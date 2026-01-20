"Чувствую себя очень плохо": Тимошенко пришла в суд в маске и заявила о высокой температуре

20 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по аресту имущества народной депутат Юлии Тимошенко.

На открытое заседание суда лидер фракции "Батькивщина" пришла в черной маске, сообщают "Новини.LIVE". Журналистам она объяснила, что "плохо себя чувствует".

"Вчера у меня, впервые в жизни, была температура больше 40 градусов. Сейчас я тоже плохо себя чувствую, очень плохо. Но я прибыла в суд, чтобы продолжить защищать правду", – цитирует слова политика корреспондент NV. Тимошенко добавила, что сейчас у нее температура 39 градусов, но она будет в "любом состоянии ходить в суд".

Суд назначил ей залог в 33 млн грн. По информации "Украинской правды" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по состоянию на утро 20 января внесено 13,65 млн гривен из этой суммы. Из этой суммы 5 млн грн предоставил Сергей Витальевич Рабчук, еще 8,65 млн грн — Оксана Владимировна Фетисова.

В материале отмечается, что они оба имеют связи с народным депутатом от "Батькивщины" Константином Бондаревым, который является одним из главных финансовых доноров партии.

Напомним, Юлию Тимошенко подозревают в предложении взятки народным депутатам. 13 января НАБУ провело обыск в офисе партии "Батькивщина".

Сама политик заявила, что обыск продолжался 12 часов, и опровергла все обвинения против себя, назвав дело против нее политическим преследованием.

Она также планирует обжаловать решение суда о залоге в более 33 млн гривен.