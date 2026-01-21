ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко: политик заявила о репрессиях против нее

В Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела о вероятном подкупе депутатов. В частности, во время заседания 21 января рассматривали арест имущества Юлии Тимошенко.

Следственный судья Виталий Дубас удовлетворил частично ходатайство прокурора САП об аресте имущества лидера "Батькивщины". Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции" в Telegram.

В частности, среди арестованного имущества:

40 тысяч долларов;

6,3 тысячи долларов;

6 мобильных телефонов;

автомобили, принадлежащие мужу Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ);

два гаража в Днепре;

системный блок;

черновые записи.

В то же время суд решил не арестовывать средства, которые находятся на личном счете Тимошенко. Это решение судья Дубас объяснил тем, что это единственный источник доходов нардепа, поэтому наложение ареста будет чрезмерным.

Сторона обвинения настаивала, что арест счета политика в "Ощадбанке" касается только средств, которые находились на счетах по состоянию на 14 января, и не ограничивает дальнейшие поступления, в частности заработную плату народного депутата.

В комментарии изданию "Суспільне" адвокат политика Александр Готин заявил, что они планируют обжаловать это решение, ведь не согласны с ним.

Заседание по делу Тимошенко — что известно

Сама Юлия Тимошенко во время заседания заявила, что против нее совершаются репрессии. Она анонсировала подачу заявления в прокуратуру о совершении детективами НАБУ и прокурорами САП преступления против нее в виде фальсификации дела, передает "Слідство. Інфо".

По ее словам, против нее было открыто 27 уголовных производств, впрочем каждый раз ей удавалось доказать свою невиновность.

Нардеп также назвала антикоррупционные органы в Украине "монстрами" и отметила, что НАБУ и САП "надо спасать", потому что они совершают противоправные действия против граждан.

"Какого монстра внутри Украины мы вырастили, который может так просто применять репрессии против человека", — заявила она.

Напомним, Юлию Тимошенко подозревают в предложении взятки народным депутатам. 13 января НАБУ провело обыск в офисе партии "Батькивщина".

Сама политик заявила, что обыск длился 12 часов, и опровергла все обвинения против себя, назвав дело против нее политическим преследованием.

Она также планирует обжаловать решение суда о залоге в более 33 млн гривен.

Санкция статьи, в которой обвиняют Юлию Тимошенко, предусматривает от пяти до 10 лет. По мнению журналиста "УП" Михаила Ткача, приговор по делу можно ожидать в течение 1-2 лет.

На заседание ВАКС 20 января Тимошенко пришла в черной маске и объяснила, что у нее накануне заседания была температура более 40 градусов, но она прибыла в суд несмотря на плохое самочувствие.