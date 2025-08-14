Проєкт "Другая Украина": Віктор Медведчук отримав нову підозру, деталі

Колишньому українському народному депутату Віктору Медведчуку та ще 12 фігурантам повідомили про підозру в інформаційно-підривній діяльності проти України. Серед підозрюваних — політолог Кирило Молчанов, якого затримали на території Польщі.

Також їх підозрюють у роботі на військово-політичне керівництво РФ, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Крім Медведчука, у списку прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури, значаться Д. Жарких, Р. Коваленко, О. Марчевський, Р. Калинчук, Я. Таксюр, Б. Гіганов, Ю. Дудкін, О. Ясинський, Р. Коцаба, Н. Хорошевська, О. Лазарєв і К. Молчанов, який перебуває під вартою.

Фігуранти справи створювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію РФ, закликали до зміни меж території або державного кордону України, розпалювали національну та релігійну ворожнечу, а також поширювали інші матеріали на підтримку держави-агресора.

Під час розслідування було встановлено, що підозрювані створили проєкт "Другая Украина", який зареєстрований у РФ, і просували через нього наративи Кремля. Головою ради проєкту є кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, а головою виконавчого комітету — колишній український журналіст Денис Жарких.

Як пише Oboz.ua, у вересні 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення, Жарких перетнув українсько-словацький кордон. Судячи з усього, після цього він переїхав до РФ.

Зазначимо, що в січні цього року колишній ведучий телеканалів проросійських політиків Віктора Медведчука та Євгена Мураєва Макс Назаров, який, перебуваючи в Києві, поширював російську пропаганду, отримав підозру від СБУ.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя", у вересні 2022 року був обміняний на 200 українських воїнів. Він живе в Москві.

