"Зарплата не відповідає витратам": багато "слуг народу" втомилися і хочуть скласти мандати, — нардеп (відео)

Депутат від "Слуги народу" Микола Задорожній розповів, що багато народних депутатів відчувають втому через роботу і задумуються про складення мандатів. Зарплата у розмірі 50-60 тисяч гривень не відповідає рівню відповідальності і витратам "слуг народу".

Втому нардеп пов'язує зокрема з тим, що багато представників фракції "Слуга народу" не є професійними політиками: депутати, обрані у 2019 році, прийшли з "реального" сектору економіки та не мали політичного досвіду раніше. Про це Микола Задорожній розповів в етері "Радіо Свобода" 17 березня.

"Напевно, є певна втома, тому що, ну, давайте відверто, у фракції "Слуга народу" професійних політиків не так багато, а обрані в 2019 році українським народом люди в парламент — це за великим рахунком зріз суспільства", — пояснив нардеп.

Задорожній вважає, що зараз поміж народних обранців є втома. Через неї чимало політиків пішли б з роботи у Верховній Раді. Сам Задорожній також задумувався про складення мандату у 2023 році, але, як стверджує, зміг себе пересилити, знайшовши мотивацію "робити корисні речі".

"Втома, на мою думку, є, має місце. Я не думаю, що це абсолютно у всіх, але має місце. Багато хто б уже пішов би з цієї роботи на іншу роботу", — заявив нардеп.

Друга причина, через яку народні обранці втомилися і роздумують про вихід, полягає у фінансовій мотивації. Задорожній уточнив, що середня зарплата нардепів складає 50-60 тисяч гривень. Ця сума, за його словами, не відповідає ані рівню відповідальності, ані витратам.

"Ну, про це багато, на мою думку, маніпулюють. Дійсно, зарплата, на думку багатьох колег, не відповідає рівню відповідальності, рівню тих потреб і можливих ризиків…", — зазначив політик.

На це журналістка нагадала нардепу про 200 тисяч "депутатських" виплат.

"Так, близько 200 тисяч депутатські. Але витрати, які несе депутат, виконуючи свої обов’язки, вони інколи бувають і вищі, в залежності від там роботи, яка робиться: там поїздки по країні, проживання, харчування…", — пояснив Задорожній.

Варто нагадати, що 13 березня народний депутат Олександр Юрченко в етері "Новини. Live" заявив, що 60 депутатів Верховної Ради хочуть скласти мандат: втомилися і незадоволені зарплатою.

Перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine 13 березня розповідав, що близько 40 депутатів "Слуги народу" готові скласти мандати.