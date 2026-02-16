Суд снял арест с части имущества Юлии Тимошенко: депутат заявила об обращении в ЕСПЧ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично сняла арест с активов народного депутата "Батькивщины" Юлии Тимошенко и ее мужа. Сама народный депутат заявила, что обратилась в Европейский суд по правам человека.

Прокуроры просили арестовать больше имущества, тогда как адвокаты заявляли о незаконности арестов. Об этом сообщил говорится в Реестре дел Высшего антикоррупционного суда.

В новом решении говорится об аресте на вкладной счет Юлии Тимошенко. Зато суд отказал в аресте трех автомобилей и двух гаражей, принадлежащих мужу Юлии Тимошенко. Также был отменен арест суммы 6,3 тысяч долларов. В остальном суд оставил постановление без изменений.

Адвокаты Тимошенко отмечали незаконность ареста, а также утверждали, что следственный судья не имел права арестовывать имущество мужа Тимошенко, ведь тот не имеет статуса подозреваемого. Кроме того, защитники указывали, что следственный судья не имел права объединять два ходатайства об аресте имущества.

Зато прокурор просил арестовать все имущество, которое отмечалось в ходатайстве в первой инстанции, в чем по его мнению, необоснованно отказал следственный судья.

Тимошенко заявила о незаконности обысков

Еще один адвокат Тимошенко отметил, что обыски у нее были проведены незаконно. По его словам, суд также не имел оснований для ареста ее имущества.

Поэтому сторона защиты лидера "Батькивщины" просила об отмене постановления следственного судьи и принятии нового — об отказе в аресте имущества.

Сама Тимошенко сообщила, что не нарушала ни одного закона, а также заявила, что обратится в Европейский суд по правам человека из-за незаконности обысков. В очередной раз наредпка заявила и о "возвращении к сталинским временам".

Зато прокурор настоял на законности всех процессуальных действий и обоснованности подозрения Тимошенко.

Дело Тимошенко — что известно

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о подозрении главе одной из парламентских фракций 14 января в предложении предоставления неправомерной выгоды нардепам за голосование за определенные законопроекты. Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко писал, что речь идет о главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко: ей запретили выезжать за пределы Киевской области и общаться с определенным кругом нардепов по расследованию НАБУ, а также обязали сдать загранпаспорт и назначили залог в размере более 33 млн грн.

"Центр противодействия коррупции" 21 января сообщал, что ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко.

23 января за Юлию Тимошенко было внесено более 33 млн грн залога.