Відмив 29,9 млн € і привласнив нафтопровід: Медведчука судитимуть в Україні

Офіс Генерального прокурора України скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, який організував масштабну схему заволодіння державним майном.

Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив і очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об'єкта на той момент становила 1,4 млрд грн, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Щоб реалізувати схему, організатори на чолі з колишнім парламентарієм залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах і зловживали повноваженнями на різних рівнях.

Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Після отримання контролю над об'єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу.

Колишньому нардепу висунуто підозри одразу за чотирма статтями: організація заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробка експертних висновків. Оскільки він перебуває на території Росії, розслідування проводилося в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia — заочно).

Матеріали щодо інших учасників схеми виділено в окреме провадження — вони перебувають у розшуку.

Офіційні органи не називають імені фігуранта, однак, судячи з фото, опублікованого ОГП, а також раніше оприлюдненої інформації, це — Віктор Медведчук.

Незаконна приватизація нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок"

24 липня 2024 року Служба безпеки повідомила, що разом із Національним антикорупційним бюро зібрала масштабну доказову базу про незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році.

Про підозру тоді повідомили Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту "Прикарпатзахідтрансу", які заволоділи та управляли нафтопроводом.

Слідство встановило, що організатором схеми з незаконної приватизації виступив підозрюваний СБУ в державній зраді екснардеп Віктор Медведчук. Він розпочав її реалізацію 2015 року і діяв у чіткій координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та Росії.

У схему Медведчук залучив третіх осіб, які надалі отримали керівні посади на підприємстві, що "приватизувало" нафтопровід.

Фото: СБУ

Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії.

Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і тільки у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.

Однак за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарський суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, що фактично контролюється учасниками схеми.

Після заволодіння "трубою" Медведчук і його спільники забезпечили її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а отриманий прибуток виводили на рахунки афілійованих закордонних компаній і розподіляли між собою.

З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення в державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в рамках останнього обміну полоненими Росії передали Віктора Медведчука, який на той момент був під слідством. Після обміну в Офісі президента України наголосили, що ця подія показує, наскільки Медведчук важливий для Росії.

За нардепа, який є кумом глави Кремля Володимира Путіна, росіяни погодилися віддати 200 захоплених у полон захисників "Азовсталі", хоча ще в травні 2022-го Кремль не погоджувався обміняти Медведчука на військових.

Наразі Медведчук мешкає в РФ, де, серед іншого, використовує контрольовані ним медіа, щоб поширювати проросійські наративи серед політиків і громадян у країнах Європи. Він також написав листа президенту США Дональду Трампу, де просив припинити підтримку України.

У 2025 році колишньому йому і ще 12 фігурантам повідомили про підозру в інформаційно-підривній діяльності проти України.

Колишній політтехнолог Кирило Молчанов зізнався, що працював одночасно на дві російські спецслужби, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками в Україні.