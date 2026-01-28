Медведчук курирует пророссийские медиа в Европе и настраивает общество против Украины (видео)

Бывший народный депутат Украины и председатель партии ОПЗЖ Виктор Медведчук использует контролируемые им медиа, чтобы распространять пророссийские нарративы среди политиков и граждан в странах Европы. В частности, по словам эксперта по гибридной войне Соломии Хомы, он руководил локализованным медиа в Чехии.

В интервью Фокусу эксперт по гибридной войне и руководитель направления международного сотрудничества Соломия Хома объяснила, что пророссийские медиа Медведчука работают не только с политическими лидерами, но и с рядовыми гражданами.

Как пояснила эксперт, демократическая структура западных стран, где политики зависят от общественного мнения, делает их особенно уязвимыми к таким информационным воздействиям. В конце концов, эта пропаганда формирует определенное отношение к Украине, беженцам и отдельным политическим решениям, а также создает предпосылки для легитимизации пророссийских позиций.

"Они получили значительное влияние, в том числе политическое, и сейчас используют его для дальнейшего распространения российских нарративов в обществе и влияния на конкретные политические решения в интересах Российской Федерации", — пояснила специалист в интервью.

Відео дня

Кроме того, эксперт привела пример Германии, где на последних выборах в Бундестаг праворадикальная партия получила значительные позиции и стала платформой для распространения российских нарративов. Лидеры этой партии получали финансирование из России и использовали российские информационные ресурсы для влияния на избирателей и формирования политических решений.

Зато в Чехии локализованное медиа Медведчука также влияло на общественное мнение и политические решения. По мнению Соломии Хомы, этот процесс схож со "снежным комом": сначала появляется небольшое влияние, которое постепенно превращается в значительный политический и общественный эффект.

И все же даже в странах, где граждане активно поддерживают Украину, пророссийские силы способны сдерживать государственную помощь. По ее словам, больше всего это демонстрирует Чехия демонстрирует это на практике.

"Они получили значительное влияние, в том числе политическое, и сейчас используют его для дальнейшего распространения российских нарративов в обществе и влияния на конкретные политические решения в интересах Российской Федерации", — пояснила она.

Похожие случаи известны и в Великобритании, где политик получал деньги из России для внедрения пророссийских нарративов, и сейчас его дело рассматривает суд. Также Соломия Хома отметила, что это лишь известные случаи, а сколько таких влияний остаются невыявленными — неизвестно.

Напомним, что бывший политтехнолог Кирилл Молчанов признался, что работал одновременно на две российские спецслужбы, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками в Украине.

Также Фокус писал, что в 2025 году бывшему украинскому народному депутату Виктору Медведчуку и еще 12 фигурантам сообщили о подозрении в информационно-подрывной деятельности против Украины.