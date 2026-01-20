За Юлию Тимошенко внесли более трети залога: СМИ раскрыли, кто перечислил средства

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении взятки народным депутатам и которой суд назначил залог, уже внесено более трети необходимой суммы. Как пишут СМИ, средства перечислили связанные с главным спонсором партии лица.

Как сообщают собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, по состоянию на утро 20 января внесено 13,65 млн гривен. Из этой суммы 5 млн грн предоставил Сергей Витальевич Рабчук, еще 8,65 млн грн — Оксана Владимировна Фетисова. В материале отмечается, что они оба имеют связи с народным депутатом от "Батькивщины" Константином Бондаревым, который является одним из главных финансовых доноров партии.

По данным "УП", Сергей Рабчук ранее возглавлял банк "Велес", который ликвидировали в 2020 году. Его бенефициарным владельцем был Константин Бондарев. Кроме того, Рабчук вместе с Бондаревым владеет благотворительным фондом "Доброе сердце родины".

Зато Оксана Фетисова является основательницей и бывшей директором ООО "ТД БОНДАРЕВ", конечным бенефициаром которого также является Бондарев.

Сейчас в Высшем антикоррупционном суде не предоставили оперативной информации о внесенном залоге и посоветовали журналистам обратиться с письменным запросом. На него должны ответить "по закону не позднее пяти рабочих дней".

Кроме того, адвокат Тимошенко, Николай Титаренко, также пока не смог подтвердить или опровергнуть сведения об уплаченной сумме, а также добавил, что ему сначала нужно это проверить.

Напомним, что ранее глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что планирует обжаловать решение суда о залоге в более 33 млн гривен. Она добавила, что если апелляция не будет успешной, готова оплатить сумму, но отметила проблемы с заблокированными счетами.

Тогда же Тимошенко рассказала, что решение суда соединило назначение залога с блокировкой всех ее счетов, а также счетов ее мужа и семьи. По ее мнению, средства специально заблокировали из-за обращения НАБУ и САП, чтобы сделать невозможным внесение залога. В то же время лидер "Батькивщины" отметила, что в случае отказа апелляции ей придется обращаться к друзьям и коллегам, чтобы собрать необходимую сумму и выполнить решение суда.

Дело Юлии Тимошенко: что об этом известно

Напомним, что вечером 13 января НАБУ провело обыск в офисе партии "Батькивщина". По информации ведомства, расследование касается руководителя одной из парламентских фракций, который якобы предлагал взятки народным депутатам за голосование "за" или "против" отдельных законопроектов.

Позже, по сообщениям СМИ, народному депутату и главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко вручили подозрение. Она в соцсетях назвала действия правоохранителей "неотложными следственными мероприятиями" и отвергла все обвинения в свой адрес.

Во время судебного заседания Тимошенко также отрицала все обвинения. По ее словам, с половиной депутатов, которые названы в парламентской аналитике голосований, она даже не имела личных контактов.

Кроме того, на последнем заседании Высшего антикоррупционного суда, где рассматривалось ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте имущества Тимошенко, ее однопартиец Константин Бондарев пытался сорвать заседание, выкрикивая унизительные высказывания в адрес судьи и детектива НАБУ.