Екссоратник Медведчука розповів про роботу проти України під контролем Путіна

Кирило Молчанов, колишній політтехнолог колишнього народного депутата України і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, дав свідчення в рамках розслідування СБУ.

Кирила Молчанова навесні цього року затримали в Польщі, і зараз він перебуває під арештом у Києві та співпрацює зі слідством. У межах розслідування пропагандист дав свідчення на "інформаційних диверсантів" ФСБ РФ, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками в Україні, повідомили у пресслужбі СБУ.

Зокрема, Молчанов зізнався, що працював одночасно на дві російські спецслужби: ФСБ і зовнішню розвідку РФ (СЗР). За інформацією слідства, одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгій Гришаєв. Відповідне листування знайдено в телефоні підозрюваного.

Разом зі своїми "колегами" Молчанов за вказівкою кураторів займався виправданням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-союзниках нашої країни.

Серед його "заслуг" — організація вуличних акцій у ЄС в інтересах Кремля. Головний посил — згортання міжнародної допомоги Україні.

Кирило Молчанов організовував антиукраїнські акції за кордоном Фото: Скриншот

За матеріалами справи, керував цією діяльністю нібито особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації "Інша Україна" безпосередньо з Путіним, після чого глава Кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт.

Далі Медведчук сам сформував "штат" прокремлівського об'єднання, до якого увійшли топ-менеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екс-нардепа. Більшість із них виїхала до РФ на початку повномасштабної війни.

Вони готували і поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Telegram-канали, відеохостинг YouTube і зарубіжний рупор Кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронних органів Чехії, 2024 року ЄС запровадив санкції.

Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.

Слідство також встановило, що Медведчук нібито особисто займається фінансуванням злочинної організації і для цього тісно взаємодіє з адміністрацією Путіна та урядовими структурами РФ.

Наразі СБУ викрила 12 соратників Медведчука, оголосивши про підозру як екс-нардепу, так і цим людям. Серед них — Денис Жарких, Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталя Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський і Олександр Лазарєв.

Усі вони — учасники так званого громадського об'єднання "Другая Украина", що функціонує в Москві, і переховуються в Росії.

Молчанова затримали 1 квітня Фото: OBOZ.UA

Їм інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України, серед яких публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, державна зрада, колабораціонізм, виправдання агресії РФ, розпалювання національної ворожнечі.

Молчанову додатково інкримінують роботу на ворожі спецслужби. Якщо його провину буде доведено в суді, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що для затримання Молчанова СБУ розробила цілу спецоперацію у співпраці з польськими правоохоронцями. Тоді у Медведчука на його арешт відреагували з обуренням, звинувативши Україну в "політичних репресіях".

Фото: Скриншот

Голова Служби безпеки Василь Малюк зазначив, що Кремль витратив на інформаційну війну проти України $4,6 мільярда і залучив для цього 19 інституцій.

Раніше Фокус писав, що колишній ведучий телеканалів проросійських політиків Віктора Медведчука і Євгена Мураєва Макс Назаров, який, перебуваючи в Києві, поширював російську пропаганду, отримав підозру від СБУ. Його звинувачують в антиукраїнській діяльності.