Отмыл 29,9 млн € и присвоил нефтепровод: Медведчука будут судить в Украине

Офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, организовавшего масштабную схему завладения государственным имуществом.

Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экс-нардеп создал и возглавил организованную группу, фактически похитившую у государства часть магистрального нефтепродуктопровода. Стоимость объекта на тот момент составляла 1,4 млрд грн, сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Чтобы реализовать схему, организаторы во главе с бывшим парламентарием привлекали экспертов для предоставления заведомо ложных выводов в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.

После получения контроля над объектом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн. евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода.

Бывшему нардепу предъявлены подозрения сразу по четырем статьям: организация завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделка экспертных выводов. Поскольку он находится на территории России, расследование проводилось в порядке специального досудебного расследования (in absentia – заочно).

Материалы по другим участникам схемы выделены в отдельное производство — они находятся в розыске.

Официальные органы не называют имени фигуранта, однако, судя по фото, опубликованному ОГП, а также ранее обнародованной информации, это — Виктор Медведчук.

Незаконная приватизация нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"

24 июля 2024 года Служба безопасности сообщила, что вместе с Национальным антикоррупционным бюро собрала масштабную доказательную базу о незаконности приватизации государственного нефтепровода "Самара-Западное направление" в 2015 году.

О подозрении тогда сообщили Виктору Медведчуку и четырем представителям бывшего топ-менеджмента "Прикарпатзападтранса", которые завладели и управляли нефтепроводом.

Следствия установило, что организатором схемы по незаконной приватизации выступил подозреваемый СБУ в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук. Он начал ее реализацию в 2015 году и действовал в четкой координации с тогдашним высшим политическим руководством Украины и России.

В схему Медведчук привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии, что "приватизировало" нефтепровод.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" после распада СССР остался в собственности России.

Начиная с 2005 года, Украина через суды доказывала свое право на владение им, и только в 2014-2015 годах это право подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Однако при поддержке тогдашнего высшего руководства Украины Медведчуку удалось отменить это решение через Ровенский хозяйственный суд и оформить продажу нефтепродуктопровода швейцарской компании, фактически контролируемой участниками схемы.

После завладения "трубой" Медведчук и его сообщники обеспечили ее функционирование через предприятие "Прикарпатзападтранс", а полученную прибыль выводили на счета аффилированных зарубежных компаний и распределяли между собой.

С мая 2019 прокачка дизеля через нефтепровод была заблокирована для его возвращения в государственную собственность, а правоохранительные органы исследовали законность приватизации. В январе 2024 года Верховный суд Украины окончательно признал украинскую часть нефтепровода государственной собственностью.

Напомним, 21 сентября 2022 года в рамках последнего обмена пленными России передали Виктора Медведчука, который на тот момент был под следствием. После обмена в Офисе президента Украины подчеркнули, что это событие показывает, насколько Медведчук важен для России.

За нардепа, который является кумом главы Кремля Владимира Путина, россияне согласились отдать 200 захваченных в плен защитников "Азовстали", хотя еще в мае 2022-го Кремль не соглашался обменять Медведчука на военных.

Сейчас Медведчук живет в РФ, где, среди прочего, использует контролируемые им медиа, чтобы распространять пророссийские нарративы среди политиков и граждан в странах Европы. Он также написал письмо президенту США Дональду Трампу, где просил прекратить поддержку Украины.

В 2025 году бывшему ему и еще 12 фигурантам сообщили о подозрении в информационно-подрывной деятельности против Украины.

Бывший политтехнолог Кирилл Молчанов признался, что работал одновременно на две российские спецслужбы, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками в Украине.