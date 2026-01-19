До 10 років в'язниці: Ткач розповів, що найдорожче може втратити Тимошенко за рішенням суду

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання САП про арешт майна лідерки "Батьківщини", яку НАБУ підозрює в хабарях іншим депутатам. Яке майно Тимошенко може бути арештоване і якими будуть політичні наслідки цієї справи.

Журналістка "Української правди" Тетяна Даниленко та журналіст-розслідувач Михайло Ткач обговорили справу Юлії Тимошенко та з'ясовували, чи справді така "досвідчена політикиня" може знову опинитись за гратами.

Ткач вважає, що Тимошенко може втратити своє головне майно - політичний мандат

Санкція статті у якій звинувачують Юлію Тимошенко, передбачає від п'яти до 10 років. І журналісти впевнені, що це справа "з невеликою кількістю томів" і тому Юлія Володимирівна або її захист не зможуть довго тягнути час і вивчати, заслуховувати місяцями.

"Українське суспільство має всі шанси протягом року, максимум двох побачити, як Юлія Володимирівна Тимошенко отримає вирок. Вирок за спробу підкупу народних депутатів", - вважає Ткач.

Відео дня

Він зауважив, що якщо ця справа вже розглядається в Вищому антикорупційному суді, а це у Печерському суді, то, відповідно у НАБУ і САП є достатньо аргументів і доказову базу вже бачили незалежні прокурори, які і ухвалили рішення про те, що НАБУ і САП заходили в офіс Юлії Володимирівни.

"Моя суб'єктивна думка після розмов з багатьма джерелами в політичних колах, в правоохороних, що Юлії Володимирівні Тимошенко в цій справі вже не допоможе ніщо і ніхто… якщо все буде рухатися відповідно за законом, то я вважаю, що Юлії Володимирівни Тимошенко врятуватись від законного вироку в цій справі навряд чи щось допоможе", - заявив Ткач.

І зараз всіх цікавить, які політичні наслідки матиме справа Тимошенко, зокрема для її партії. А також, чи буде арештоване її майно.

Даниленко припустила, що "Батьківщина", як партія "лідерського типу" просто "осиротіє", або зовсім припинить своє існування, адже уявити це політичне угруповання без Юлії Тимошенко дуже важко.

А Ткач вважає, що головне майно Юлії Тимошенко - це її політичний мандат. Але, звичайно, в неї є і більш матеріальні надбання.

"Ми знаємо, що Юлія Володимирівна мешкає в будинку, який вона арендує дуже давно. Були випадки, коли знімали автівки, якими користується Юлія Володимирівна, і тоді пояснювали, що це партія її орендує. Тобто загалом ми бачимо гроші в декларації Юлії Володимирівна, не бачимо якогось суттєвого майна… Тому я думаю, що головне, на що буде накладено арешт, це політичний вплив, яким Юлія Володимирівна, якщо мала наміри, не зможе торгувати надалі", - резюмував Ткач.

Нагадаємо, керівниця фракції Верховної Ради "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що на оприлюднених НАБУ плівках її голосу немає. За словами парламентарки, вона має намір довести свою невинуватість в суді.

Також Тимошенко вже заявила, що планує оскаржувати рішення суду, який обрав для неї заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. І поскаржилася, що фінансовий моніторинг заблокував її рахунки за звернення НАБУ та САП.