давайте откровенно, во фракции "Слуга народа" профессиональных политиков не так много, а избранные в 2019 году украинским народом люди в парламент — это по большому счету срез общества", — пояснил нардеп.

Задорожний считает, что сейчас среди народных избранников есть усталость. Из-за нее многие политики ушли бы с работы в Верховной Раде. Сам Задорожный также задумывался о сложении мандата в 2023 году, но, как утверждает, смог себя пересилить, найдя мотивацию "делать полезные вещи".

"Усталость, по моему мнению, есть, имеет место. Я не думаю, что это абсолютно у всех, но имеет место. Многие бы уже ушли бы с этой работы на другую работу", — заявил нардеп.

Вторая причина, по которой народные избранники устали и раздумывают о выходе, заключается в финансовой мотивации. Задорожний уточнил, что средняя зарплата нардепов составляет 50-60 тысяч гривен. Эта сумма, по его словам, не соответствует ни уровню ответственности, ни затратам.

"Ну, об этом много, по моему мнению, манипулируют. Действительно, зарплата, по мнению многих коллег, не соответствует уровню ответственности, уровню тех потребностей и возможных рисков...", — отметил политик.

На это журналистка напомнила нардепу о 200 тысячах "депутатских" выплат.

"Да, около 200 тысяч депутатские. Но расходы, которые несет депутат, выполняя свои обязанности, они иногда бывают и выше, в зависимости от там работы, которая делается: там поездки по стране, проживание, питание...", — пояснил Задорожний.

Стоит напомнить, что 13 марта народный депутат Александр Юрченко в эфире "Новости. Live" заявил, что 60 депутатов Верховной Рады хотят сложить мандат: устали и недовольны зарплатой.

Первый заместитель главы фракции Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes Ukraine 13 марта рассказывал, что около 40 депутатов "Слуги народа" готовы сложить мандаты.