"Ты — цирковой клоун": соратники Тимошенко пытались сорвать заседание суда по ее делу (видео)

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором началось рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, ее однопартиец Константин Бондарев пытался сорвать заседание и выкрикивал в сторону судьи и детектива НАБУ унизительные высказывания.

Кроме Бондарева вызывающим образом в суде себя вели и другие представители партии "Батькивщина", в частности народный депутат Алексей Кучеренко, что видно на видео, которое транслировало "Суспільне" из зала суда.

Депутаты "Батькивщины" начали ссору, когда судья Виталий Дубас решил рассматривать ходатайство в закрытом режиме, ведь хотели, чтобы все происходило публично и они имели возможность продолжать делать различные оценочные заявления во время суда.

Соратники Тимошенко, обращаясь к судье ВАКС, начали выкрикивать: "Судилище!" "Позор!" "Авантюрист!" "Жулик!" и практически не реагировали на его замечания относительно того, чтобы они успокоились и проявили уважение к суду.

А через несколько мгновений Бондарев уже переключился на детектива НАБУ.

"Ты будем сидеть за решеткой, потому что ты жулик!...Вы сфабриковали это дело. Вы сделали так, что хотите скрыть свои преступления, но это будет публично. Люди будут знать, кто фильсифицирует дела", — кричал Бондарев в зале суда.

К попытке сорвать заседание присоединился и нардеп Алексей Кучеренко.

"Ты — клоун, и ты будешь за это отвечать", — сказал Кучеренко детективу НАБУ.

Юлия Тимошенко изображала из себя человека, который пытается утихомирить однопартийцев и призвала их к тишине, однако Бондарев продолжал кричать.

"Ты участник циркового представления. Ты — клоун просто. Ты — цирковой клоун, пошел вон отсюда!", — кричал Бондарев.

Отметим, что по данным Центра противодействия коррупции, в январе 2025 года Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора объявили Бондареву подозрение в организации схемы переправки через границу своих знакомых.

"Депутат отправлял от своего имени письма о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые должны были его сопровождать за границей. Иногда для поездок Бондареву нужно было до пяти водителей, некоторые из которых уже не возвращались обратно", — отметили в ЦПД.

Напомним, журналист Михаил Ткач рассказал, что самое дорогое может потерять Тимошенко по решению суда.

Фокус также писал о том, что Тимошенко планирует обжаловать решение суда, который избрал для нее залог в размере более 33 миллионов гривен.