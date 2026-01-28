Медведчук курує проросійські медіа в Європі та налаштовує суспільство проти України (відео)

Колишній народний депутат України та голова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук використовує контрольовані ним медіа, щоб поширювати проросійські наративи серед політиків і громадян у країнах Європи. Зокрема, за словами експертки з гібридної війни Соломії Хоми, він керував локалізованим медіа у Чехії.

В інтерв’ю Фокусу експертка з гібридної війни та керівниця напрямку міжнародного співробітництва Соломія Хома пояснила, що проросійські медіа Медведчука працюють не лише з політичними лідерами, а й із пересічними громадянами.

Як пояснила експертка, демократична структура західних країн, де політики залежать від громадської думки, робить їх особливо вразливими до таких інформаційних впливів. Зрештою, ця пропаганда формує певне ставлення до України, біженців та окремих політичних рішень, а також створює передумови для легітимізації проросійських позицій.

"Вони здобули значний вплив, у тому числі політичний, і зараз використовують його для подальшого поширення російських наративів у суспільстві та впливу на конкретні політичні рішення в інтересах Російської Федерації", — пояснила фахівчиня в інтерв’ю.

Крім того, експертка навела приклад Німеччини, де на останніх виборах до Бундестагу праворадикальна партія здобула значні позиції та стала платформою для поширення російських наративів. Лідери цієї партії отримували фінансування з Росії та використовували російські інформаційні ресурси для впливу на виборців і формування політичних рішень.

Натомість у Чехії локалізоване медіа Медведчука також впливало на громадську думку та політичні рішення. На думку Соломії Хоми, цей процес подібний зі "сніговою кулею": спочатку з'являється невеликий вплив, який поступово перетворюється на значний політичний і суспільний ефект.

Та все ж навіть у країнах, де громадяни активно підтримують Україну, проросійські сили здатні стримувати державну допомогу. За її словами, найбільше це демонструє Чехія демонструє це на практиці.

Схожі випадки відомі й у Великій Британії, де політик отримував гроші з Росії для впровадження проросійських наративів, і наразі його справу розглядає суд. Також Соломія Хома зазначила, що це лише відомі випадки, а скільки таких впливів залишаються невиявленими – невідомо.

Нагадаємо, що колишній політтехнолог Кирило Молчанов зізнався, що працював одночасно на дві російські спецслужби, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками в Україні.

Також Фокус писав, що у 2025 році колишньому українському народному депутату Віктору Медведчуку та ще 12 фігурантам повідомили про підозру в інформаційно-підривній діяльності проти України.