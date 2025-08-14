Экс-соратник Медведчука рассказал о работе против Украины под контролем Путина

Кирилл Молчанов, бывший политтехнолог бывшего народного депутата Украины и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, дал показания в рамках расследования СБУ.

Кирилла Молчанова весной этого года задержали в Польше, и сейчас он находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием. В рамках расследования пропагандист дал показания на "информационных диверсантов" ФСБ РФ, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками по Украине, сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, Молчанов признался, что работал одновременно на две российские спецслужбы: ФСБ и внешнюю разведку РФ (СВР). По информации следствия, одним из его "прямых контактов" был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующая переписка найдена в телефоне подозреваемого.

Вместе со своими "коллегами" Молчанов по указанию кураторов занимался оправданием российской агрессии, дискредитацией Украины на международной арене и расшатыванием внутренней ситуации в странах-союзниках нашей страны.

Среди его "заслуг" – организация уличных акций в ЕС в интересах Кремля. Главный посыл – сворачивание международной помощи Украине.

Кирилл Молчанов организовывал антиукраинские акции за границей Фото: Скриншот

По материалам дела, руководил этой деятельностью якобы лично Виктор Медведчук. В частности, он согласовал создание организации "Другая Украина" непосредственно с Путиным, после чего глава Кремля поручил ФСБ координировать этот проект.

Далее Медведчук сам сформировал "штат" прокремлевского объединения, в который вошли топ-менеджмент и пропагандисты подсанкционных телеканалов экс-нардепа. Большинство из них уехало в РФ в начале полномасштабной войны.

Они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Telegram-каналы, видеохостинг YouTube и зарубежный рупор Кремля "Голос Европы" (Voice of Europe), в отношении которого, благодаря сотрудничеству СБУ и правоохранительных органов Чехии, в 2024 году ЕС ввел санкции.

После выхода таких сообщений их мгновенно подхватывали кремлевские пропагандисты для массового тиражирования на своих информресурсах.

Следствие также установило, что Медведчук якобы лично занимается финансированием преступной организации и для этого тесно взаимодействует с администрацией Путина и правительственными структурами РФ.

На данный момент СБУ разоблачила 12 соратников Медведчука, объявив о подозрении как экс-нардепу, так и этим людям. Среди них – Денис Жарких, ⁠Артем Марчевский, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюр, Юрий Дудкин, Руслан Коцаба, Наталья Хорошевская, Богдан Гиганов, Олег Ясинский и Александр Лазарев.

Все они – участники так называемого общественного объединения "Другая Украина", которое функционирует в Москве, и скрываются в России.

Молчанова задержали 1 апреля Фото: OBOZ.UA

Им вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, среди которых публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, государственная измена, коллаборационизм, оправдание агрессии РФ, разжигание национальной вражды.

Молчанову дополнительно вменяют работу на вражеские спецслужбы. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что для задержания Молчанова СБУ разработала целую спецоперацию в сотрудничестве с польскими правоохранителями. Тогда у Медведчука на его арест отреагировали с возмущением, обвинив Украину в "политических репрессиях".

Фото: Скриншот

Глава Службы безопасности Василий Малюк отметил, что Кремль потратил на информационную войну против Украины $4,6 миллиарда и привлек для этого 19 институтов.

Ранее Фокус писал, что бывший ведущий телеканалов пророссийских политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева Макс Назаров, который, находясь в Киеве, распространял российскую пропаганду, получил подозрение от СБУ. Его обвиняют в антиукраинской деятельности.