До 10 лет тюрьмы: Ткач рассказал, что самое дорогое может потерять Тимошенко по решению суда

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества лидера "Батькивщины", которую НАБУ подозревает во взятках другим депутатам. Какое имущество Тимошенко может быть арестовано и какими будут политические последствия этого дела.

Журналистка "Украинской правды" Татьяна Даниленко и журналист-расследователь Михаил Ткач обсудили дело Юлии Тимошенко и выясняли, действительно ли такой "опытный политик" может снова оказаться за решеткой.

Ткач считает, что Тимошенко может потерять свое главное имущество — политический мандат

Санкция статьи в которой обвиняют Юлию Тимошенко, предусматривает от пяти до 10 лет. И журналисты уверены, что это дело "с небольшим количеством томов" и поэтому Юлия Владимировна или ее защита не смогут долго тянуть время и изучать, заслушивать месяцами.

"Украинское общество имеет все шансы в течение года, максимум двух увидеть, как Юлия Владимировна Тимошенко получит приговор. Приговор за попытку подкупа народных депутатов", — считает Ткач.

Он отметил, что если это дело уже рассматривается в Высшем антикоррупционном суде, а это в Печерском суде, то, соответственно у НАБУ и САП есть достаточно аргументов и доказательную базу уже видели независимые прокуроры, которые и приняли решение о том, что НАБУ и САП заходили в офис Юлии Владимировны.

"Мое субъективное мнение после разговоров со многими источниками в политических кругах, в правоохранительных, что Юлии Владимировне Тимошенко в этом деле уже не поможет ничто и никто... если все будет двигаться в соответствии с законом, то я считаю, что Юлии Владимировне Тимошенко спастись от законного приговора в этом деле вряд ли что-то поможет", — заявил Ткач.

И сейчас всех интересует, какие политические последствия будет иметь дело Тимошенко, в частности для ее партии. А также, будет ли арестовано ее имущество.

Даниленко предположила, что "Батькивщина", как партия "лидерского типа" просто "осиротеет", или вовсе прекратит свое существование, ведь представить эту политическую группировку без Юлии Тимошенко очень трудно.

А Ткач считает, что главное имущество Юлии Тимошенко — это ее политический мандат. Но, конечно, у нее есть и более материальные достояния.

"Мы знаем, что Юлия Владимировна живет в доме, который она арендует очень давно. Были случаи, когда снимали машины, которыми пользуется Юлия Владимировна, и тогда объясняли, что это партия ее арендует. То есть в целом мы видим деньги в декларации Юлии Владимировна, не видим какого-то существенного имущества... Поэтому я думаю, что главное, на что будет наложен арест, это политическое влияние, которым Юлия Владимировна, если имела намерения, не сможет торговать в дальнейшем", — резюмировал Ткач.

Напомним, руководитель фракции Верховной Рады "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на обнародованных НАБУ пленках ее голоса нет. По словам парламентария, она намерена доказать свою невиновность в суде.

Также Тимошенко уже заявила, что планирует обжаловать решение суда, который избрал для нее залог в размере более 33 миллионов гривен. И пожаловалась, что финансовый мониторинг заблокировал ее счета по обращению НАБУ и САП.