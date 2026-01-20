"Почуваюся дуже погано": Тимошенко прийшла до суду в масці та заявила про високу температуру

20 січня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо арешту майна народної депутатки Юлії Тимошенко.

На відкрите засідання суду лідерка фракції "Батьківщина" прийшла в чорній масці, повідомляють "Новини.LIVE". Журналістам вона пояснила, що "погано почувається".

"Учора в мене, вперше в житті, була температура понад 40 градусів. Зараз я теж погано почуваюся, дуже погано. Але я прибула до суду, щоб продовжити захищати правду", — цитує слова політика кореспондент NV. Тимошенко додала, що зараз у неї температура 39 градусів, але вона буде в "будь-якому стані ходити до суду".

Суд призначив їй заставу в 33 млн грн. За інформацією "Української правди" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, станом на ранок 20 січня внесено 13,65 млн гривень із цієї суми. Із цієї суми 5 млн грн надав Сергій Віталійович Рабчук, ще 8,65 млн грн — Оксана Володимирівна Фетісова.

У матеріалі зазначається, що вони обидва мають зв'язки з народним депутатом від "Батьківщини" Костянтином Бондарєвим, який є одним із головних фінансових донорів партії.

Нагадаємо, Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції хабара народним депутатам. 13 січня НАБУ провело обшук в офісі партії "Батьківщина".

Сама політикиня заявила, що обшук тривав 12 годин, і спростувала всі звинувачення проти себе, назвавши справу проти неї політичним переслідуванням.

Вона також планує оскаржити рішення суду про заставу в понад 33 млн гривень.