Три страха Украины: почему на пятом году войны возник внутриполитический кризис

Внутриполитический кризис. Причины.

К сожалению, на пятом году войны баланс в обществе держится не на позитивной повестке дня, а на трех страхах. Страх россиян. Страх силовиков. И страх перемен.

На первом страхе можно не останавливаться. Здесь все понятно. Поэтому очень коротко остановлюсь на двух других страхах.

Я уже в свое время и писал, и говорил, что хребтом украинской власти со времен позднего Кучмы являются силовики. Они являются главным источником власти и политических возможностей для каждой новой действующей власти. Такая ситуация стала одной из причин обеих наших революций, но после революций система самовосстанавливается. Последние годы имеем определенное изменение: силовики разделены между властью и антикоррупционной оппозицией (на сегодня электорально не очень влиятельной, между прочим). Но для украинского бизнеса вообще и украинских элит в частности ситуация от этого особо не меняется. Силовики являются частью возможностей элитных групп менять или задавать повестку дня. И страх попасть под каток силовиков (не обязательно законный) является одним из ключевых двигателей всех действий или бездействия элитных и бизнес-групп. Страх перемен значительно глубже и его главная причина — нарушение статус-кво выводит всех игроков из равновесия. Желание изменения появляется исключительно в момент глубинных кризисов, связанных, в том числе, с действиями силовиков. Но вся энергия изменений уходит на преодоление локальных кризисов, а не на более структурные и глобальные изменения. Все элитные группы борются именно на тактическом уровне за удержание или восстановление статус-кво. Собственно политическая борьба сводится прежде всего именно к этому. А политическая борьба является основой того, как развивается государство. Как выйти из этих двух страхов — главный вопрос нашей устойчивости на ближайшие годы. Начать нужно с того, что как минимум нужно поставить правильные вопросы. Без этого невозможно двигаться вперед. И это касается абсолютного большинства нашего политикума. Но кроме поставленных вопросов, нужно начать диалоги о будущем. Собственно отсутствие диалогов о будущем и замена их "срачами" в стиле Шустера или слоганами в стиле "Евро проходит, а стадионы остаются" является главной проблемой последних 30 лет.

