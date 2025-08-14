Проект "Другая Украина": Виктор Медведчук получил новое подозрение, детали

Бывшему украинскому народному депутату Виктору Медведчуку и еще 12 фигурантам сообщили о подозрении в информационно-подрывной деятельности против Украины. Среди подозреваемых — политолог Кирилл Молчанов, которого задержали на территории Польши.

Также они подозреваются в работе на военно-политическое руководство РФ, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Кроме Медведчука, в списке прокуроров отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью Киевской областной прокуратуры, числятся Д. Жарких, Р. Коваленко, А. Марчевский, Р. Калинчук, Я. Таксюр, Б. Гиганов, Ю. Дудкин, О. Ясинский, Р. Коцаба, Н. Хорошевская, О. Лазарев и К. Молчанов, который находится под стражей.

Фигуранты дела создавали публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые создали проект "Другая Украина", который зарегистрирован в РФ, и продвигали через него нарративы Кремля. Председателем совета проекта является кум Владимира Путина Виктор Медведчук, а главой исполнительного комитета – бывший украинский журналист Денис Жарких.

Как пишет Oboz.ua, в сентябре 2022 года, уже после полномасштабного вторжения, Жарких пересек украинско-словацкую границу. Судя по всему, после этого он переехал в РФ.

Отметим, что в январе этого года бывший ведущий телеканалов пророссийских политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева Макс Назаров, который, находясь в Киеве, распространял российскую пропаганду, получил подозрение от СБУ.

Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в сентябре 2022 года был обменян на 200 украинских воинов. Он живет в Москве.

